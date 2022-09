Y mientras el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, sigue apareciendo un día sí y el otro también como el mejor calificado de las nada artificiales encuestas de popularidad, ya le recordaron el molesto tema del Metrobús Laguna, sí, la eterna obra que parece más longeva que "Chabelo", Silvia Pinal e Ignacio López Tarso juntos. Como las redes sociales no perdonan, no pasó ni media hora de que la reina Isabel II murió -sin importar si era o no reptiliana o de la Orden de los Illuminati- cuando antes de tener clara la línea sucesoria ya estaban haciendo un recuento de las cosas que pudo presenciar en vida la monarca del Reino Unido: Que si la caída del muro de Berlín, el ataque a las Torres Gemelas, que si al Cruz Azul Campeón y Atlas bicampeón, pero lo que sí no pudo ver fue al Metrobús terminado y recorriendo las calles de la Comarca Lagunera.

Más allá de la broma, el tema ya va contra reloj y genera preocupación entre no pocos, ya que el próximo mes se termina el plazo de la última prórroga que se pidió a Banobras para entregar el proyecto terminado, de no hacerlo se corre el riesgo de regresar algo así como 400 millones de pesos más intereses, escenario que nadie en el Gobierno del Estado quiere afrontar, especialmente de cara a un año electoral que se anticipa bastante movido...Y además con la extraña particularidad que tienen algunas zonas de Coahuila donde las explosiones de gas que cobran víctimas de la Fiscalía del Estado no se parecen a otras y menos después de que se hizo "viral" en redes sociales una foto donde en la más reciente explosión en Saltillo el tanque de gas lució intacto.

***

En la pasada semana lo que dio de qué hablar fue la inminente ruptura de la Coalición "Va por México" cuyo tiro de gracia se atribuye directamente al dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Morena.… Perdón, Moreno, bautizado desde hace tiempo como "AMLITO". Cuentan nuestros subagentes que recorren los cafés en la "capirucha" del esmog que aunque jura y perjura no haber pactado con el "preciso" del Palacio Nacional, vía el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, su apoyo a una de las iniciativas de mayor interés para la 4T, no deja lugar a dudas de que la moneda de cambio es su inmunidad pues en Palacio se tiene un gran expediente que incluye bastantes pruebas de enriquecimiento difícil de explicar. Otro personaje interesado también en salvarse de la lupa de la 4T es el exgobernador coahuilense del famoso clan Moreira, Rubén, coordinador de la bancada de los becados priistas, quien también hace su jugada en apoyo a Morena para lograr el cobijo. Por supuesto, entre los pies podrían llevarse a Coahuila que tendrá elecciones en 2023, junto con el Estado de México. La salvación de la alianza opositora conformada con los partidos PAN y PRD parece imposible ante las posturas radicales de todos los dirigentes, pero será la semana entrante cuando se vote en la Cámara de Diputados, lo que ocurra entonces, definirá la estrategia en lo estatal, porque hay voces que anticipan que "Coahuila se cuece aparte". ¿Será?

***

Y en donde también les llovió fuerte en los últimos días fue en las oficinas del Simas Torreón, cuentan nuestros subagentes disfrazados de tapa de alcantarilla que hubo una dura regañiza para los encargados de la Gerencia Técnica (léase Raymundo Rodríguez y allegados), pues desde el séptimo piso del despacho más caro de la ciudad se considera que no se actuó conforme al dichoso "Plan de Atención" a las lluvias, lo que hizo quedar mal al alcalde mejor lustrado del país, don Román Alberto Cepeda. No son pocas las voces del gabinete municipal quienes consideran que dicho funcionario debería de tener sus días contados, no solamente por las evidentes pifias en la prevención de inundaciones, sino porque siguen por ahí algunos testimonios sobre 'travesurillas' u omisiones en las que podría estar involucrado desde la administración anterior, hecho que ha puesto nerviosos a varios ante la posibilidad de que se salpique al presente Ayuntamiento. Algunos directores de otras dependencias -que ya tienen lista la pólvora- juran y perjuran estar trabajando "de verdad" y no nada más para la foto, por lo que ya andan molestos por seguir quedando mal por culpa del Simas. Por cierto, ¿Qué pasó con los otros pozos de agua potable que iban a inaugurar? ¿Ya todos tienen agua potable las 24 horas?

***

Del otro lado del Padre Nazas doña Leticia Herrera, presidenta de Gómez Palacio, aprovechó la más reciente sesión de Cabildo para de manera cordial pero muy clara asegurar que en su administración no se van a estar quejando de todo lo que hizo la administración pasada en los tres años "Pues ya sabemos cómo nos dejaron esto...desastroso, terrible", aseguró y luego adelantó que en su momento y nada más con lo que habrá de comunicar el tesorero "se van a ir para atrás". El que sí está muy contento con cómo recibió la administración es el presidente de Lerdo, Homero Martínez, quien no ha encontrado hasta el momento anomalías qué reportarse a sí mismo y eso que tiene ahí cerquita a varios funcionarios señalados por varias "travesuras". Sin embargo, los chismosos subagentes disfrazados de tesis comentan que don Homero ha traído nuevos bríos y en una operación secreta lo siguieron hasta la Facultad de Contaduría y Administración de la UAdeC, en Torreón, donde lo vieron presentar su examen de grado de "Doctorado en Administración y Alta Dirección" para poder saber cuadrar todavía mejor los números. Frente a los catedráticos habló del "Impacto de la implementación del sistema digital para la gestión municipal".

***

En lo que parece ser un episodio más de la La Guerra de las Galaxias y en donde por ningún lado aparece el reverenciado Maestro Jedi "Yoda" para calmar los ánimos es en el partido guinda en Durango. A raíz de los desfiguros que hubo en las elecciones internas por la Presidencia del Consejo Estatal de Morena en Durango, la cual ganó con amplia ventaja y a pitos y sombrerazos doña Marina Vitela, además de la elección de un Comité Estatal de Morena cuya Secretaría General quedó nuevamente en manos de un alfil de doña Marina del cual todos se quejan: Otniel García Navarro. otra vez hay división, fractura, e inconformidad en la 4T pues únicamente un grupo ostenta el poder. Comentan que en la designación de carteras del Comité les quitaron a todos los consejeros los teléfonos móviles antes de entrar y que había seguridad contratada dispuesta para aplacar a cualquiera que se quejara de la forma en la que se estaba llevando el proceso. También se dice que el diputado federal, Omar Castañeda, estaría sumando algunas voces de figuras reconocidas de la 4T en la entidad para mostrar la inconformidad porque dejaron a todos los que no están con Marina sin representatividad y fuera de las dirigencias.