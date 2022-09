Cuando el priismo en Coahuila y La Laguna apenas daba señales de estar en franca recuperación tras el golpe bajo que sufrió con la salida del antes diputado de la megadeuda y ahora defensor de la 4T, Shamir Fernández, los chismosos subagentes orientaron sus antenitas de vinil para descubrir que se gestan nuevos 'chapulinazos' de los colorados hacia los guindas. Los infiltrados intuyen que se preparan sorpresas que involucran a dos regidores del Cabildo de Torreón y que -música de violín triste de fondo- se trata de ediles que se sienten "poco valorados" en su partido y en la presente Administración, por lo cual escucharon el canto de las sirenas llamándolos con atractivas ofertas de parte de la gente del subsecretario de Seguridad federal (de lunes a viernes) con corazón acapulqueño, Ricardo Mejía Berdeja, quien no para de comprar... Perdón, "sumar voluntades" entre la clase política de La Laguna.

Uno de los recientemente incorporados fue el estridente diputado local, Rodolfo Walss, quien también terminó por levantarle la mano al exbebesaurio y lo llamó "amigo" para sorpresa de muchos. La estrategia de los indignados ediles será el de 'nadar de muertito' (con lo que seguramente van a batallar mucho) y esperar a que las aguas hagan olas, pronto veremos y diremos quiénes son y si servirán para las aspiraciones de Mejía Berdeja.

***

Y en esos mismos lares los que siguen en una auténtica luna de miel son los integrantes del Cabildo de Torreón de todas las fracciones partidistas, de quienes nuestros subagentes disfrazados de planta decorativa del sexto piso no saben si llamarles "PRIMOR", "PRIAN" o "PRIMORAN" o algún otro "Frankenstein" de los que se dan últimamente pues "coinciden" en todos los asuntos a tratar. La coordinación entre fracciones opuestas sigue despertando el 'sospechosismo' no solamente porque las dirigencias de los partidos ahí representados se han dado hasta con la cubeta a nivel nacional y estatal, sino porque ya han pasado casi nueve meses desde que entró la nueva administración y no han alzado la voz con reclamos sustentados y por el contrario solo les falta aventarse osos de peluche. Fue en la pasada sesión de la Comisión de Hacienda del Cabildo, la misma donde se analizó el siempre controversial tema de las finanzas públicas y los gastos para el 2023, donde los ediles de oposición centraron sus energías en reclamar temas sin viabilidad reglamentaria y ocurrencias. Poco les importaron temas como el incremento en nómina, el alza en las tarifas del agua y otros. Sin duda, la oposición -por llamarle de algún modo- sigue siendo la mas tersa que se haya visto en Torreón.

***

Algo muy importante tiene que estar sucediendo en el edificio más caro de la ciudad en materia inmobiliaria. O hay un gran rezago en ese rubro, o de repente nació el interés por dar celeridad para legalizar y desincorporar todos los terrenos que andaban por ahí "sueltos", sobre todo si son de particulares. Dicen nuestros subagentes que la que anda muy interesada en estos menesteres es la secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández Martínez. Tan es así que desde hace poco más de 15 días personalmente fue a instalar a la oficina de Coordinación de Certidumbre Patrimonial, (antes Tenencia de la Tierra) a Pavel Cepeda Villarreal, para que sea él, exclusivamente quien se haga cargo de todos los procesos de escrituración que atañen al municipio. Aquí la cuestión es que Pavel, es medio hermano de la reina del cuadrilátero y regidora priista, Xóchitl Cepeda Rodríguez, quien -redoble de tambores- a su vez es la presidenta de la Comisión de Patrimonio Inmobiliario y Tenencia de la Tierra. ¿No se llama a eso conflicto de intereses? Por cierto, es fecha que no se le ha extendido ningún nombramiento oficial.

