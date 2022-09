En un evento con maestros realizado el sábado pasado aquí en Torreón y a donde fue invitado el diputado federal dizque ahora Morenista, Shamir Fernández, sus malquerientes del partido guinda -que no lo pueden ni ver por considerarlo “oportunista” nos comentan que anda escupiendo hacia arriba. Cuentan que para congraciarse con los mentores, dijo fuerte y claro que abandonó las filas del tricolor porque en ese partido son corruptos y rateros ¿Apoco?. Por supuesto sus duras palabras rompieron el corazón de los militantes con tantas calumnias pues nunca habían escuchado tales señalamientos de los cuales ahora y tras 20 años militando en ese partido en sus principales posiciones se dio cuenta don Shamir, quien ya olvidó que de ahí hizo su fortuna y gracias al mismo ganó y conserva su curul en San Lázaro. En fin, don Shamir ahora quiere vivir en un estado donde ya no haya corrupción y por eso se aventó la mejor decisión de su vida yéndose a la 4T, del lado correcto de la historia en el que están ya varios estados en el país donde se ven muy tranquilos dando abrazos y no balazos a delincuentes.

Dijo que ahora sí va a bajar muchos recursos a través de los programas clientelares… Perdón, sociales, cuya distribución en tiempos electorales bien aprendió a “usar” en el PRI. Vaya que estuvo fuerte la tunda que le arrimaron sus excorreligionarios a través de las inestables redes sociales.

***

Manuel Bartlett, director de la CFE, y quien decide a quién sí y a quién no favorecer con millonarios contratos de compra de carbón en la Región Carbonífera de Coahuila, sin importar si son legales las minas o los mortales “pocitos” (pese a que la ley es clara en el sentido de que deben hacerse revisiones físicas previas) estuvo el lunes en “El Pinabete”, en Sabinas. Tajante, se negó a hablar de contratos y concesiones porque “no es el momento”, dijo. Hasta después de más de un mes de ocurrida la inundación de la mina en la que quedaron atrapados 10 trabajadores, el funcionario consentido de la 4T hizo acto de presencia, pero horas antes y para despejarle el camino la FGR “liberó” el domingo tres órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables e informó que el sitio de extracción era “ilegal”. Resulta inverosímil, dicen los malpensados subagentes, que nadie se había dado cuenta y así otorgaron los jugosos contratos. Por cierto, los que escarbarán en el sitio del percance serán experimentados mineros de la comunidad, esos que desde un principio se ofrecieron al rescate, pero fueron rechazados por la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

***

El que salió muy ufano a justificar la revisión que desde hace más de un mes se le practica por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) donde ahora manda Manuel Ramírez Briones, fue el tesorero municipal de Torreón, Óscar Luján Fernández. Dijo que son “normales” y que ni sudan ni se abochornan porque jura y perjura que no hay irregularidades ¿No?, en fin según él, lo único que pretende la ASE es tener datos precisos de las actividades financieras realizadas en los primeros seis meses del ejercicio 2022. A nuestros suspicaces subagentes les llama la atención las declaraciones a la ligera de quien fue el auditor externo de las finanzas de la administración de Jorge Zermeño -según el contrato de Prestación de Servicios 051-CS-TOR-2019 por tres años y dicen que don Óscar Gerardo anda “desmemoriado” respecto a las observaciones por más de 300 milloncillos de pesos que le hizo la ASE a las cuentas públicas de la anterior administración y de la que tres ex funcionarios enfrentan proceso penal en prisión y otro con arraigo domiciliario, además de otro que se ha amparado en siete ocasiones para evadir una eventual detención. “No pasa nada”, decían.

