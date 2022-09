Por más que el alcalde mejor lustrado, Román Alberto Cepeda, jura y perjura que se prepararon para la llegada de las lluvias, anunciadas con anticipación a nivel nacional, el caso es que evidentemente no funcionó la estrategia, -si es que la hubo-, pues ocurrió lo mismo que en años anteriores. Nuestros subagentes disfrazados de motobomba nos reportaron que las alcantarillas con kilos y kilos de basura se obstruyeron y el agua no fluyó con facilidad. En varios sectores, el agua brotó de las mismas al mezclarse las de lluvia, con las sanitarias y afloraron las aguas negras. Fueron las mismas colonias de siempre, situadas al oriente y sur de la ciudad, donde el agua se metió a casas y negocios, además de que decenas de vialidades se inundaron, los semáforos fallaron provocando un caos. El caos se replicó en lo que dejaron de la ciudad de Gómez Palacio donde en redes sociales hasta hicieron "memes" de los pasos inferiores vehiculares inundados (todos) como albercas con cascadas con carros al interior e inundaciones en las colonias. En Lerdo, como siempre, se inundó el único paso inferior que tiene y cuyo sistema de bombeo nunca funcionó en la pasada administración.

Quizá fue coincidencia, pero todo lo que el subsecretario de Seguridad Pública Federal, -de lunes a viernes-, Ricardo Mejía Berdeja despotricó en contra del PAN Coahuila, nada más porque lo denunciaron ante el INE por actos anticipados de campaña, dada su publicidad en espectaculares, proselitismo y el derroche de recursos, siendo funcionario público, se lo reviró en dos palabras el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés ahora que estuvo en Gómez Palacio. Lo llamó "incapaz" e "incompetente", porque no ha dado buenas cuentas en materia de seguridad y refirió las condiciones de violencia en que se encuentran varias entidades, casualmente gobernadas por Morena. Consideró "una pena" que aspire a un cargo como el de una gubernatura, en tanto que la seguridad está en "las peores circunstancias". El "exbebesaurio" por su parte no deja de ocuparse en lo importante (para él) y sigue abocado con fervor a reclutar perfiles para su "proyecto" 2023 y al que ya convencieron, aseguran es al diputado federal por el PRI, Jericó Abramo Masso y se va otro más con todo y que Mejía no ha podido salir del sótano de las encuestas, según lo que dice Mitofsky.

***

Nuestros chismosos subagentes que todo lo ven y todo lo oyen, se preguntan ¿Cuál es la relación que hay entre los constantes operativos que realiza Inspección y Verificación Municipal con la calidad de vida de los torreonenses? La duda es si don Raúl Rodríguez García, mandamás de esa área, no se referirá a la calidad de vida de sus inspectores, porque nuestros subagentes han recibido reportes de sus constantes travesuras. Los fines de semana, dicen, toman bríos e intensifican su actividad pero nunca clausuran antros aunque éstos abiertamente violan los horarios de cierre. Se abocan a visitar los mercados, negocios medianos y pequeños, de los más diversos giros mercantiles, en busca de alguna falla para colocarles los temidos sellos anaranjados de clausura. Lo mismo en quintas. Cuentan que quienes ahí trabajan reciben "cortesías" en especie o "cash", siendo además esta área donde más acomodan recomendados con una plaza laboral porque al parecer hay mucha gente -que sí trabaja- a la cual "tumbar"... Perdón inspeccionar.

***

Por cierto, nuestros intrigosos subagentes que en todo andan, nos comentan de ciertos trámites que realizan en Torreón con "especial" interés para desincorporarlos a favor de un particular, relacionados con unos valiosos terrenos situados allá por "San Agustín", la segunda regidora, que enfrenta una denuncia penal por lesiones y amenazas , Xóchitl Cepeda Rodríguez, quien además, preside nada menos que la Comisión de Patrimonio Inmobiliario y Tenencia de la Tierra, y también la secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández Martínez. Los bien enterados dicen que estarán muy pendientes de las sesiones de Cabildo para ver qué tan pronto, "fructifica" este asuntillo y las condiciones, pues cuentan con el nombre de quien asegura tener ya esos terrenos en la bolsa. ¿Será?

