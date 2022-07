Apenas el INE acababa de emitir las medidas de cautela preventiva contra las "corcholatas" presidenciales y las "taparroscas" coahuilenses de Morena para que le "bajaran" a su entusiasmo porque andan desatadas en su promoción personal con miras a las elecciones del 2023 en Coahuila y la grande del 2024, cuando se dio el revire. El dirigente nacional del partido de la 4T y objetivo a distancia de los huevos aerodinámicos, Mario Delgado, dijo que nadie los detendría y ahora pugnarán por la Reforma Electoral, lo que no es otra cosa que restarle autonomía al INE. Los subagentes disfrazados de tiktoker guerrerense comentan que en ese contexto el que se dice "ungido" del señor de los Pinos y subsecretario de Seguridad Federal (de lunes a viernes), Ricardo Mejía Berdeja, sin inmutarse estará hoy sábado en Matamoros, en una más de sus "asambleas informativas".

Por cierto que del tema de la paridad para el proceso electoral del 2023, año en que se celebrarán elecciones para las gubernaturas en Estado de México y Coahuila, finalmente el órgano electoral determinó que los partidos políticos, dentro de sus procesos internos, designaran las candidaturas paritarias en donde consideren pertinente y deberán informarlo máximo 30 días antes del inicio de su proceso de selección, que en el caso de Coahuila comienza en enero.

Dice el dicho "cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar". Lo anterior a propósito de los "memes" que se hicieron del gobernador de Nuevo León, Samuel García; quién sabe cómo le hizo pero encontró agua... Nada más que en Coahuila allá por el rumbo de Arteaga. El "agandalle" en realidad sirvió para replantear las acciones con motivo de la sequía que enfrenta esta entidad y evitar que llegue a los alarmantes niveles de escasez de agua que viven los vecinos regios. El llamado lo hizo el Inquilino del Palacio Rosa a los alcaldes y alcaldesas para mejorar la eficiencia de los organismos operadores de agua pues la mayoría de las regiones sí cuentan con el vital líquido, sólo hay que evitar que se pierda durante su conducción hacia las zonas de demanda. Dicen los subagentes disfrazados de fontaneros que aunque se trata de obras que "no se ven" aún hay tiempo para poner este rubro dentro de las prioridades y hacerlo con planeación y recursos propios, sin esperar el apoyo de la Conagua, que tiene años brindando poco o nada de apoyo a los municipios y al Estado, para crear nuevas fuentes abastecedoras.

Los subagentes disfrazados de hoja de Excel dicen que al que le tronaron como ejote las cifras reales de los accidentes automovilísticos que ocurren en La Perla de La Laguna fue al funcionario de las mil chambas, Luis Morales Cortés, director de Movilidad Urbana. Nos comentan que él celosamente guardaba esos números que ponen en duda la funcionalidad de medidas impopulares como el alcoholímetro y el Operativo Radar; es sabido por todos que ambos tienen un objetivo mas recaudatorio que preventivo. Nuestros subagentes que todo lo ven y todo lo oyen, ya habían visto venir este fuerte contraste, desde que alguien ordenó sacar de circulación un "chat" informativo en el que los incómodos y chismosos reporteros de "la fuente" eran informados en tiempo real de los percances que ocurrían con todo y su respectiva fotografía. A lo anterior se sumó una especie de ley mordaza hacia los Peritos de los Tribunales de Justicia Municipal que junto con los agentes de Tránsito son los primeros respondientes. Como no hay nada oculto bajo el sol, y si Pitágoras no miente, los reporteros que no andan de vacaciones encontraron que los percances viales se dispararon un 130.5% comparando los primeros cinco meses del año pasado con los primeros del actual, aunque se aduce que antes no se contaban bien los casos, tienen otras cifras al parecer.

Nuestros subagentes disfrazados de gnomos ven con agrado el interés del alcalde mejor lustrado, Román Alberto Cepeda González, que ha demostrado gran "furor" a la construcción de placitas" en colonias populares, de tal forma que en los seis meses que lleva su administración y con la entregada ayer en el fraccionamiento La Perla, en la que se invirtieron más de 600 mil pesos, ya son 18 plazas, además de 115 rehabilitadas. En estos espacios públicos les echan pintura con singular alegría a la cordonería y guarniciones (que al cabo de esa hay de sobra en la Presidencia) les arreglan el alumbrado y retiran hierba y hasta ahí todo bien. El contraste viene porque carecen de depósitos para la basura y desde luego, de instalaciones para el riego con la excusa de que llevan pasto sintético... Nada más que los árboles que salen muy bonitos en las fotos sí son de verdad y la pregunta es de dónde van a agarrar agua. En La Perla pusieron 20 y los subagentes empezaron una revisión para detectar el estado en que se encuentran las entregadas anteriormente para ver si están tristes esos árboles. Por cierto, otras fuentes que tienen otros datos nos comentan que ni este tipo de obras -ni otras- aparecen reportadas con licitaciones públicas en el portal de transparencia ¿Por qué?

