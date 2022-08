Nuestros subagentes disfrazados de meseros no se sorprendieron cuando los morenistas detractores del viejo régimen se trajeron a alguien del viejo régimen, Shamir Fernández, para ayudarles no tanto a combatirlo sino a fracturarlo ¿Cómo lo convencieron?. Al parecer escogieron a alguien con experiencia y con la misma capacidad de partir sandías -cuando hay que hacerlo- que tenía la "Mamá Elena" de la película Como agua para chocolate (interpretada magistralmente por Regina Torné), se trata del diputado federal morenista, Omar Castañeda, que además en septiembre regresa a su curul triunfante y ufano. Los subagentes vieron al exsupersíndico de Gómez Palacio días antes platicando con Shamir en conocido restaurante del bulevar Independencia catando vinos y carnes. Al parecer Don Omar -al fin morenista, izquierdoso y AMLOVER de toda la vida- estaría haciendo algunos favores a quien se dice el ungido del Presidente López Obrador…

Total que se habla que Shamir Fernández será recompensado (por traicionar al partido gracias al cual hizo carrera) a partir del mes de octubre con la delegación federal de la Secretaría de Bienestar, en lugar del Rey del reggaetón lento; Reyes Flores Hurtado y quizás, solo quizás, hasta aspirar a una posible senaduría pluri, de las que no cuestan. La lógica de este "trascendido" es que Morena cambió la fecha para designar al coordinador de los Comités por la Defensa de la 4T en Coahuila, que no es más que la candidatura disfrazada y que presume el subsecretario de Seguridad Federal- de lunes a viernes-, Ricardo Mejía Berdeja. Rumoran los que fueron correligionarios de Shamir que ha sido la dueña de sus quincenas, la más interesada en propalar eufóricamente, ante propios y extraños, su exitosa negociación de, vaya usted a saber cuántos huesos, así que era cuestión de muy breve tiempo para que todos se enteraran y que bueno porque según el inquilino del Palacio Rosa a Shamir lo conocen nada más en Torreón… Bueno y también en Gómez Palacio donde a los priistas ya no les interesó mucho su futuro después del pasado cinco de junio.

***

Los subagentes disfrazados de morenistas resentidos aseguran que ya se formó una alianza entre el más que chido, Luis Fernando Salazar y el senador, Armando Guadiana Tijerina, ambos, también " taparroscas" morenistas, que ya demostraron que darán batalla de las buenas en la carrera interna donde se disputan la precandidatura para así pasar a tener sueños lúcidos de gobernar Coahuila. A través de Diego del Bosque -que trabajaba de multiusos en un bar de Saltillo- seguirá la dirigencia estatal de Morena en Coahuila por otros tres años, mientras que Salazar y Tijerina se quedaron también con las secretarías más importantes para la operación política y de organización. Por su parte, Mejía Berdeja logró enquistar en la Secretaría de Finanzas y la de Jóvenes, a esposa e hijo respectivamente de su operador financiero Víctor Severo Ortiz, aquel que fue funcionario del Registro Público de la Propiedad, donde no duró ni dos meses ya que (dicen las malas lenguas) se vio involucrado en turbios manejos por cuotas solicitadas a empresarios para "facilitar" trámites, lo que habría motivado una auditoría por parte de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Sin duda, hubo muchas caras largas.

***

Nuestros subagentes se preguntan ¿Qué es lo que está fallando en la función de la Policía Municipal de Torreón? pues el robo ya de tres vehículos con violencia, hechos en los que los conductores son amenazados con armas, incluso uno de ellos sufrió un "secuestro express" ya que se lo llevaron junto al vehículo, debería de haber encendido ya las alertas de las corporaciones policíacas, pero hasta ahora nadie dice ni pío. Resulta que todo es miel sobre hojuelas en el área que es la obligación del director, César Antonio Perales Esparza (quien tuvo algunos señalamientos bastante negativos en su contra por allá en Francisco I. Madero hace unos años) y de la que anda en todo, menos en misa, la secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández que sigue aspirando a ser alcaldesa interina. Y ahí están las cifras, tres vehículos robados en lo que va del mes de agosto y 73 de enero al mes de julio. A ver si en las próximas reuniones que se tenga con las autoridades municipales entrantes de Gómez Palacio y Lerdo (cuando les llamen de verdad), se ponen de acuerdo en montar alguna estrategia, pues en la mayoría de los robos de vehículos ipso facto corren para el otro lado del Padre Nazas.

***

Al mejor lustrado alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, nadie le ha escuchado decir alguna expresión de respaldo o un cerrar filas en torno a su partido, o del inquilino del Palacio Rosa, pese a que éste le ha echado flores en cada evento reconociéndole el trabajo que realizan en equipo. Rebelde, don Román, dice estar "más firme que nunca", en sus aspiraciones y esperará los tiempos que marca el estatuto. Y lo dice sin titubear, como ha sucedido en varias ocasiones. Quien antes ocupaba la Secretaría del Trabajo en el Estado, jura y perjura que a él no le han hecho ningún ofrecimiento de otro partido político... Pero ¿Y si lo hacen?. Los incrédulos subagentes que siempre andan tras "otros datos" andan investigando si la lealtad de don Román al tricolor es mayor que la de la nueva adquisición de Morena en Coahuila, pues al parecer los de la 4T van por más.

***

Del otro lado del Padre Nazas no conformes con haber desterrado a la empresa Chemours de Gómez Palacio y con ello una considerable inversión "yanqui" de las que nunca hay en ese municipio, ahora la organización morenista del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio, el Agua (y todo lo que sirva para grillar a los gobiernos "aspiracionistas") tienen otros objetivos. Dicen los subagentes disfrazados de ejidatarios de El Siete que el Frente pidió refuerzos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que ahora irán con cualquier pretexto contra otras empresas ubicadas en ese perímetro de Dinamita como Reverté y Excellon y harán bloqueos y todo lo demás. Cuentan que en el caso de Chemours los "yanquis" no quisieron perder más el tiempo y menos después de haber invertido no solo en la fábrica, sino en un pozo de agua para los ejidos de la zona, del cual, dicen, al final se benefició únicamente un productor y ganadero allegado a doña Marina Vitela, a quien lo que menos le falta es dinero... Eso dicen. Por cierto, de todos es sabido que doña Marina financiaba el Frente. Y si cierran esas empresas ¿A quién le cargarán el muertito de la pérdida de empleos los ejidatarios? ¿Habrán pensado en eso?.

***

Y en la capital duranguense nuestros subagentes disfrazados de bitcoin aseguran que al parecer los cierres tanto de la Administración estatal como de la municipal de Gómez Palacio están mas que "emproblemadas". Al gobierno de Durango, entre lo que le deben y le recortaron, son dos mil millones de pesos menos los que faltan a Durango, pero cuentan las malas lenguas que el Güero Aispuro recién se puso más que colorado y hasta gritos se escucharon en las oficinas de la Secretaría de Finanzas donde al parecer a algún erudito se le ocurrió invertir en criptomonedas y hubo una pérdida de más de mil 300 millones de pesos. Mientras tanto en Gómez Palacio, entre las participaciones federales que no llegan "ni llegarán" -como dijo don Teofilito-, y los saqueos… Perdón, los gastos, seguramente muy necesarios e imponderables que hicieron en Comunicación Social como la impresión de costosísimas gacetas municipales (de medio millón de pesos al mes) pues ya no tienen dinero para pagar no solo a los transportistas que tienen plantón en Servicios Públicos sino a ningún proveedor y ya les cortaron el teléfono en Bomberos o de plano está descompuesto y no tienen para arreglarlo.