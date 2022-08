En la reciente visita donde el "preciso" de Palacio Nacional, quien no andaba muy comunicativo allá del otro lado del Padre Nazas, en San Jacinto, Lerdo, llamó la atención que mientras le echaba la culpa a los "caciques" locales de que el proyecto federal de Agua Saludable (que está en manos del gobierno federal) avance a paso de tortuga, el director general de Conagua, Germán Martínez, aseguró que se trabaja libremente y que lo peor de los trámites ya pasó. Todos, caciques y gobierno federal, seguramente saben a estas alturas que para que una obra pública se termine en tiempo y forma, lo único que falta es dinero y voluntad política. Mientras que el anfitrión y gobernador duranguense, el "Güero" Aispuro brincaba de gusto y dijo estar "encantado" con la visita de AMLO, los chismosos subagentes comentan que el que se retiró antes -porque seguramente tenía cosas más importantes que atender- fue el gobernador Miguel Riquelme, cuyo hígado no le dio para tanto aplauso y menos luego de que los morenistas se reservaron el derecho de admisión en un evento "privado" al que no lo invitaron ni por cortesía y por llevarse a cabo en su propia tierra.

Lo que queda del delegado de Bienestar en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, organizó todo un Comité de Bienvenida a AMLO en el "Pueblo Mágico" de Parras por la inauguración del mini "Banco Bienestar".

*********************

Recientemente el "preciso" del Palacio Nacional aseguró en "la mañanera" que se realiza una investigación amplia sobre la responsabilidad de concesionarios de la mina inundada en "El Pinabete" de Agujita en Sabinas, donde permanecen atrapados 10 mineros hace más de una semana y que se incluirá a quien adquiere las miles de toneladas de carbón que se producen en la Región Carbonífera, es decir, a la Comisión Federal de Electricidad (feudo de Manuel Bartlett), nuestros subagentes se quedaron perplejos por tratarse de uno de los funcionarios consentidos de la 4T. Así es que ya veremos y diremos hasta dónde llega la investigación pues si resulta cierto que se revisará cómo operaba la concesión, quiénes rentaban el terreno, a quiénes les dieron los contratos y si estaba permitido hacer esos pozos para la extracción del carbón, se podría llevar sorpresas por la gran cantidad de "caciques" y " coyotes" morenistas, que en los años recientes han desfilado por esa región obteniendo millonarias ganancias a costa de decenas de mineros muertos pues las minas, tajos y "pocitos", no tienen las condiciones mínimas de seguridad y además la STyPS no inspecciona.

********************

Los subagentes que tienen memoria de elefante nos reportan que en todo el entramado a raíz de lo de Sabinas y que aflora como aguas negras, salió a relucir el nombre del expriista Jorge Luis Morán Delgado, extitular de la UIF Coahuila y ahora coordinador de la campaña del que se dice ungido presidencial para ocupar la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, para quien la seguridad en Chihuahua y en el resto del país puede esperar. Morán, sumamente conocido en aquella región, fue precisamente "salvado", dicen las malas lenguas, el año pasado por el "exbebesaurio", cuando ante constantes señalamientos por "contribuciones obligadas" (porque moche se oye feo) que desde 2019 pedía a pequeños productores para conseguirles contratos, se le montó una investigación a cargo de Pierre Antuan Gilly, amigo personal del director de Desarrollo Social de la CFE, pero al asunto se le dio carpetazo precisamente con la intervención, dicen sus malquerientes, del subsecretario de Seguridad Federal.

**********************

En la Perla de La Laguna tremendo escándalo se traen en el edificio más caro de la ciudad, porque los números no cuadran. Y no se trata de la Tesorería Municipal donde cobra Oscar Luján Fernández que de por sí ya sufre de insomnio y ansiedad, ante la disparada nómina que trae de enero a julio. El descontrol, dicen, es en Comunicación Social, donde se acomodó Luis Rayas Velasco para que con el apoyo de su hijo Andrés Rayas Ciprés, clave 037920 con sueldo de 26 mil pesillos, que aparece como Coordinador de la Plaza Mayor pero opera como director de Comunicación y Vinculación de Proyectos de Desarrollo Social, revisarán los gastos en "apoyos", "convenios", redes sociales alternas, publicidad y todo lo que se está gastando en la imagen del que despacha en el séptimo piso. Dicen los chismosos subagentes que apenas en una somera revisión, "brincaron" cifras que no checan, entre lo autorizado para estos menesteres, y lo que se paga a los interesados. Es un secreto a voces que durante meses alguien que tiene línea directa de sangre con los ofidios ha estado aplicando la "operación rastrillo", es decir, rasurando. Por lo pronto el dedo flamígero de la incómoda prensa apunta a varios funcionarios y funcionarias y a uno de los secretarios más privados del despacho del presidente con nombre de detergente. ¿Será?

********************************

En Gómez Palacio todo indica que las patrullas están en manos del que no hace nada y del que le ayuda. En tres años de la actual Administración que presidió Marina Vitela, muchas fueron las quejas pero lo más notable fue el desinterés, la parsimonia, la corrupción, y los escandalosos videos de sus agentes. Cuando no se les encuentra bailando en TikTok en horas laborables y con el uniforme en lugar de cuidar a los ciudadanos, se les puede encontrar embriagando jovencitas adolescentes y para muestra el video que se viralizó donde una adolescente ebria aparece tambaléandose y en plena fiesta encima de la unidad 33010 mientras con una lata de cerveza en la mano "Como si te fueran a hacer algo", se burla otra mujer, cuya voz aparece en el mismo video en tono al referirse a los "señores justicia". ¿En manos de quién está la seguridad de los gomezpalatinos? Porque en la DSPM, donde el comandante "Cobra", quien supuestamente traía comisionada la patrulla, claramente no. Otro que también nada más cobra ahí, es el Capitán Javier Esparza Pantoja, director de la corporación, quien por dignidad desde hace mucho debió renunciar en vista de que la Administración está acéfala. Por si alguien se preguntaba si dieron de baja a algún policía, pues claro que no.

*******************************

Quien diga que doña Marina Vitela no sigue promoviendo la unidad en Morena se equivoca, pues cada vez se están uniendo en su contra. En la capital y en La Laguna ya todos piden la cabeza del dirigente estatal Otniel García Navarro, no solo por los desastrosos resultados de las pasadas elecciones, sino por la inconformidad en cuanto a la elección de los consejeros donde la exalcaldesa gomezpalatina llevó mano. Incondicionales morenistas e integrantes de la Comisión de Aplausos de la gomezpalatina, como la senadora Margarita Valdez, la regidora Cinthya Mont y la aguerrida diputada Sandra Amaya ya voltearon para otro lado y como en política una foto dice más que mil palabras, ya circulan en las inestables redes sociales imágenes con el diputado federal Omar Castañeda. Rafa Palacios, quien también la defendía a capa y espada hace unas semanas, publicó que entiende a la gente que votó por el PRI "porque vieron en morena Durango corrupción, entreguismo, vulgaridad, ignorancia, servilismo" y remató diciendo que hubo gente protegida "desde arriba" (a través del dirigente nacional Mario Delgado) que no cumplieron y se enriquecieron a costa de la gente.