Tener oficio político no solo es tener educación y cuidar las formas sino tener a veces "mano izquierda" (palabras inspiradas en los pases de la fiesta brava) para identificar los momentos en los que conviene mostrar tolerancia, hablar y saber escuchar. Ya en la práctica tener oficio político y sobre todo saberlo ejercer siempre se traducirá en una visión que aporte más avance que retroceso, más soluciones que problemas, más acciones y menos quejas. Este viernes fue el tercer y último informe del primer gobierno municipal de alternancia en Gómez Palacio, el de Morena y el que inició la excandidata a la Gubernatura Marina Vitela, mismo que fue un desastre. Lo que algún "estratega" político consideró que sería un duro golpe contra el gobernador, José Rosas Aispuro Torres, no causó el efecto deseado pese a las majaderías del novato secretario del Ayuntamiento, Francisco León, que no hizo otra cosa que demostrar lo que ya todos sabían: No hubo nada qué informar ni qué presumir en el último año de gobierno municipal. "Que se oiga fuerte y que se escuche lejos", como citó constantemente. Acompáñenos a ver esta triste historia....

La alcaldesa actual de Gómez Palacio que nadie sabe y nadie supo quién es (por cierto se llama Anabelle Gutiérrez) no fue capaz de leer su propio informe, o al menos no la dejaron, haciendo más evidente que en los últimos nueve meses fue un cero a la izquierda en la Administración, tanto, que ni Marina Vitela, ahí presente, fue capaz de publicar algo en sus redes sociales… Al menos una felicitación. "Hemos hecho una nueva y mejor historia" todavía dijo el secretario del Ayuntamiento al terminar el informe donde la audiencia se preguntaba por qué no se levantaba del asiento el "Güero" Aispuro ante la grosería del reclamo público por el adeudo de participaciones federales a Gómez Palacio (en vista de que no había nada que informar) pues el Gobierno Federal debe al Estado mil 300 millones de pesos por este concepto y aún así en cada informe de gobierno al que ha sido invitado Aispuro reconoce el trabajo del presidente López Obrador de buena manera y sin hacer gestos. La diferencia entre el informe de Gómez Palacio y el de Lerdo fue abismal, dicen los protervos subagentes que no perdieron detalle y comparten que para muestra el alcalde de la Ciudad Jardín, Homero Martínez, hasta video hizo de las obras ejecutadas y además fue cobijado con la asistencia de importantes personajes de la política de todos los partidos, incluso aseguran que hasta el diputado federal, Omar Castañeda recibió invitación (aunque no asistió).

***

Nuestros subagentes en Coahuila comentan que en vez de un gran beneficio como lo esperaba, le saldrá más caro el costo político al subsecretario de Seguridad Pública Federal de lunes a viernes, Ricardo Mejía Berdeja, la adquisición del expriista Shamir Fernández. Es tan fuerte la inconformidad que generó entre las tribus morenistas este hecho, que se le fueron a la yugular al funcionario federal. Y es que de por sí el acapulqueño de corazón, en Coahuila sigue siendo un desconocido según las encuestas que lo posicionan en tercer lugar y ahora, al trascender que Shamir, el próximo delegado federal de Bienestar, se quedaba con una buena parte de la gestoría social que se le entregaba en el PRI para "luchar por la gente", como presumía, pues temen que les haga lo mismo. A los que se dicen morenistas auténticos, es decir los "obradoristas", les parece muy sospechoso que el "exbebesaurio" se esté rodeando de expriistas. Por cierto el jueves pasado, muy fresco y ufano el diputado federal que juró y perjuró sería independiente publicó en sus redes sociales su incorporación a la bancada morenista; también muy abrazado del secretario de Gobernación, disfrutando como dice el dicho, "su abril y mayo".

