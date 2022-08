Los perversos subagentes que deambulan por los pasillos del edificio más caro de la ciudad, nos reportan del silencio tenebroso que impera desde el pasado lunes en la Dirección de Servicios Administrativos de Torreón, ahí en el Tercer Piso. Comentan que a diario los jefes y empleados siguen la dieta del bolillo con té de romero con ruda, que según el manual de Herbolaria Mexicana, es bueno para aliviar el espanto. El susto viene de la llegada de un grupo de 10 inspectores de la Auditoría Superior del Estado (ASE) que literalmente puso los pelos de punta a todas y todos. Cuentan que los auditores llegaron como Pedro por su casa, se presentaron y empezaron a pedir documentos de compras, contratación de servicios, proveedores y acreedores, facturas, contratos, respaldos de licitaciones, nóminas de todo el semestre y otros papelitos ¿Ya habrán encontrado las dudosas compras por alrededor de dos millones de pesos?

Total, dicen que los incómodos auditores trabajan en un espacio separado y no vienen a hacer amigos aunque algunos servidores públicos de altos vuelos ya anden diciendo que ya los tienen "en la bolsa". La incómoda presencia ha provocado que ahora varios en esa dirección lleguen temprano para poder hacer los documentos que al parecer no tenían.

***

Y hablando de la ASE, donde todavía se siente la mano férrea de José Armando Plata Sandoval que aunque ya presentó su renuncia como titular, aún no pasa legalmente la estafeta hasta tener sucesor y sorprendió a propios y extraños por la premura ya que su responsabilidad terminaría hasta el 9 de diciembre. Nuestros subagentes disfrazados de brincolines nos reportan que apenas terminó la rueda de prensa donde dio a conocer su decisión, cuando algunos alcaldes y exalcaldes se pusieron a saltar de gusto pensando que ya no los alcanzará la mano del destino olvidándose que sigue la Fiscalía Anticorrupción. Por lo pronto puso en jaque a los " becados" del Congreso del Estado de Eduardo Olmos que tendrán que sacudirse la modorra vacacional y abocarse a elegir el mejor perfil, según la convocatoria que se lanzó ayer viernes y con lo que inició el proceso. Tras la renuncia de Plata, varios laguneros empezaron a soñar con verse "despachando" en la ASE como Javier Lechuga Jiménez Lábora, tesorero del Congreso; Xavier Herrera, subsecretario de Egresos; Néstor Pérez Velásquez, director de Gasto Público; y el ex presidente del CLIP, Rogelio Barrios Cázares.

***

En La Perla de La Laguna larga es la lista de "suspirantes" a servir como "interinos" del alcalde mejor lustrado y gran consumidor de bloqueadores solares, Román Alberto Cepeda González, una vez que pida licencia, si es que se le hace su sueño de ser candidato, lo que claro, claro, no está. Entre el famoso "Grupo Román", se filtró que el primero en la lista es el becado federal, Shamir Fernández Hernández, quien ya no oculta su intención de ser el mandamás de la ciudad que lo vio nacer. Dicen los envidiosos subagentes disfrazados de curul que a Shamir no le importa dejar su dieta en el Congreso, su departamento en Polanco y regresarse a Torreón manejando a toda velocidad su Mercedes Benz que anda estrenando junto con la dueña de sus quincenas con tal de servir a su ciudad. Comentan que siempre se presenta en los eventos públicos municipales y estatales y hasta lleva su porra como el lunes pasado en Rincón La Merced. Sus malquerientes dicen también que hay algunas quejas porque anda "cobrando favores" del otro lado del Padre Nazas con las autoridades municipales entrantes y proponiéndoles "negocios" y la duda es ¿Desde cuándo es empresario?

***

Luego de que la maestra y senadora con licencia Delfina Gómez Álvarez, actual titular de la SEP, resultó ser la mejor posicionada para ser la coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T en el Estado de México y con ello en pocos meses se convertirá en la candidata a la gubernatura mexiquense para competir en el 2023, ahora el panorama se ve más claro para las "taparroscas" morenistas de Coahuila. Los protervos subagentes dicen que si se siguiera al pie de la letra el principio de respeto a las encuestas, como jura y perjura el imán de los huevos aerodinámicos y dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, todo apuntaría a que el senador taurino, Armando Guadiana Tijerina, que va arriba en las encuestas, pudiera ser a futuro el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila. Pero, como la Dirigencia de Morena ha estado haciendo todo lo contrario a lo que se pregona se ve clara la oportunidad que tiene el subsecretario de Seguridad Federal (de lunes a viernes), Ricardo Mejía Berdeja, quien dice tener la bendición del "dedo presidencial" con lo que estando en tercera posición de preferencias podría brincarse -si se deja- al más que chido Luis Fernando Salazar quien está en la segunda del puntero.

***

Nuestros intrigosos subagentes nos informan que la que anda repartiendo culpas y haciendo un análisis profundo de por qué se quedó "chiflando en la loma" es nada más y nada menos que Miroslava Sánchez Galván. Pareciera que le salieron mal las cuentas y las firmas de apoyo que recibió "voluntariamente" de la ciudadanía y que estaban un poquito infladas. Cuentan que en el proceso de "renovación interna" de la semana pasada para elegir a los nuevos congresistas (consejeros) del partido donde manda Mario Delgado, la famosa Doctora Miroslava muy apenas alcanzó a juntar 320 votos. Señalan que al parecer la fundadora de Morena y "AMLOVER" de toda la vida se está alejando cada día más de su sueño de ser candidata a la gubernatura de Coahuila en el 2023 pues lejos se ve ya tal posibilidad. A doña Miroslava no le funcionó ni la frase del "preciso" de Palacio Nacional, esa que dice "amor con amor se paga", porque al menos el domingo pasado la querencia no fue recíproca pues le faltó aparte de equipo una mejor organización para reunir más votos. Ahí será para la otra.

***

Y del otro lado del Padre Nazas, los subagentes disfrazados de hortalizas dicen que se les está haciendo bola el engrudo -otra vez- en el Módulo de Riego 03 San Jacinto-Jerusalem cuyos ejidos que lo conforman bordean la zona donde nace el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, mismo que el presidente López Obrador jura y perjura que estará listo en 2023. Fueron las interrupciones a las obras de un grupo inconforme de campesinos (por cierto algunos morenistas) las que causaron que el güero Aispuro viajara "ipso facto" hasta la Ciudad Jardín para ver qué les duele. La rebelión toma relevancia porque de los 15 ejidos que conforman el módulo el grupo inconforme ya tienen apoyo de 8 comisariados y delegados de igual número de ejidos y son mayoría. El meollo del asunto son los recursos que se habrán de recibir del gobierno federal para tecnificación pues los inconformes no confían en la nueva mesa directiva del Módulo que encabeza Samuel Martínez González ¿Pues qué les conocen?. Por cierto al grupo de Samuel lo dejó medio mal parado la misma Gerencia de Conagua durante la reunión celebrada el pasado jueves con la presencia del gobernador de Durango tras afirmar oficialmente que ellos aún no cuentan con dicha representatividad y con lo cual se sintieron satisfechos los otros revoltosos ahí presentes.