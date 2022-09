Lo que sucedió el pasado 15 de septiembre en la ceremonia en la que rindió protesta el gobernador Esteban Villegas no es cosa menor; anuncia que se aproxima una "desconocida" para algún integrante del gobierno que recién acabó. La ausencia del exgobernador Aispuro rompió con el acostumbrado protocolo. Ni siquiera hace seis años cuando el gobierno de Jorge Herrera Caldera dejó al estado sumido en la que, hasta entonces era la mayor deuda pública de Durango, fue suficiente para que el mandatario saliente no acudiera a la ceremonia del "Güero", cuyo gobierno fue el primero de alternancia y aunque dijo en ese tiempo que no sería una cacería de brujas (y efectivamente no lo fue) sí fue encarcelado por un tiempo el primo del exgobernador, el mismo que el pasado jueves en redes sociales despotricaba, no solo contra Aispuro, sino principalmente contra su esposa Elvira, a quien varios usuarios en redes sociales señalaron presuntamente por pedir "moches", algo así como en tono de revancha...

Hace seis años Herrera Caldera dejó comprometido el presupuesto de la entidad hasta el año 2038 y endeudó a los duranguenses por 14 mil 995 millones de pesos (mdp), el equivalente a cuatro sexenios. Ahora el "Güero" Aispuro deja una deuda de 19 mil millones, de los cuales la mitad se deben pagar a corto plazo y dinero no hay gracias a los recortes del gobierno federal. Lo curioso es que en la ceremonia de don Esteban se le vio muy cercano a muchos morenistas. Don Esteban incluso, en al menos cinco ocasiones destacó en su discurso la figura del presidente López Obrador. Y como el amor estaba en el aire, hasta el secretario de gobernación, don Adán Augusto López Hernández no solo lo acompañó, sino que hasta saludó, abrazó y hasta cariños con la mano hizo a la alcaldesa gomezpalatina, Leticia Herrera Ale, quien en la reciente elección le puso una arrastrada a su candidata de Morena, Marina Vitela. A su vez, doña Lety también anduvo muy saludadora con funcionarios de alto perfil. Don Esteban por su parte, además se tomó fotos sonriente con el diputado federal morenista que, directa o indirectamente, más le ayudó en su campaña: Omar Castañeda. Total, toda una república amorosa guinda y tricolor donde la única cara larga por grandes ratos fue la del gobernador Miguel Riquelme. Quienes también pasaron incómodos momentos fueron el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés y el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, quienes más a fuerza que de ganas saludaron a Alejandro "Alito" Moreno y al coordinador priista Rubén Moreira, de los que pidieron los sentaran "muy de lejecitos". Por cierto, la única lagunera destacada en el gobierno duranguense que recién arranca, fue la también exalcaldesa y secretaria general del PRI en la entidad, doña Rocío Rebollo, quien estará al frente de Bienestar Social.

***

Mientras que la Morena de Mario Delgado Carrillo -sin albur- se alarga en los tiempos para el lanzamiento de la convocatoria en la que se elegirá al coordinador de los Programas por la Defensa de la 4T en Coahuila… Perdón, al candidato a gobernador y que primero dijeron que sería en agosto, pero extrañamente luego en septiembre y ahora supuestamente hasta octubre, las cosas están que arden dentro del partido oficialista. Dicen que ya se tienen listas las piedras entre los bandos de los aspirantes mejor posicionados en las encuestas y que se preparan para defenderse con uñas y dientes ante una cantada "imposición presidencial" en favor del que, dizque ya hasta tiene a su cónyuge encargada de la "campaña alterna". Nuestros subagentes que todo lo ven y todo lo oyen, dicen estar bien enterados que como ninguno "se va a dejar", aunque los amaguen con expedientes en la FGR, por eso no han bajado espectaculares, ni suspendido reuniones de acercamiento con bailes y todo, y mucho menos su promoción en redes sociales. Así pues, el campo de la batalla interna está más que listo para agudizar el profundo divisionismo del partido guinda, lo que hace recordar aquel dicho de: "divide y vencerás".

***

Nuestros subagentes disfrazados de banderines tricolores, nos chismearon que el alcalde mejor lustrado, Román Alberto Cepeda González, anduvo estos días como niño con juguete nuevo, con motivo de la celebración por los 115 años de Torreón como ciudad y sus primeras "fiestas patrias" que concluyeron ayer viernes con la celebración del desfile conmemorativo al aniversario de la Independencia. Un dato que nos comentan es que don Román aprovechó sin duda estas fechas, para subirle a su "rating", por lo que no reparó en gastos y dicen las lenguas de doble filo que rondan poco más de los 10 millones de pesillos los que se "invirtieron", considerando el costo de la banda popular MS para la ceremonia de "El Grito", más el espectáculo de pirotecnia, los equipos musicales, toldos, la decoración, el mantenimiento al asta bandera y la compra de dos banderas nuevas que se encargaron a un proveedor y no a la Sedena como corresponde el protocolo. Desde luego, no podía faltar una cena la noche del 15 de septiembre, que de ninguna manera fue sencillita, considerando los exquisitos gustos del presidente municipal mejor lustrado del país.

***

Andando por los mismos lares del edificio más caro de la ciudad, en la anterior entrega de esta columna, nuestros bien informados subagentes consignaron que a casi nueve meses desde que entró la nueva administración, los regidores de todas las fracciones partidistas que tienen presencia en el Cabildo, viven una sospechosa luna de miel porque todo aprueban, y nomás les falta aventarse osos de peluche porque para ellos todo en Torreón está bien. Pero los envidiosos subagentes que ya quisieran disfrutar de la vida bonita de la que ellos gozan, gracias a sus periódicas visitas a la Tesorería Municipal, nos comentan de los malos resultados que obtuvieron en la evaluación por desempeño en la contraloría social denominada Regidor MX Laguna, dados a conocer recientemente. No hay control en cuanto a su asistencia obligada de por lo menos una vez al mes a las comisiones en las que participan, hay frecuente ausentismo a sus labores cotidianas sin justificantes y pese a ello les pagan. No se registra buena atención a los ciudadanos que acuden a sus oficinas en busca de ayuda. En la medición de enero a junio se indica que de las 29 comisiones formadas este año, 16 no cumplieron con sesionar una vez al mes y en suma, nadie los llama a cuentas y se pasan por el arco del triunfo el reglamento. Pero que tal su sueldo mensual de 55 mil 891 pesos. Si se entregara con base en resultados, ¿Cuánto recibirían?

***

Nuestros subagentes nos reportan que hay verdadera inquietud ciudadana de Torreón porque no se han socializado lo suficiente las alzas que tendrán los diferentes impuestos municipales para el año entrante. Lo único que se sabe es que las tarifas de agua potable se incrementarán un ocho por ciento, que es la tasa inflacionaria que se proyectó. Pero a ningún organismo ni social ni empresarial, parece interesarle saber cómo van a quedar las cuotas por saneamiento, los valores catastrales, si habrá o no aumento en el Impuesto Predial, en las cuotas del Centro Histórico y en las ya de por sí carísimas tarifas que aplica la empresa concesionaria del servicio de limpieza PASA. Al parecer a nadie le interesa en el municipio hacerle preguntas incómodas a la autoridad, ni mucho menos recordarle ante un año austero 2023, enfilar el gasto público a obras y programas verdaderamente importantes, no ornamentales.