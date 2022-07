Nadie tiene duda que las elecciones en Coahuila para el 2023 tendrán todo el foco nacional encima y en el mismo nivel, la operación del aparato federal en contra, con la intención de quedarse con el único bastión realmente fuerte del priísmo que queda en el país. Y por eso, son relevantes los resultados de 12 diferentes casas encuestadoras a nivel nacional que señalan al secretario de Inclusión y Desarrollo Social, el priísta Manolo Jiménez, hasta ahora a la cabeza de las preferencias ciudadanas tanto si llegara a postularse solo por el PRI o en una eventual coalición PRI-PAN-PRD. Y hasta dentro de un proceso interno dentro de su partido, aseguran los integrantes de su propia Comisión de Aplausos y Felicitaciones, el que encabeza el programa "Mejora", tendría mayor posibilidades de convertirse en el candidato del PRI con porcentajes de preferencia muy por encima del alcalde de la "capirucha" del pan de pulque, José María Fraustro Siller; el de Torreón, Román Alberto Cepeda; el diputado federal, Jericó Abramo y de la senadora, Verónica Martínez…

Lo que está por verse. El detalle es que el partido del presidente no dará tregua y no solamente enfilará sus dardos en contra de esta entidad, sino también en apoyar a su "ungido" el subsecretario de Seguridad Federal (de lunes a viernes), Ricardo Mejía Berdeja, que con todo y el jalón de orejas que el INE dio a él y otras " taparroscas" coahuilenses, ni suda ni se acongoja. Él sigue con sus espectaculares y placeándose en sus reuniones informativas mientras la dueña de su corazón ya hasta fotos con López Obrador ha subido a sus redes sociales, cual fuera ya la primera dama de la entidad. También es cierto que sigue creciendo la desunión de los otros suspirantes que siguen por encima de él en las encuestas internas como el más que chido, Luis Fernando Salazar, que ya se ve hasta en la sopa y Armando Guadiana Tijerina. Lo "reñido" pues, estará entre los que procedentes de otros partidos mutaron al color guinda. Se enfrascarán en feroz lucha porque sí habrá "dedazo".

Nuestros subagentes disfrazados de auditores de la ASE, nos reportan que como dice el dicho, "las cosas no se acaban hasta que se acaban" y que vienen ya resultados de las diversas denuncias por nepotismo que se registraron en la anterior Administración Municipal de don Jorge Zermeño Infante, donde se empleó con singular alegría a esposos, hermanos, sobrinas, hijos e hijas, cuñadas de regidoras, funcionarias y funcionarios de primer nivel que ahora se enfrentarán a situaciones de inhabilitación para el servicio público. Hojas y más hojas hay de expedientes de los diversos casos que se armaron y que pese a ser secreto a voces, ni el alcalde, ni la contraloría pusieron freno -comentan los subagentes disfrazados de macetas en Tesorería- sino al contrario, regañaban a la incómoda prensa cuando osaba preguntar al respecto. Nuestros subagentes traen esta información porque tienen una lista de casos similares en la actual Administración, pues al parecer es como una de esas enfermedades contagiosas. Los malquerientes de varios servidores públicos dicen que varios de ellos ya tienen a familiares en la sagrada nómina.

¿Alguien se acuerda quién es el legislador que sólo a cinco días de rendir protesta como diputado local ante el Congreso del Estado el año pasado, muy quitado de la pena, pidió licencia para entrar a otro proceso electoral y saltar a una diputación federal, por lo que ahora tiene el mote de "El Chapulín"?. Nuestros subagentes no batallaron mucho para ubicar de inmediato que se trata de Shamir Fernández Hernández. Comentan que después de que doña Leticia Herrera le diera las gracias públicamente en Durango, no duda en presumir que gracias a él, la "Alianza va por México" triunfó en aquel estado el pasado cinco de junio. Dicen que lo anterior ya está causando malestar en algunos círculos del tricolor, porque por supuesto los primeros interesados en lograr esos resultados eran el "Góber" de Coahuila, Miguel Riquelme y el "Góber" electo de Durango, Esteban Villegas. Tan resfriado, dicen, anda el diputado que se la pasa de comité de bienvenida en eventos municipales acompañando al alcalde mejor lustrado Román Alberto Cepeda, quien por cierto, no lo apoyó para que llegara al PRI municipal. ¿Será que ahora Shamir busca acomodo en alguna Dirección Municipal?

