"¿También tú, Bruto?" es una frase atribuida a Julio César mientras era ultimado por su protegido (Marco Junio Bruto) al que consideraba como un hijo. César había sido herido previamente por varios miembros del senado que habían conspirado para asesinarle. Más de dos mil años después esta frase se sigue usando para expresar una traición inesperada… Como fue la renuncia del diputado Coahuilense Shamir Fernández al PRI el pasado jueves. El golpe no fue limpio pero sí contundente. Por mucho que le duela al Tricolor, esta vez la jugada le salió como quería al exbebesaurio, Ricardo Mejía Berdeja, que en redes sociales celebraba la decisión de Shamir, mismo que no obstante se declaró "independiente" y con ello se vio algo "tibio" al no reconocer de una vez que se va a Morena. Por cierto, también hasta el día de hoy la palabra "Bruto" se usa coloquialmente para referirse a alguien desconsiderado, necio, con pocos conocimientos o que hace un uso torpe e innecesario de la fuerza...

***

¿Qué pasó? Nuestros subagentes infiltrados en el interior del lastimado corazón del Tricolor dicen que Shamir - con una autoestima más grande que la de la dominicana Lissette Eduardo ('Chiky BomBom La Pantera') sintió que se merecía más que todas las posiciones que durante más de 20 años le han dado en ese partido conservador aspiracionista; lo que incluye regidurías, coordinaciones, puestos estatales y tres diputaciones locales, la curul federal actual además de los espacios de operación política en otros estados. El berrinche fue porque quería la presidencia del Comité Municipal del PRI, cargo que hoy ocupa Verónica Martínez en el entramado de alfiles que ha hecho el inquilino del Palacio Rosa preparándose para la sucesión en 2023. A Shamir le pareció poca cosa, dicen, su dieta mensual de 150 mil pesillos más un bono adicional por 100 mil, pues que ya no le alcanza para mantener sus dos Mercedes Benz y venía suspirando por la Presidencia Municipal. Nuestros envidiosos subagentes se cuestionan lo que le habrán prometido en la 4T para animarse a dar el zarpazo en la sede de la cámara baja con su corbata guinda a la misma hora que en la capital saltillense se realizaba la IV Sesión Plenaria del Grupo Parlamentario del PRI con la crema y nata de los becados federales. Al respecto de la decisión de Shamir "El Gober" Riquelme dijo un "Que Dios lo bendiga", ¿Será que lo va a necesitar?

***

En el edificio más caro de la ciudad, las miradas escrutadoras se enfilaron hacia el séptimo piso donde despacha el mejor boleado alcalde, Román Alberto Cepeda González, tras la baja de las filas del PRI de Shamir Fernández, con quien las semanas recientes anduvo inseparable, todavía el jueves pasado, tomándose fotos atendiendo y abrazando a ciudadanos, con las poses propias de quienes andan en campaña. Y qué decir del estrecho lazo del ahora expriista con el secretario general del PRI, Felipe González, puesto por el alcalde. Del lado de Shamir, Don Román incrementó sus actividades de posicionamiento en eventos, reuniones de seguridad y encuentros con empresarios, de los que no hay logros significativos pero surten las redes sociales. Así, quien se dice el alcalde mejor evaluado del país, según Demoscopia Digital con nivel de aprobación del 69.2 por ciento, dijo ayer viernes "claro que me gustaría ser gobernador". Por supuesto en el Tricolor sus válidas aspiraciones causan escozor en momentos donde la unidad parece tambalearse.

*** Dado que Coahuila vive un proceso pre-pre electoral, es decir, muy adelantado pues constitucionalmente comienza hasta enero del año entrante, todo parece indicar que empezará la pasarela de funcionarios federales. Claro que el afán no es brindar apoyos significativos, sino presumir en sus redes sociales la visita, ensalzar al gobierno federal y reforzar la presencia de la 4T, sobre todo en los municipios donde tienen alcaldes y alcaldesas. Los subagentes reportan que de repente les nació el interés y por ejemplo ayer viernes, la Secretaría de Turismo Federal de Miguel Torruco Marqués, inició un programa de " brochazos" o retoque de pintura para 140 fachadas de casas, establecimientos comerciales y edificaciones públicas. Pero aunque la entidad tiene siete "Pueblos Mágicos" que debido a la desaparición del programa federal, están por convertirse en Pueblos Fantasmas, eligieron " casualmente" a Múzquiz, donde la alcaldesa Tania Flores Guerra es morenista y supuestamente amiga del funcionario. Cabe mencionar que al gobierno federal no le cuesta la pintura, sino que la aporta la asociación civil Corazón Urbano. Además, el miércoles 31 de agosto estará en General Motors, el canciller Marcelo Ebrard, una de las " corcholatas" morenistas, que hasta invitaciones a empresarios del sureste anda haciendo.

***

A los reflexivos subagentes les interesó la forma en la que algunos organismos sociales, de profesionistas y de técnicos que en teoría deben significar una fuente seria y profesional de soporte para empresas e instituciones gubernamentales en materia de obras y proyectos de desarrollo, se desvirtúan en sus principios y son aprovechados estos espacios como trampolines para negociar puestos públicos o como instrumentos de coacción. El comentario viene a colación, porque nuestros chismosos subagentes disfrazados de tubería de drenaje colapsado nos informan del flamante presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Laguna, Daniel de la Garza Ferrer, que no conforme con pedir trabajo al municipio para varios de los integrantes del colegio y para unos parientes, pidió la supervisión técnica del Sistema Vial Cuatro Caminos con honorarios de alrededor de cinco millones de pesos para todo el proceso y propuso inclusive a uno de los directivos para la facturación. Ahora se entiende por qué el también docente, dado también a conflictos legales, se ha convertido en permanente crítico como método para ejercer, presionar y conseguir contratos. Dicen.

***

Del otro lado del Padre Nazas llama la atención que mientras lo que queda del Ayuntamiento morenista gomezpalatino sigue pegando el grito en el cielo por la falta de recursos y participaciones federales, por lo cual deben a proveedores, cada día salen más sorpresas relacionadas con pagos "excesivos" y sin justificar. Algunas de estas sorpresas llegaron hasta las calles de San Pedro de Las Colonias, Coahuila, donde los vecinos de una popular colonia desconocían que tenían un vecino "millonario", Don Jesús, quien vende quesos que reparte en una moto vieja y quien al parecer fue el último que se enteró que a su nombre se encuentra registrada una empresa "espectral" que ha estado cobrando por múltiples servicios a la Presidencia Municipal de Gómez Palacio en los tiempos de Doña Marina Vitela. El chiste es que el pobre hombre, dicen, ya hasta adeudos parece tener ante el SAT por operaciones simuladas en la Dirección de Comunicación Social de las que algunos vivillos se han estado beneficiando. El afectado, quien recolecta en una "troca" destartalada los desperdicios de comida para alimentar a sus marranitos aparece como el responsable de la empresa Cotailor Vanguardia que tiene su oficina en la misma casa rodante que tenía "Betza", es decir, en todos lados y en ninguno. Al parecer, no solo a los cerditos de Don Jesús les gusta revolcarse en el lodo.