***

Siguiendo con la "grilla morenista, el que con el "power" que le da encabezar las encuestas como aspirante a la candidatura de Morena, muy seriecito y todo, pero con dosis de ironía se refirió a la adición de Shamir Fernández al grupo de Mejía Berdeja, fue el senador carbonero, taurino Armando Guadiana Tijerina, quien vino a Torreón a reunirse con José Luis Hotema, el también guinda y buscador de "oportunidades" que sabe usar la presidencia del CLIP como trampolín para promoverse. Y es que el hombre del sombrero Stetson le reviró los dardos envenenados al subsecretario federal, al decirle que Shamir, debería también ayudarle en algo del problema de seguridad del país, pues tiene la responsabilidad muy grande de ser subsecretario. Sin andarse con rodeos, dijo que no le preocupan los "dedos presidenciales" pues en todas las encuestas serias, él va arriba y está muy canijo que lo alcancen en tiempo. De ese tamaño la unidad morenista.

***

Muchos aspectos poco claros existen en el tema de la Planta Tratadora de Aguas Residuales, PTAR de Torreón, juicio que hizo "perder" la anterior administración municipal de Jorge Zermeño Infante y del que nadie actualmente hace cuentas de lo que se pagó. Nunca se revisó el procedimiento legal de manera que se escondió lo más posible el resultado en contra del Simas y a favor de la empresa entonces concesionaria Ecoagua, hasta que recientemente se supo del adeudo por alrededor de 600 millones de pesos incluidos los intereses que se tienen que pagar. Para los subagentes, raya en tibieza que en el Simas donde despacha Lauro Villarreal, nadie mueva un dedo para proceder contra el despacho inicial de este pleito que se ubicaba en el Edificio Monterrey, que cobró alrededor de 40 millones de pesos por hacerse cargo de la tarea y posteriormente otro representante legal que contrató el exalcalde panista por ser su amigo, que cobró más de 10 millones de pesos, pero fue quien desatendió el caso los cuatro años anteriores con el resultado indicado. ¿Pues cuántos se habrán beneficiado?.

***

Tal y como los subagentes lo anticiparon, tronaron como "ejote" todas las ocurrencias... Perdón, medidas que el Gobierno Federal aplicó dizque para el rescate de los 10 mineros que desde el miércoles tres de agosto quedaron atrapados en la mina "El Pinabete de Villa Agujita del municipio de Sabinas y que se inundó ocasionando un derrumbe. Todo parece indicar que no habrá rescate y tras más de 20 días de ocurrida la tragedia, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, que se apropió de los trabajos de rescate y fue desplazando al Estado, le sacaba dar la cara a los familiares. La nueva ocurrencia es ejecutar un plan de tajos a cielo abierto, proceso que duraría entre seis y 11 meses. No les hizo caso a los viejos y experimentados mineros de la zona, que si algo conocen, son las entrañas de las minas carboneras y ofrecieron formar cuadrillas de rescate. En este percance, se rechazó desde un principio el apoyo de rescatistas de Chile y Venezuela. La organización Familia Pasta de Conchos, descalificó la apertura de tajos para rescatar a los mineros pues, ese método, no existe, dijeron.

***

Cuentan nuestros subagentes que merodean por el séptimo piso del edificio más caro de la ciudad, que el mejor lustrado alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, no se había dado cuenta que una banda de roba coches, procedentes del vecino estado duranguense, trabajaban con singular alegría en estas tierras y le estaban "pegando" duro. Pese a que estuvieron operando armados y con secuestro express integrado,-a manera de combo-, quizá por temor al regaño, nadie le informó que ya iban tres asaltos en agosto y de enero a julio 73. Total, que se organizaron operativos conjuntos entre el Mando Especial, la Fiscalía del Estado, las fuerzas de seguridad de la vecina entidad con una estrategia definida y se detuvo a integrantes de una banda delictiva que ya está guardada en el Cereso (faltan las otras) con lo que la relativa calma volvió a sentirse. Por cierto, don Román ya organiza sus agendas a nivel regional y ayer viernes, por ejemplo, con un cargamento de cámaras y micrófonos, se trasladó al "Pueblo Mágico" de Parras para donarles dos patrullas. En abril entregó cuatro a sus homólogos de Viesca y San Pedro. ¿Qué tal?