Una duda que quita el sueño a los subagentes es quién asesora al alcalde de San Pedro de Las Colonias, David Ruiz Mejía, pues prácticamente se desentendió del grave problema que se tiene por las fallas de CFE que repercuten en la falta de agua de todo el municipio al detenerse las bombas además de afectar al sector comercial. Delegó la chamba como gestores ante la CFE a los representantes de Canaco, quienes han tupido a la dependencia federal para que resuelvan las deficiencias, ya que, incluso pasan varios días sin electricidad por aquellos lares y la inverosímil explicación que dio la CFE es que las instalaciones habían sido vandalizadas, lo cual causó la burla de la ciudadanía considerando que de intentarlo cualquier mortal se habría electrocutado. Peor fue que en redes sociales círculo un vídeo donde presuntamente capturaron una ladrón pero como dice la canción "agarraron a José, en la esquina del mercado, lo ataron y se les fue". Total que mientras los de la Canaco estaban en las oficinas de la CFE pidieron ipso facto, exigieron vaya, la presencia del superintendente de CFE, reunión a la que invitaron al alcalde, quien les hizo el "fuchi" y mandó en su lugar al titular de Obras Públicas, Pablo Ulises Sánchez. Desde ahí se vió el interés. Ni cómo ayudarle.

Y del otro lado del Padre Nazas, están a punto de lanzar la Alerta Amber para localizar a la alcaldesa de Gómez Palacio, Anabelle Gutiérrez, a quien no sólo el departamento de Incomunicación Social ignora sino también Wikipedia. Pareciera que la Presidencia Municipal está acéfala, que no hay presidenta, ni tesorero, ni directores de ingresos o egresos, ni tampoco síndico municipal, ni coordinador de gabinete, pues siempre que el Municipio tiene algo qué decir en el tema de finanzas le mandan hablar a su tocaya, Anabel Rangel, contralora municipal, aunque este departamento no tenga estados financieros porque su funciones son únicamente de vigilancia. La contralora a la que consideran "todóloga" no trae datos pero como en tierra de ciegos el tuerto es el rey, otro que también está haciendo todo por volverse indispensable es el fan de las palabras rimbombantes y secretario del Ayuntamiento, Francisco León. Ambos perfiles considerados por la directora de Comunicación Social, Pereza González... Perdón, Teresa González, como los más aptos para dar entrevistas; Por cierto ambos ingresaron a la sagrada nómina por recomendación del diputado federal, Omar Castañeda, pero le dieron la espalda cuando tuvieron que escoger un bando y eligieron el que paga las cuentas. Ah, gente tan "batallosa".

Y en esos mismos lares nuestros subagentes disfrazados de caja registradora vacía nos cuentan que lo que queda del Ayuntamiento morenista contrató un despacho foráneo para preparar la defensa de la Administración Municipal y sus funcionarios ante algunas embestidas que esperan de doña Lety Herrera ahora que asuma el poder. Para sacar las palomitas fue el pleitazo que se dio entre el secretario del Ayuntamiento, Francisco León, tras insultar a varios en Tesorería, especialmente a la responsable de los egresos, quien está viendo la posibilidad de solicitar alguna medida de protección pues el enojo del secretario fue histriónico. "Pancho León" se quejó del porqué no se habían liberado los recursos para el despacho de la operación "clean". Dicen que la que está confiada en que no habrá ninguna consecuencia para su administración es la excandidata a la Gubernatura y expresidenta municipal de Gómez, Marina Vitela, quien le apuesta que López Obrador la protegerá. Quizá cuando se vengan las auditorías doña Marina, quien logró incrementar considerablemente su patrimonio inmobiliario y no hace mucho estrenó camionetón -dicen los envidiosos- emule al señor de Los Pinos poniendo una rola de Chico Ché pero esta vez la de ¿Quién Pompó?.