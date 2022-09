¿Qué dirá tu amigo cuando se convierta en tu enemigo?, cita un proverbio árabe y aunque nadie tenía duda de lo que andaban haciendo los integrantes del clan Cepeda Ramírez, Cepeda Villarreal y Cepeda Rodríguez antes de concluir la semana, una foto dijo más que mil palabras. Todos cobran, - y muy buenos sueldos-, en las chambas que tienen gracias al PRI, pero por debajo del agua, dicen las lenguas de doble filo que andan sirviéndole a Morena, cosa que es muy difícil de negar cuando en las inestables redes sociales aparece el que cobra como "becado" local plurinominal y tiene activa una denuncia penal, el diputado, Mario Cepeda Ramírez platicando muy amenamente con el ahora neomorenista Shamir Fernández Hernández en un conocido café del bulevar Independencia el miércoles en la tardecita.

Al "profe", se le ha visto visitando a ciertos liderazgos y no se diga en el elevador de la Presidencia Municipal con destino al séptimo piso. Su hija, la segunda regidora y especialista en defensa personal, doña Xóchitl, ya hasta convirtió su oficina en casa de Gestoría de Morena, de la mano del regidor guinda Christian López. Viendo a Shamir y don Mario tan juntos solo resta recordar otro proverbio marroquí: "El enemigo de mi enemigo es mi amigo".

***

Nuestros subagentes que deambulan por los pasillos del Despacho Presidencial más caro de la ciudad... Perdón, del edificio más caro, nos comentan que están muy extrañados por las recientes declaraciones que desde esa oficina se han hecho. Y es que aunque se ha jurado y perjurado que el actual gobierno es más "transparente" que el agua, nuestros subagentes disfrazados de espejo con hoja de oro han buscado incansablemente los transparentes contratos en www.torreon.gob.mx/licitaciones_2022.cfm, pero no encuentran más que las convocatorias de licitaciones de estos nueve meses y los fallos de las mismas, es decir, a quienes se les fueron asignados. La información mas valiosa, por supuesto, brilla por su ausencia mientras que a tope se encuentra la rumorología por esos lares que insiste en la enaltecida capacidad que tienen los de adentro de cortar cabezas hasta afuera de Palacio... Como para asustar con el petate del muerto. La duda razonada mientras tanto es si existen, o no se han elaborado esos contratos y como tienen muchas cosas que hacer y arreglar por esos tiempos de seguro se les ha olvidado el "pequeño detalle" de subirlos al sitio oficial. Los subagentes esperarán pacientes sentados en alguno de los 34 sofás recientemente adquiridos.

***

Ahora que el uso del cubrebocas ya no es de carácter obligatorio en Coahuila, sino opcional, de manera que los ciudadanos deciden dónde y cuándo utilizarlo, como en el transporte o los centros comerciales que lo siguen pidiendo, es cuando los subagentes que padecen algunas comorbilidades se acuerdan que en la Secretaría del Bienestar donde todavía cobra Reyes Flores Hurtado, siguen sin decir esta boca es mía respecto a la vacunación. Por andar soñando, preparando su nuevo material discográfico u ocupado pintando bardas para promoverse, se le ha olvidado insistir para que, de la Secretaría de Salud Federal, envíen las dosis necesarias para la tercera y cuarta dosis en el caso de menores, así como los refuerzos para adultos. La pandemia no ha llegado a su fin, los menores siguen con clases en las escuelas y ya se aproxima la temporada de frío, por lo que raya en irresponsabilidad del gobierno federal y sus representantes no mandar en tiempo y forma las vacunas.

***

Aunque las condiciones de seguridad en Coahuila y en regiones como La Laguna son favorables según el SESNSP, el Inegi y otros organismos de la sociedad civil, en principio causó expectación la llegada, el jueves, de alrededor de 300 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional con una buena cantidad de unidades y que vienen a establecerse por tiempo indefinido. Los mandos militares regionales ya habían anunciado esta llegada de elementos para las operaciones que realiza el Mando Especial en forma conjunta con las corporaciones municipales estatales y los gobiernos de Coahuila y Durango que suscribieron su aporte financiero en este esquema. En el caso de esta entidad, la apuesta sigue en que se mantenga la presencia del Ejército en las tareas de seguridad pública, pues es lo que ha frenado la entrada de los grupos delincuenciales. En la Laguna de Durango fueron muy claras las corporaciones en advertir que se trata de movimientos esperados, ya cantados y casi casi programados por lo que no causaron tanta expectación.

***

Nuestros subagentes se encuentran felices y contentos porque el alcalde mejor lustrado de Torreón, Román Alberto Cepeda González, ya empezó con su programa de "mini informes" a días de cumplir los nueve meses de recibir la encomienda de ser el administrador municipal. El motivo del júbilo es porque además de hacer un recuento de lo que asegura haber hecho en este lapso, como ocurrió el miércoles que se reunió con sus compañeros empresarios del ramo agrícola y ganadero, prometió aplicarse a la reparación inmediata de las calles dañadas y acusó con dedo flamígero a la anterior administración municipal de Jorge Zermeño por haber dejado las vialidades con cráteres lunares debido a la pésima calidad del asfalto utilizado. Como aseguró que ahora sí la calidad del pavimento que se usa en las arterias "es bueno", podrá soportar las precipitaciones pluviales de la magnitud que sea. Ojalá y no se olvide de que primero van las reparaciones de colectores y las compactaciones, porque ahí está lo bueno y si no lo creen, que les pregunten a los habitantes de Ciudad Nazas, Valle del Nazas, Chapultepec y el Kiosco donde tienen no menos de 20 días esperando que arreglen cinco fugas de aguas negras que tienen inundado todo el bulevar principal y de Simas ni sus luces.

***

Del otro lado del Padre Nazas, resulta muy curioso ver cómo los regidores de Morena tanto en el cabildo gomezpalatino como en el lerdense cambiaron de tener una actitud de "tigres" en la campaña a tiernos "mininos" ya en la silla y demuestran tener una postura muy parecida a los de Torreón, es decir, puro "PRIMor". En el caso de Gómez Palacio, cuentan los chismosos subagentes -que no pierden detalle- que doña Lety Herrera fue bastante claridosa en la última sesión de Cabildo donde habló del desastre que le dejó la pasada administración de la cual varios de los presentes formaron parte y mientras la edil ponía el dedo en la llaga diciéndoles que "La Familia" no se lleva sino que le mete billetes propios durante su paso por la función pública -contrario a lo que durante años estuvo pregonando la exalcaldesa Marina Vitela- los regidores guardaban silencio y nadie defendió la postura de la también consejera estatal de Morena en Durango, es más, ni siquiera su sobrino Yahir Vitela, quien coordina a la fracción se atrevió a llevarle la contra a la presidenta y al revés en pocas palabras dijo que no defenderían lo "indefendible". Mientras tanto en la Ciudad Jardín al parecer la única regidora de Morena que queda es doña Georgina Solorio quien es también la única que muestra ser de oposición gritando en el desierto ¿Y los demás?. Dicen las malas lenguas que don Homero Martínez ya se los echó a la bolsa.