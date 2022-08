Aunque nadie quiere que la tragedia ocurrida en la mina de carbón "El Pinabete" del municipio de Sabinas, donde siguen atrapados 10 mineros, corra la misma suerte que la ocurrido en "Pasta de Conchos" hace 16 años, todo apunta hacia allá, dicen los subagentes con mente de elefante. Pese a las promesas que desde su campaña hizo " el preciso" del Palacio Nacional, no se ha rescatado a ninguno de los 63 cuerpos de los 65 mineros muertos. Aunque alguien les garantizó a los atribulados familiares que no habrá "carpetazo", no le creen y desesperados pretenden buscar ayuda internacional para el rescate. No se les olvida que hasta cuatro días después de la inundación del pozo, el miércoles tres de agosto, AMLO se presentó en el lugar, hasta entonces empezó también a investigar la FGR. Hoy a 15 días, la Secretaría de Economía encargada de dar los permisos, no ha dicho esta boca es mía, la STyPS se comprobó que no inspecciona y curiosamente ninguna voz se pronuncia para cerrar los mortales "pocitos" de carbón donde trabajan sin seguridad social ni de ningún tipo los hombres de escasos recursos. ¿Primero los pobres?

A propósito de las tragedias en las minas de carbón de Coahuila, que ya suman dos desde 2018, los subagentes disfrazados de empresarios "desconocidos" aseguran que el inquilino del Palacio Rosa otra vez disparó sus dardos envenenados contra Manuel Bartlett, responsabilizándolo de los percances, por la "grandiosa idea" de empezar a comprarles más carbón a productores pequeños que a los grandes, y a precios sumamente bajos, rayando en lo miserable, lo que provocó además coyotaje, la explotación de pozos sin la seguridad necesaria para los trabajadores y sin coordinación para inspecciones previas que determinaran la viabilidad o no de la extracción en ciertos lugares. La 4T sacó de la jugada al Estado, cambió totalmente el esquema de compra de carbón y ya van dos hechos lamentables, en junio de 2021, en Rancherías, Múzquiz, donde murieron siete mineros y ahora en El Pinabete en Sabinas con 10 mineros de los que se desconoce su suerte. Ya desde el año pasado, el "Gober" se había enfrascado en señalamientos similares contra el mandamás de la CFE donde, por cierto, las asignaciones de compras son directas. Riquelme había ofrecido colaboración, pero le hicieron el "fuchi".

***

Nuestros recalcitrantes subagentes que merodean por el edificio más caro de la ciudad de Torreón se sorprendieron la semana pasada por la cantidad de personas que ya pasados los primeros días de la quincena, se aparecieron por el ya famoso tercer piso. Y es que, sin decir "agua va", de esa área ordenaron el cambio de la nómina municipal, de un banco a otro dizque por los "beneficios" que representa a los cuentahabientes. El caso es que, al haber cambio de tarjetas muchos no pudieron hacer efectiva su quincena y tuvieron que acudir a pedir informes para poder cobrar. Pero los chismosos subagentes dicen que lo que les llamó la atención es que si fueran trabajadores en activo y no solo un número más en la nómina, desde las primeras horas del lunes primero de agosto hubieran protestado. Por eso sospechan que en realidad son integrantes de la "fuerza aérea" que opera en la Administración Municipal, una de las causas por la cual, el costo de la nómina municipal se ha elevado más del 300% en los primeros siete meses y ya pusieron la lupa al respecto. Por cierto, ya circula que el director administrativo, Víctor Navarro, sí le dio el contrato de los uniformes al hermano de Rosalba Rodríguez, la líder del Sindicato Municipal, ¿Qué tal?.

***

Crece la lista de funcionarios y funcionarias estatales que a poquito más de un año para que termine el actual gobierno, ya están volteando hacia otro lado en busca de nuevo "hueso", todo menos pasar a vivir en el error. Los preocupados subagentes que todo lo ven y todo lo oyen, reportan que quien ya prepara sus maletas para regresarse a Torreón, es quien cobra aún como representante del gobierno de Coahuila en la Ciudad de México, Lourdes Quintero Pámanes. Y es que, ya cansada de vivir en un departamento en Polanco, con renta y viáticos pagados como parte de sus prestaciones, así como un sueldito mayor a los 80 mil pesos, aparte de bonos de despensa, mejor se la pasa en Torreón atendiendo sus empresas y arreglando lo que serán sus oficinas como Notaria Pública, gracias al "fiat" que tenía guardadillo. Dicen los envidiosos subagentes que "Doña Luly", en vez de trabajar en la imagen estatal se aplicó con singular alegría a llevar una vida "fitness" y de socialité, así como a impulsar nuevos negocios, ya que la familia es primero. Para ocupar su plaza, ya se apuntaron varias candidatas que sueñan con irse a la "capirucha" del esmog.

