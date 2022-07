De acuerdo con el compromiso del "preciso" del Palacio Nacional de que el proyecto de Agua Saludable Para La Laguna se terminaría para diciembre 2023, el panorama para que en esa fecha se concluya -así como van las cosas- no pinta nada bien. En Durango, pasando las elecciones, los candidatos y seguidores de López Obrador hasta dejaron de presumirlo. En Coahuila difícilmente habrá para el 2023 un beneficio tangible para la población que puedan presumir los guindas y les sirva como plataforma en las próximas elecciones; cosa que no les vendría mal considerando que históricamente ni las maestras de preescolar han ordenado tantos recortes de tarea a los niños como el gobierno federal a los estados en materia presupuestal...

El proyecto de Agua Saludable luce desarticulado y por ninguna parte se ve que se estén ejerciendo los recursos para tecnificación de riego ni para mejorar la conducción del agua en los municipios, sin lo cual no se cumplirá el objetivo final de evitar el desperdicio y hacer llegar el vital líquido a la población. Este proyecto, cuyo inicio fue formalmente anunciado por el admirador número uno de Chico-Ché a inicios del 2021, no pinta claro. El único vocero autorizado para hablar sobre avances, el senador con licencia, Gabriel García Hernández, hasta se regresó al Senado dejando inconclusos diversos acuerdos con campesinos y con dudas "sembradas" que crecen día a día. Las tres empresas foráneas favorecidas con las asignaciones directas se abocaron a subcontratar empresas laguneras y pusieron tierra de por medio. El proyecto federal, icónico de AMLO, en la que según esto se invertirán 11 mil millones de pesos -nada más que quién sabe cuándo- pareciera que se les está cayendo... Como se cayó la plataforma Compranet donde aparecían las licitaciones.

El que anda moviendo todos los hilos, de cara a los 491 días que le quedan de gobierno, con proyectos pendientes es el Inquilino del Palacio Rosa. Uno de ellos es iniciar ya en septiembre el Corredor Económico del Norte, del que se cansó de esperar apoyos de la 4T, que al contrario le quitó hace unos días 100 milloncillos más. También se prepara con el arranque del nuevo clúster de fabricación de autos eléctricos y toda la cadena de proveeduría que vendrá a la entidad, pasando por La Laguna. Se le vió muy sonriente platicando con José Refugio "Cuquis" Sandoval, el que manda en el Partido Verde Ecologista de México en Coahuila, quien aunque publicó un hashtag que dice "Coahuila Verde" pocos creen que hayan hablado sobre la degradación de los popotes, mejorar la calidad del aire y la reforestación. La anterior no fue la única reunión pues hará un par de semanas que departió en una cena en la que estuvieron empresarios y conocidos personajes del panismo coahuilense, allá por la Región Carbonífera. Todo muy bonito pero ¿Alguien se acuerda del Metrobús? Porque pareciera avanzar al ritmo del Son de la Negra y por ningún lado se ve que lo vayan a terminar en octubre de este año como dijo el secretario de Infraestructura de Coahuila, Miguel Algara.

Mientras la Comisión Federal de Electricidad sigue dando un pésimo servicio a los usuarios por falta de mantenimientos a sus redes, paralizando además servicios como el agua y con ello la economía, por ahora la CFE de Manuel Bartlett se aboca a lo que le parece verdaderamente importante como la adjudicación directa de contratos millonarios para la compra de carbón. En Coahuila, donde se ubican importantes yacimientos de ese oro negro, es bien sabido que operan varios proveedores consentidos. Hace unas semanas se conoció de 2.6 mil millones de pesos distribuidos entre algunas empresas, una buena tajada del orden de los 55 millones de pesos se quedaron en manos de una sola familia, de apellido Flores Guerra, de allá por la Región Carbonífera, casualmente la de la alcaldesa morenista de Muzquiz, Tania Flores Guerra. Nuestros chismosos subagentes nos comentan que parece que está a punto de acabarse una de las principales fuentes de financiamiento para el que se dice "ungido" del Palacio Nacional para la Gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja. El enojo es por la reducida cantidad que les compraron este año y que no se compara con lo del 2021 cuando dicha familia se benefició con tres contratos por mil 061 millones de pesos; según el portal de la CFE.

El alcalde mejor lustrado de Torreón, Román Alberto Cepeda González, aseguró "a tambor batiente" que en lo que resta del año le invertirá a la seguridad pública algo así como 125 milloncillos de pesos, incluyendo la compra de armas cortas, largas y municiones, patrullas "inteligentes", arcos para detectar objetos metálicos y por supuesto capacitará más elementos policiacos. Todavía no se sabe si se seguirán aventando licitaciones por asignación directa en su administración tratándose de compras de las llamadas "consolidadas" porque nada más así se reportan. Tampoco el tesorero, Oscar Luján Fernández, sale a decir "esta boca es mía" ante las inconformidades por la expedición de facturas sin contratos y que se pague la realización de estudios. Los chismosos subagentes disfrazados de auditores que en todo están, nos refieren de las suspicacias de las que se dan cuenta en "radio pasillo" de la Contraloría a cargo de Miguel Ángel Zúñiga Chávez. Tampoco saben estos dos funcionarios, ni los regidores de la Comisión de Hacienda, a qué se refiere el rubro de "Otros Gastos" en los estados financieros mensuales. ¿Sabrán que se trata de información pública porque públicos son los recursos con los que se pagan?

Y del otro lado del Padre Nazas, el que dicen está siguiendo la dieta del tamal para no perder la línea (no necesariamente recta) es el fan de las tortas "genitalizadas" y oficial mayor de la administración "acéfala" de Gómez Palacio, Karol Martínez. Lo anterior resulta atípico viniendo de alguien que desde antes que saliera el Cabildo de vacaciones reportó haberse enfermado de COVID-19 para ya no tener que explicar a los insistentes regidores el porqué sin concesión ni contrato el municipio permite a una empresa de grúas imponer el servicio a los ciudadanos. Otro que sigue la misma dieta pero que se pone de vez en cuando los guantes al escuchar la canción de "Eye of the Tiger" es el secretario del Ayuntamiento de Lerdo, Gerardo Lara, quien siendo priísta asesoró al panista al que considera "a modo" Ricardo Díaz para quedarse en la posición que le correspondía originalmente a la recaudadora de rentas, Salomé Elyd de Katsikas, en el próximo Cabildo. La asesoría -como todas las del secretario- fue tan eficiente que ayer el TEED resolvió a favor de Salomé, quien tuvo el apoyo de varios morenistas. El pleito fue porque es la única regiduría que el PAN ganó en Lerdo donde este partido ya ha gobernado varias veces... Y vendrán cosas peores dicen las sagradas escrituras.