Por cierto, muy acorde con un alcalde al que le gusta la participación ciudadana y escuchar a la sociedad civil, de seguro será apoyada la propuesta de la Cámara de Comercio de Torreón en el sentido de revivir" a las Juntas o Consejos por la conservación del Centro Histórico y que ahora quieren sumar al Paseo Morelos. Ambos espacios, con una larga lista de necesidades empezando por la limpieza y un buen mantenimiento, ya que durante los cuatro años anteriores, fueron dejados a su suerte de manera que hoy están para llorar. Los "Ipecos" no andan tan errados de que con motivo de los 115 años de Torreón como ciudad, además del concierto con la Banda MS, se le pudiera dar este otro regalo. Lo bueno, dicen los subagentes, es que haya gente decidida a unirse y trabajar en serio por mejorar la imagen de esos espacios de la ciudad y sobre todo, porque los ciudadanos pagan puntualmente con sus impuestos, una cuota especial para ese rubro. Son alrededor de 30 milloncillos de pesos los que anualmente y en el recibo del Impuesto Predial, cada contribuyente paga entre 300 a 556 pesos un concepto denominado "Cuota por Conservación del Centro Histórico". Como se puede ver, lo mejor es que esos fondos se apliquen donde se debe y no para " otros gastos".

Del otro lado del Padre Nazas, la que según cuentan los perversos subagentes, tiene todo lo necesario para ser la próxima dirigente de Morena en el estado de Durango y poner una que otra piedra al gobernador electo, Esteban Villegas, es doña Marina Vitela, excandidata a la Gubernatura de Durango. Para enojo de sus malquerientes resulta que la también exalcaldesa de Gómez Palacio tiene ya todo planchado para "autoelegirse" de la mano de familiares y servidores públicos del Municipio. Lo anterior viene a cuento porque en la lista de aspirantes a congresistas de Morena (los delegados que habrán de tomar decisiones), aparecen más de 70 funcionarios de la actual Administración Municipal y más de 20 familiares de Vitela. La movilización de amigos, conocidos y parientes fue motivo de la presentación de una impugnación ante el Tribunal Federal Electoral, lo que según los protervos subagentes no le quita pero ni tantito el sueño a doña Marina quien no quita el dedo del renglón y sigue avanzando en ese sentido pues más que hablado está el tema con el dirigente nacional de Morena, con visión de largo alcance, Mario Delgado.

Después de picar piedra durante los tres años de la actual Administración Municipal gomezpalatina, los funcionarios del primer círculo de la exalcaldesa, Marina Vitela, pudieron encontrar finalmente en la Dirección de Comunicación Social a cargo de Teresa González, una capacidad además de la de embarrar lo que es untable. Mientras ya varios servidores públicos en Tesorería Municipal y anexos estaban pensando en alguna forma de justificar o lavarse las manos de la impresión de tres mil gacetas (porque muy interesada estaría la población por leer libros con las modificaciones de artículos a la ley y acuerdos de Cabildo) un rayo de luz traspasó las nubes mientras se escuchaba el popular efecto de sonido del "milagro" de la Rosa de Guadalupe y fue cuando -con exceso de iniciativa- dijo "esta boca es mía". La directora se inmoló al apresurarse a presentar un documento que además, la implica directamente en este asunto con tal de involucrar a exfuncionarios municipales de los que ya no se hablaba. Los recursos pagados de las gacetas, según las malas lenguas, se obtenían por parte de Comunicación Social para fines muy distintos a los señalados. Los perversos subagentes esperan que el medio millón de pesos erogado haya sido suficiente para comprar al menos algunas cajas de té de Tila que podría ser útil en esa dependencia.