***

Al igual que ocurrió con la tragedia de la mina de carbón "El Pinabete", en Sabinas, el Inquilino del Palacio Rosa, se trasladó a Múzquiz, municipio gobernado por la alcaldesa morenista, Tania Flores Guerra, quien desde que tomó protesta, se ha dedicado a criticar y rechazar programas o apoyos sociales del Gobierno del Estado porque ella es 4T y dicen que hasta con la fuerza pública ha impedido la entrada de vehículos estatales. Pero ante el estado de emergencia que vive esta ciudad desde la madrugada del jueves, azotada por torrenciales lluvias y el saldo de cientos de damnificados y dos víctimas mortales, no tuvo más remedio que aceptarlos. Aunque desde temprano el jueves, llorosa y a grito abierto en sus redes sociales, la alcaldesa pidió el apoyo del gobierno Federal, éste nunca llegó. Desde ese día a doña Tania quizá le han llovido -valga la redundancia- contratos para demostrar sus dotes histriónicos en funerales, bodas y divorcios pues en pleno drama usa unas costosísimas joyas que le ayudan a interpretar mejor el drama ¿Y la austeridad de la 4T?

***

Del otro lado del Padre Nazas, muy cobijados por autoridades de alto perfil estuvieron los alcaldes electos de Gómez Palacio y Lerdo, Leticia Herrera y Homero Martínez, respectivamente. Fue en Gómez Palacio donde se generó polémica pues doña Lety Herrera tuvo que rendir protesta ante la Constitución (no por reelección como en Lerdo) sino porque la alcaldesa saliente, que nadie sabe cómo se llama, no se presentó a la ceremonia, anticipando quizá los abucheos que se hicieron efectivos cuando nombraron a los salientes así como al secretario del Ayuntamiento, Francisco León (el que no dejó hablar al gobernador en el último informe de los morenistas) y también cuando nombraron al regidor entrante y sobrino de la exalcaldesa Marina Vitela, Yahir. Los abucheos también se oyeron cuando "inocentemente" el gobernador Aispuro nombró a Marina para referirse a su gobierno aunque de buena manera. La alcaldesa entrante dio una bofetada con guante blanco (de box) a la Administración saliente al dirigirse al presidente López Obrador -antes que a cualquiera de los tres gobernadores ahí presentes- para decirle que "Gómez Palacio es su casa". También fue la única que previó una silla en el presídium de la sesión solemne para el gobernador electo, Esteban Villegas.

***

Y hablando de los guindas desde hace semanas, cuentan los protervos subagentes, que se venía hablando de lo difícil que ha andado de ánimos la excandidata a la gubernatura de Durango por Morena, Marina Vitela, quien el mes pasado hizo algunos reclamos al dirigente nacional, Mario Delgado y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quienes andan un poco cansados de sus exigencias. Los subagentes disfrazados de "caseros" cuentan que Marina le aventó toda su ropa hasta la calle a la excandidata a la alcaldía de Gómez Palacio, su antes protegida, Betzabé Martínez quien de por sí nunca supimos dónde vivía, pero lo cierto es que tuvo que rentar una habitación de un conocido hotel de la capital duranguense. Aseguran los que saben que ya agarró "chamba" por esos lares de donde es originaria. "Betza" no dejó pasar la oportunidad de regresar la cortesía a Marina deseando "todo el éxito" nada menos que a doña Leticia Herrera, contra quien compitió y a quien no puede ver ni en pintura doña Marina. "Betza" lo posteó en sus redes sociales con lo que no solo mostró tener más oficio político que sus experimentados compañeros de la Presidencia, sino también una sutil malicia antes no demostrada.