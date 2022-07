Aunque muchos creyeron que la visita a Coahuila del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, era para presidir alguna reunión de seguridad con altos mandos de la Región Militar resultó al final que vino a la grilla, algo atípico viniendo de un militar. En fin, don Cresencio agarró una de las aeronaves que ya se usan como los nuevos "Taxis FAM" (Fuerza Aérea Mexicana) de la 4T nada mas a reunirse con miembros (morenistas desde luego) del Colegio de Abogados de la Laguna. Los abogados le armaron una ceremonia en la UAL para darle un reconocimiento como "Defensor del Pueblo" que al cabo la puesta en marcha del megacuartel para militares de Acuña, que el Estado de Coahuila construyó con dinero propio, puede esperar. Por cierto, llamó la atención la presencia de dos exalcaldes de Torreón al evento morenista. El expriísta, Carlos Román Cepeda González, ahora flamante Notario Público número 25, "fíat" que obtuvo en 2016 gracias al exgobernador Rubén Moreira. Otro fue el exalcalde panista, Jorge Zermeño, quien ahora da pláticas por zoom a estudiantes de universidades recordando viejas glorias...

Para que no haya duda de la finalidad de la visita de don Cresencio mas tarde "salió el peine" con la presencia del subsecretario de Seguridad Federal y exbebesaurio, Ricardo Mejía Berdeja, cuya cara ya tapizó muchos de los espectaculares del bulevar Independencia en lo que ya claramente es su arranque de campaña y eso que todavía no gana las encuestas internas de los "guindas". Total que al exbebesaurio le entregaron una presea por su "distinguida labor legislativa", misma que -por cierto- desarrolló en el Congreso del Estado de Guerrero ¡Hace 4 años! Lástima que la presea no sea por dar al pueblo de México excelentes resultados en materia de seguridad de la mano de don Cresencio a quien en eso de agarrar "Taxis FAM" ya se le había adelantado el comandante de la Guardia Nacional general, Luis Rodríguez Bucio, quien sigue en la mira del TEPJF por el uso de una aeronave oficial con fines de promoción de la Revocación de Mandato.. Que tampoco tienen nada que ver con la seguridad. ¿Los usarán también para bodas y XV años?.

***

Y siguiendo con esa "grilla", el que sigue convencido de que si se respetan las encuestas, como lo pregona el hombre de vista de largo alcance y dirigente Nacional de Morena, Mario Delgado, será el candidato de este partido por Coahuila para el 2023, es el senador taurino y empresario del carbón, Armando Guadiana Tijerina. En los eventos organizados en Torreón y Saltillo por su cuarto informe de resultados, no escatimó en gastos y mostró buen poder de convocatoria ya que armó sendos bailes y estuvo acompañado por el senador del "rap" Ricardo Monrreal Ávila, quien por su parte dice "sin pelos en la lengua" estar en contra de las consultas del partido por no ser confiables. Nuestros subagentes vieron que en la capirucha del pan de pulque, fue acompañado también por el mas que chido, Luis Fernando Salazar, quien ya no ve lo duro sino lo tupido con la campaña de "dardos envenenados" que le tiene montada en las inestables redes sociales el contrincante que se dice ungido y que obviamente no estuvo. Por lo pronto el del sombrero Stetson jura que está muy difícil que lo alcancen en las preferencias... Y como si eso le importara al final al hombre imán de los huevos aerodinámicos en las contiendas internas.

***

En vez de ocuparse en vigilar que se mejore la eficiencia del Simas en la distribución del servicio de agua potable, en que se recupere la abultada cartera vencida y que estén operando por lo menos los primeros 4 pozos de los 8 que se prometieron para este año en lo que se entretienen actualmente los regidores del Cabildo de Torreón (además de levantar la mano) es en analizar si se aumenta o no el número de consejeros del Simas, cuando la realidad es que no es obligatorio dicen los subagentes que andaban filosos. El reclamo, además, es que los representantes del sector social, empresarial, agrícola y hasta gubernamental que integraron el Consejo Directivo en administraciones pasadas nunca alzaron la voz y sus reuniones eran más bien para tomar café y galletitas. Los malvibrosos subagentes dicen que si hubieran hecho su trabajo de revisión y vigilancia de los recursos del sistema no se hubieran registrado hechos de presunta corrupción que llevaron a la ASE a presentar denuncia ante al Fiscalía Anticorrupción contra el Simas por más de 160 millones de pesos de daños al erario en el año 2018 y prueba de lo cual, apenas dos ex funcionarios se encuentran en prisión por pagos ilegales en contratos "fantasmas". ¿Comprarán mas galletas?

