En ecos de la organización de las Fiestas Patrias, nuestros intrigosos subagentes disfrazados de Miguel Hidalgo nos reportan que debido a que el staff de la Secretaría Particular , de la presidencia municipal, encabezada por Soraya Mexsen tronó como ejote a pocas horas de empezar los festejos, la encomienda le fue asignada a quien sueña con ser alcaldesa interina que ya de por sí da órdenes como tal, Natalia Fernández Martínez, quien al parecer también tiene buen gusto en cojines de nada más siete mil pesillos. Los envidiosos subagentes disfrazados de uno de los 15 carísimos sofás de su oficina aseguran que no pierde oportunidad de aparecerse en los eventos del alcalde, dicta instrucciones al comandante César Antonio Perales y la semana pasada fungió como encargada de Relaciones Públicas. Sin escatimar gastos, eligió el menú de la cena posterior a la ceremonia de "El Grito" y pasando por alto el evidente conflicto de intereses, eligió para arreglar el lugar a conocida empresa de decoración propiedad de un familiar en línea directa de la autoridad en turno. Lo que más critican los chismosos subagentes, son los finos modos mediante los cuales se dirige al resto de los empleados, sean sindicalizados o de confianza.

Y a propósito de las Fiestas Patrias, los chismosos subagentes nos comentan que ya son tres las veces que se ha caído la nueva bandera que adquirió el Ayuntamiento a un proveedor externo. El problema fue, dicen, que la empresa que ganó el fallo de la licitación para darle el mantenimiento al asta bandera de la Presidencia Municipal con un costo de alrededor de 500 mil pesillos (nada más) y cuyo fallo se dio el 12 de septiembre, según la licitación pública LPN/DSA/036/2022, es la misma que les renta las vallas para el Paseo Colón y "El Trenecito". Según los que le saben a este tema especializado y para lo que se debe tener experiencia, es que se le colocó un cable de acero de menor grosor al original, que se supone es nuevo; además, también fallaron las poleas. Tal vez ni en cuenta tomaron que en esta ciudad, el asta mide 60 metros de altura, es una de las 10 más altas del país y su diseño desde los anclajes, fue para una bandera monumental de 200 kilos de peso, 30 metros de largo por 20 metros de ancho. Para los ensayos del 15 de septiembre se cayó una vez y la otra poco antes de la ceremonia. La tercera fue el pasado lunes 19, durante el simulacro. Los elementos del Ejército Mexicano que presenciaron los hechos, nomás " trinaban" de molestia porque traían el símbolo patrio para arriba y para abajo.

***

¿Alguien sabe cuántos días a la semana asiste a su oficina Kena María Yáñez Martínez, quien cobra como directora general de Desarrollo Económico Municipal, la nada despreciable suma de 56 mil 383.79 pesillos mensuales?. Nuestros subagentes han montado guardia en diferentes ocasiones en el quinto piso del Banco de México, oficina que fue el despacho del alcalde cuando el inmueble operó como presidencia municipal provisional y luego fue la contraloría. Nos reportan que de todos son conocidas las ausencias reiteradas de la funcionaria, y que el personal de su oficina justifica con el mismo argumento. O anda haciendo promoción en Monterrey (hasta donde compran muebles) o casualmente tuvo viaje a la Ciudad de México para atraer supuestas inversiones. Curiosamente y a días de cumplir 10 meses al frente de esa oficina, nomás no se tiene informes de algún logro importante, pues lo único que ha hecho en este tiempo es decorar su despacho, aprovechar los eventos de la Secretaría del Trabajo o de la Secretaría de Economía del Estado, para colarse a la fotografía. Hay gran interés por lo qué informar en la próxima comparecencia ante la comisión correspondiente.

***

Al dos por uno están los piquetes de ojos y los golpes por debajo de la mesa entre los que integran el frente "Obradorista" en Coahuila, contra los que califican como oportunistas, que se dicen de Morena y que aspiran a coordinar los programas por la Defensa de la 4T, mejor dicho la candidatura para el 2023. El que se dice el ungido presidencial, Ricardo Mejía Berdeja y su coordinadora alterna de campaña indirectamente han estado ayudado en el posicionamiento del más que chido Luis Fernando Salazar Fernández y quien recientemente clamó su grito de guerra en el salón San Ángel. Por las mismas anda el senador Armando Guadiana, quien prefiere no entrar en pleitos hasta ver si se van a respetar las encuestas reales o las del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, o también el piso parejo que prometió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Divididos como el PRI, PAN, PRD nacional ya están, pero lo cierto es que la batalla entre ellos se agudiza. El que en estos días anduvo muy contento porque ya hasta piñata le hicieron en la 4T fue el inquilino del Palacio Rosa, quien con motivo de su cumpleaños no cantó mal las rancheras y se aventó la de "Acá entre nos" del "Chente" en un evento donde se le vio muy relajado y sonriente mientras pedía un deseo al apagar las velitas del pastel.

***

Del otro lado del Padre Nazas, doña Lety Herrera no tardó en hacerles "manita de puerco" a los empresarios, a quienes no obstante no dejó de agradecer su cooperación "voluntaria" en cuanto a la donación de patrullas que buena falta le hacen a la ciudad, pues de todos es sabido que desde diciembre y hasta antes del cambio de poderes no se veía ni una sola patrulla en las calles de Gómez Palacio. La alcaldesa pidió el apoyo y de inmediato hubo una respuesta favorable; aunque hizo una promesa un tanto difícil de cumplir, pues aseguró durante la ceremonia de entrega que mientras ella sea presidenta no sufrirán de más robos, claro está que ilusionados los empresarios aplaudieron a la edil. Doña Lety no ha tenido día en que no haga corajes, pues de inicio se encontró con varias travesuras -por no decir- robos y actos de vandalismo que adrede hicieron algunos integrantes de la pasada administración en diferentes áreas operativas de la Presidencia y ante eso refirió que la gente no tiene la culpa "de la amargura que traigan en el alma". Por lo pronto, los directores, quienes ya estaban frotándose las manos para cobrar su primera quincena se tuvieron que quedar con las ganas porque dinero no hay ni para pagar la nómina.