***

Al que se le está acabando la "luna de miel", es al parecer, al mejor boleado alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González. Sus malquerientes dicen que cada vez hay más señalamientos porque en vez de meterle mano a la inversión para mejorar el pavimento y también para acelerar la perforación de más pozos de agua potable (porque todos los que prometió, van a "cuenta gotas") se la pasa en campaña y ya no le pone la misma "enjundia" a su encargo. Dicen que, además a todo el que quiera oír le jura y perjura que logró por méritos propios su embestidura. Cuentan que también ha intensificado algunas travesuras para evitar que acuda gente a los eventos en Torreón, de quien ve como su más cercana competencia, aplicando la frase del Dr. Wagner: "En mi casa y con mi gente se me respeta". Sin embargo, los oficiosos ya le fueron con el chisme al gober provincial sabiendo que es "mecha corta" y por supuesto tiene todos sus esfuerzos en su "inmejorable favorito". Algunas de las señales que han mandado desde Saltillo para la candidatura del 2023 son que lo nombró coordinador del programa "Mejorando Ando" y lo trae en todos lados. Dicen que de insistir, el alcalde puede llevarse una descobijada que pudiera llegar a afectar su perfecto peinado, pues en el Palacio Rosa no dejan de recordar que había otros "gallos" para Torreón en 2021 y sí... Pero hoy la preciada silla la tiene Don Román. A ver de qué cuero salen más correas.

***

Del otro lado del Padre Nazas, el que parece levantarse cada mañana apagando la alarma matutina que suena en su mesita de noche con la canción que dice algo así como "debo no niego, pago no tengo ¿Qué quieres que haga?" es nada menos que el primer Güero del Estado de Durango que ya no siente lo duro sino lo tupido y cuenta con los dedos de las manos las semanas para que su gestión se acabe. Resulta que el "Gober" Aispuro nada en una alberca de problemas financieros, pues no hay ya un lugar del Estado donde llegue y no le cobren. Tal fue el caso de los constructores laguneros que no avanzan en varias obras pendientes porque el Gobierno Estatal no les paga, lo curioso es que se supone que el Estado se habría endeudado con los mil 800 millones de pesillos justo con esa finalidad, de que no se dejara de realizar obra, así es que o se excedieron en las proyecciones o destinaron los dineros para pagar otras urgencias. A los municipios, el Estado les debe participaciones y también a proveedores, ¿Serán los recortes de la federación los que siguen mermando las arcas estatales? ¿Cómo recibirá el gobernador electo, Esteban Villegas, la estafeta?. Ya con los comités de Entrega-Recepción instalados, muy pronto lo sabremos.

***

En Gómez Palacio los protervos subagentes aseguran que la Administración saliente sigue haciendo que las cosas imposibles sucedan; por ejemplo, en el edificio de la Madero hacen aparecer y desaparecer durante días a la alcaldesa de Gómez Palacio, Anabelle Gutiérrez, quien ha sido una gran figura en la administración... decorativa. También cuentan que hacen aparecer y desaparecer empresas "espectrales" que han estado facturando millones de pesos a la Administración. De la nada hicieron aparecer gastos enormes en gasolina, cultura y deporte cuando no hubo actividades y es más, ni patrullas en buen estado tuvieron. Aparecieron nuevos "empresarios" de venta de bebidas embriagantes que casualmente son directores y directoras de la actual Administración o sus familiares. Por si fuera poco, durante el acto oficial de integración del comité de "enlace" los funcionarios salientes también hicieron aparecer enormes y falsas sonrisas dirigidas al primer sobrino de la Administración entrante cuando a puerta cerrada es otro cantar y hace unos meses se llenaban la boca diciendo que al "bote" lo iban a mandar junto con otros integrantes de "La Familia". Este lunes los funcionarios salientes fueron tersos como algodones de azúcar con los entrantes. Cómo cambiaron las cosas... Las vueltas que dio la vida.