***

Al que últimamente cuando no le llueve le llovizna es al inquilino del Palacio Rosa, quien para salir adelante entre tanta crisis va a tener que poner a trabajar a su doble cuántico. Todavía no acaba con el censo de los cientos de viviendas destruidas por las torrenciales lluvias registradas la semana pasada en Múzquiz, cuando con el “Jesús en la boca”, ahora tiene que abocarse a La Laguna donde hay alerta por la crecida del río Aguanaval; lo que puso en jaque a comunidades de los municipios de Matamoros y Viesca. Por los desbordes del afluente, ya se evacuaron familias del ejido La Barca y trasladados a los albergues como el caso de Viesca. Son para empezar 15 familias que perdieron todo su patrimonio y 50 casas destruidas, más lo que se acumule. El problema es que ante la “brillante” desaparición del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) por parte de la 4T, el gobierno estatal ha tenido que brindar por sus propios medios apoyo a los alcaldes y sin regateos, respaldarse en el trabajo del Ejército y la Guardia Nacional con su Plan DN-III para el aseguramiento de las zonas de riesgo y las evacuaciones, ya que el panorama no se ve nada bueno.

***

Y hablando de las manifestaciones de Tláloc, nuestros subagentes que no tienen otra cosa que hacer en todo el día que seguir de cerca los pasos del alcalde mejor lustrado, Román Alberto Cepeda González, comentan que el edil sigue duro y dale promoviendo los nueve centros de acopio que instaló para los damnificados por las inundaciones del amigo municipio morenista de Múzquiz ¿Mucho interés no?. Los subagentes disfrazados de cobija guardada por muchos meses en bodega, dicen que también de este lado hace aire; tal es el caso de la vivienda colapsada de un hombre con discapacidad en la colonia Lucio Blanco aquí en Torreón. Por cierto, ni con toda la estructura operativa del Simas, ni de Obras Públicas se han podido dar buenas cuentas en eso de las inundaciones aquí en La Perla de La Laguna, pese a los esfuerzos que hacen para el desagüe con bombas chiquitas en las colonias y ejidos inundados, lugares a los que por cierto no se ve que haya realizado algún recorrido o visita a las familias afectadas...Cuando menos para la foto. Si de ayuda se trata de dar fuera de Torreón, comentan, quedan más cerca Viesca, Matamoros y hasta este mismo municipio por el lado de La Flor de Jimulco por la crecida del Aguanaval.

***

En una honorable reunión donde participaron conocidos ingenieros de la región, se abordó como uno de los temas a tratar la posible próxima salida de la Presidencia del Colegio de Ingenieros Civiles de La Laguna A. C. de Daniel Felipe de la Garza Ferrer. El aún presidente fue nombrado apenas en febrero pasado pero al parecer ya se echó varios enemigos. Cuentan que empezó con el pie izquierdo pues justo en la ceremonia de su nombramiento se le habrían pasado las copas y cometió un error con una de las asistentes. Nuestros subagentes disfrazados de sillas desvencijadas de las Fiscalías de Durango y Coahuila cuentan que la ofendida lo habría denunciado formalmente, lo cual derivó en dos órdenes de protección a su favor dictadas por las autoridades ministeriales de ambos estados, lo que implica que don Daniel no puede acercarse a la persona, ni a su domicilio, ni llamarle, ni mandarle mensajes de WhatsApp, de texto, de Messenger o similares, ni tener acceso con la víctima por redes sociales o a través de terceras personas, es más -para acabar pronto que ni se le ocurra mirarla, pensar en ella o soñarla porque va a haber problema. Cabe resaltar que, la afectada no se presentó a la valoración psicológica en la Fiscalía General de Durango. Don Daniel por supuesto, lo niega todo.

***

Y del otro lado del Padre Nazas los protervos subagentes disfrazados de caja registradora ya investigan las cuantiosas sumas de dinero que de forma periódica la anterior administración municipal de Gómez Palacio -que se suponía no mentía, no robaba, ni traicionaba al pueblo estuvo prácticamente obteniendo mediante facturas por servicios simulados a través de tres empresas “espectrales”. Prometen que habrán muchas sorpresas pues han hecho negocios y contratos incluso en otros estados como Baja California, Sinaloa, Aguascalientes, y otros. Hay varios contratos por sus “servicios” otorgados mediante la reina de las modalidades de la opacidad, es decir, por adjudicación directa de hasta un millón y medio de pesos de los cuales por supuesto no le dieron ni medio centavo al pobre hombre que recolecta desperdicios alimenticios para sus marranitos, allá por San Pedro, al que le robaron la identidad para hacer trámites ante la Secretaría de Hacienda ¿Qué tal?.