***

En la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ahí donde se supone que manda César Antonio Perales Esparza, al parecer hay déficit de elementos, porque solo de esa manera se explica que hayan abierto la convocatoria para reclutar policías y hasta expolicías. De entre los cerca de 500 efectivos se desconoce cuántos andan en el Grupo de Reacción y la cantidad de los que patrullan la ciudad. Lo cierto de todo esto es que, a nuestros subagentes les llama la atención que aunque semana a semana en las reuniones de seguridad se cantan alegremente los números de incidencia delictiva "a la baja", se pasa por alto la vigilancia en paseos públicos sumamente visitados por familias paseantes y deportistas, como la Alameda Zaragoza y el Bosque Venustiano Carranza. En este último, además del abandono de sus instalaciones interiores, -porque la costosa banqueta perimetral la hizo el anterior gobierno panista-, se ha convertido en centro de operaciones de maleantes que lo mismo asaltan, que dan 'cristalazos' a los vehículos y por lo menos en dos casos, los conductores se han salvado de ser despojados también de los carros. A decir de los afectados la realidad es muy distinta a lo que se presenta en los reportes y ver una patrulla por ahí es como esperar un milagro.

***

Nuestros subagentes disfrazados de sillas de ruedas negadas nos comentan que en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Torreón ya se comenta de la mala imagen que le está redituando a la institución de asistencia social, la función de la directora, Claudia Marlene Martínez Valdés, de la que aseguran ha fomentado la unidad de todo el personal pero en su contra, pues no solamente se quejan los empleados de casi todos los 20 centros comunitarios, sino que hasta el personal administrativo que está en las áreas cercanas por supuestos malos tratos. Nos cuentan que muy diferente parecía doña Claudia Marlene con sus discursos allá por el mes de abril cuando desbancó en el puesto a Carlos Bustos Rodríguez de quien solo se sabe que cobra en alguna de las subsecretarías del Ayuntamiento. Lo más reprobable, dicen, es que el mal talante se refleja ya hasta en la calidad del servicio que se brinda a las personas vulnerables que acuden en busca de alguno de los apoyos municipales y tienen la mala suerte de tener que recurrir a ella. Dicen que frena programas y el abasto de insumos indispensables para la operación asistencial. Por temor nadie la enfrenta, eso dicen.

***

Donde llevan todo el año de vacaciones es en el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) donde al parecer el comisionado presidente, Luis González Briseño, no hace nada y los otros comisionados: José Manuel Jiménez y Meléndez, Bertha Icela Mata Ortiz y Javier Diez de Urdanivia de Valle le ayudan. En teoría el ICAI es un organismo público que tendría que garantizar el derecho de acceso a la información pública, vigilar y evaluar el cumplimiento de los sujetos obligados en materia de transparencia y rendición de cuentas. En la práctica, los alcaldes se ríen en sus caras de tales obligaciones y como si se tratara de la edad media, ni el alcalde de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López, conocido como "El Charro"; ni el alcalde de San Pedro, David Ruiz; ni el alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos; y mucho menos el alcalde de Viesca, Hilario Escobedo, cumplen con lo mínimo indispensable que pide la ley, es más, ni siquiera hacen públicas las sesiones de Cabildo y mucho menos las transmiten a través de internet como marca la ley, porque no les da la gana y evidentemente no hay un organismo que los obligue a cumplir por lo que se siguen pasando la ley por el arco del triunfo y la ciudadanía sigue sin enterarse de lo que en Cabildo sucede.

***

Del otro lado del Padre Nazas la que prendió todas las alarmas porque "ni vendiendo todo" el gobierno de Durango podría cubrir sus compromisos al término de la administración estatal que concluye mañana fue la contadora Marcela Andrade, coordinadora del Equipo Receptor del gobernador electo, Esteban Villegas. Su conferencia cayó como una bomba a los salientes solo porque dijo que el Estado debe pagar a la de ya (o sea a corto plazo) nada más como ocho mil 700 millones de pesos a proveedores, municipios, instituciones y otros pendientillos. Para darse una idea de cuánto dinero es, bueno, es lo equivalente al 80 por ciento del costo total de las obras y acciones del proyecto de Agua Saludable para La Laguna. "Oye y si vendemos la casa y con eso pagamos la deuda" -aquí no-, dijo Marcela a doña Rosario Castro, la coordinadora de Gabinete del Güero Aispuro, respondió ayer diciendo que "Ni la casa era nueva ni estaba pagada", o sea algo así como estamos muy mal pero estamos como empezamos. ¿Será?, En fin, por lo pronto hasta don Homero Martínez, presidente de la Ciudad Jardín, y quien hasta un bulevar hizo con el nombre del gobernador se las está viendo duras mientras que la presidenta de Gómez Palacio, Lety Herrera, dijo no duda que Gómez como Durango también esté en quiebra.