***

Donde ya anunció la administración del alcalde mejor boleado de Torreón, Román Alberto Cepeda, que le meterá mano y desde luego otra vez recursos, como lo hizo su antecesor, Jorge Zermeño Infante, es en la calzada Colón. La que parece ser la vialidad predilecta para gastarse el dinero en piedras, flores que se marchitan, nuevos árboles y otros "ornamentos" recibirá una parte de los 26 milloncillos que se captaron este año de las cuotas del Centro Histórico, según las prioridades de Juan Adolfo Von Bertrab que cobra como director de Obras Públicas. Dicen los subagentes que nada les gusta y nada les parece que no han volteado a ver cómo están el Paseo Morelos y que la Plaza de Armas. Por instrucción precisa de don Román ya iniciaron una de las obras; se trata de una vistosa figura a nivel de pavimento conocida como "Rosa de los Vientos" empleada para identificar los cuatro puntos cardinales desde el Siglo XIII y cuya invención se atribuye a un filósofo, poeta, místico, teólogo y misionero mallorquín llamado, Raimundo Lulio, un laico próximo a los franciscanos. La figura estará en el crucero de calzada Colón y avenida Allende y costará unos 300 mil pesillos el detalle. Mientras a ver si ya quitan las bolsas de basura negras y le echan agua a las áreas que debieran ser verdes.

***

Otra de las vialidades donde también hace aire y sufre por un "exceso de atención" mal planeada evidentemente es la avenida Madrid en la colonia San Isidro donde los confundidos conductores ya no saben a cuál señalamiento hacerle caso de tantísimos que hay y en lugar de orientar entorpecen el flujo vial. Dicen que circular por la Madrid es como jugar a lotería donde a su paso se encuentran "El Semáforo", "El Bordo", "El Otro Semáforo", "La señal de Alto", "El reductor de velocidad", "El Otro Bordo", "El otro reductor de velocidad", "El Chofer", "El Otro Semáforo", "El Límite de Velocidad", "La Policía". En resumen está invadida de señalización pese a que el límite de velocidad es de solo 40 kilómetros por hora, cuando las demás avenidas de la ciudad son de 50. Desde la anterior administración, la transitada rúa fue "blindada" con señalamientos viales y se cuestionó en su momento qué personaje importante viviría ahí o por qué les tienen miedo a los vecinos para poner orden, ante tanto despliegue de obstáculos. La pregunta ahora sigue siendo la misma y sería bueno que las autoridades municipales informaran si se tienen los permisos o anuencias vecinales y sobre todo que haya un poco de lógica como con semáforos por qué diantres hay topes.no vaya ser que la Oficina de Ingeniería de Tránsito Vial en Torreón siga estando de adorno. Es una premisa común que cuantos más reductores de velocidad hay, más subdesarrollada es la ciudad, rancho vaya.

***

Y en Durango sigue la mata dando con el tema del periodista de la capital, cuyos pormenores se describieron en la anterior entrega del 007 y quien se dice amenazado por el mandatario estatal, motivo por el cual viajó a la Ciudad de México y fue recibido en el Senado de la República de la mano del Grupo Parlamentario del PT, que por supuesto le abrió el espacio siempre que sea para hablar mal del Gobernador del estado donde la 4T recién perdió y feo las elecciones. La apertura por parte de los partidos de la 4T no deja de ser positiva; quizá ahora muestren algún interés por los familiares de las víctimas de los 37 periodistas asesinados en sexenio de López Obrador (12 en lo que va de este años), y que además triplica los que hubo en todo el sexenio anterior. Fue en la "capirucha" del esmog que el diputado petista, Gerardo Fernández Noroña, subió a tribuna para dar un posicionamiento respecto al mismo tema del periodista y tirarle con todo al gobernador Duranguense. Quien perdió la cordura fue el morenista, Rafael Palacios, excoordinador de campaña de la candidata de Morena a la Alcaldía de Lerdo quien justificó el asesinato para personas inocentes para hacer justicia: "Otro en su lugar ya hubieran matado a los violadores y sus familias y a quien lo hubiese amenazado", publicó en Twitter. El periodista por su parte ha agradecido públicamente las atenciones de la excandidata morenista a la Gubernatura, Marina Vitela, quien casualmente fue la primera en llamarle.