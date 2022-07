"Si no puedes con ellos recórtales" pareciera ser la indicación que desde nivel central se da para con los estados donde -casualmente- no gobierna la 4T; Tampoco es como que los estados donde gobierna Morena sean la panacea en todos los rubros incluyendo el presupuestal y para muestra el vecino estado de Zacatecas, claro por un hermano del irredento Monreal. Lo que es común es que sin ninguna explicación, mes con mes la Secretaría de Hacienda, "rasura" el presupuesto estatal de Coahuila para ver si de esta manera logra bajar en algo las ínfulas del Inquilino del Palacio Rosa demostradas en los recientes eventos del partido Tricolor. Cierto es que ni con los menos rebeldes el Gobierno Federal tiene consideración y ahí está el gobierno de Durango donde el primer mandatario, José Aispuro, ya es todo un "master" en el antiquísimo arte de comer de todo sin hacer gestos pues recién le avisaron de un nuevo recorte de 550 millones de pesos que se suman a los mil millones de pesos menos que le recortan a la entidad desde el 2019. "Debo, no niego. Pago no tengo", dice el "Güero" Aispuro, cuyo gobierno ha tenido ya que "jinetear" recursos.

A muchos "les volvió el alma al cuerpo" y a otros, que ya festejaban un posible conflicto, se les borró la sonrisa como dice la canción. Fue por quedarse "sin materia" que el pasado lunes la Suprema Corte desechó las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos inconformes contra la reforma de paridad de género en Coahuila y que establecía la alternancia de género para la gubernatura de Coahuila y todo el "power" femenino... Pero hasta el 2029. Pero ¿No había razón de inconstitucionalidad? Al contrario, pero acorde a los planes del PRI en Coahuila y con un paso adelante prefirieron matar al monstruitoformado por la condicionante de la reforma. Por ello, la semana pasada el Tribunal Constitucional de Coahuila prefirió invalidarla pese a haber sido aprobada por el Congreso local en la materia haciéndose una especie de "harakiri" y de esa manera la Suprema Corte ya no tendría -de momento- qué discutir si era correcto o no que el gobernadore para el periodo inmediato mas próximo fuera hombre.

Y fue así, que gracias a la argucia legal que antecede, que el secretario del programa "inmejorable", Manolo Jiménez sigue estando firme y siendo el ungido del inquilino del Palacio Rosa para ocupar la preciada silla de Coahuila. El también exalcalde de Saltillo trae ya todo y como en el Tricolor visto está que se adelantan a los futuros posibles, Don Manolo será bien cobijado, pues además irá en alianza a enfrentar al partido de las "corcholatas". Nuestros subagentes nos reportaron que tras el prolongado cónclave que tuvieron los mandamases del PRI, del PAN, el PRD nacional y el susodicho inquilino del palacio de la "capirucha" del sarape, donde también afilaron lanzas prácticamente se puede decir que "habemus alianza" entre los tres partidos que tuvieron buenos resultados y recién consolidaron el triunfo en el vecino estado de Durango contra viento y marea y pese a todas las proyecciones iniciales. Del mismo lado ya cuentan con un buen amigo, don Esteban Villegas, quien entra como Gobernador en septiembre y ha lanzado una que otra florecilla al gobernador de Coahuila en todos sus discursos.

Una duda que ha surgido entre sus malquerientes es cómo se habrá de llevar el súper delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, con quien será el coordinador de los Comités Por la Defensa de la 4T (que no es otra cosa que una precandidatura interna) y aunque se ufana de tener línea directa en Palacio Nacional, la duda es si aguantará que lo vengan a mandar. El expanista, ahora morenista, criticó las declaraciones del Palacio Rosa quien el sábado, aseguró que se tiene un "Gobierno federal de populismo fallido". En revire al "Góber" y a su partido, se lanzó contra el programa social "inmejorable", asegurando que los apoyos que se entregan son discrecionales y manipulados. Dicen los que saben que Reyes Flores por poco y se muerde la lengua pues justo la Auditoría Superior del gobierno federal encontró en el 2019 beneficiarios de los programas que estaban muertos, gente "mayor" de 30 años cobrando y otros a los que gestores de la dependencia les " rasuraban" el beneficio en la entrega de las becas, "Jóvenes construyendo el Futuro". Por supuesto no hubo consecuencias.

Desde las entrañas de Morena en Coahuila, nos reportan que hay una línea, que al parecer viene desde Acapulco, Guerrero, para atacar al mas que "chido", exsenador panista y ahora morenista, Luis Fernando Salazar Fernández, porque sin duda está pisando algunos callos con su "Fuerza Social". Dicen que lo anterior se debe a que quiere poner Internet a través de un programa llamado "Canasta Básica Digital", por los espectaculares en lo que se promueve y porque supuestamente se alió con empresarios que le patrocinan su promoción. También quiere rescatar viviendas abandonadas para restaurarlas y rifarlas entre gente de escasos recursos. Nuestros subagentes nos reportan que el "Hooligan" se desplaza en avioneta al interior del Estado, pues hace mucho calor, sigue picando piedra, lo que tiene trinando de coraje a su amigo el 'bebesaurio', Ricardo Mejía Berdeja, quien dice ser el "oficial" para suceder con la fuerza guinda al régimen actual.

El que asegura buscar resultados "positivos" para la ciudadanía de Torreón y posicionarse para llegados los tiempos para lanzarse o 'sumarse' es el alcalde mejor boleado y fan de las terapias de cavitación, Román Alberto Cepeda González. Una de las acciones inmediatas que podría hacer, a propósito de la temporada de lluvias, es por ejemplo echarle suela e inspeccionar el estado en que se encuentran las bocas de tormenta y sus respectivas rejillas, para limpiarlas con urgencia de los kilos de basura en general que tienen y causan los taponamientos y molestas inundaciones. Los subagentes expertos en ingeniería hidráulica dicen que urge inspeccionar los cárcamos de aguas pluviales ya sea por parte de Simas o de Obras Públicas para ver que funcionen y puedan desaguar de necesitarse. Sus malquerientes dicen que no tiene por qué echar tantos brincos estando el suelo tan parejo por lo que sólo con abocarse a trabajar con estrategia, cercano a la ciudadanía y a la estructura partidista, repuntaría en la percepción ciudadana.

Del otro lado del Padre Nazas se dice que para que el Dr. Enríquez siga haciendo berrinches, el dirigente nacional de Morena y objeto del deseo de los huevos aerodinámicos, Mario Delgado, ya prepara todo y está planchando una que otra plática para que la dirigencia estatal de Morena recaiga ahora, con la próxima renovación, en doña Marina Vitela, la excandidata a la Gubernatura de Durango por la 4T a quien no le fue muy bien en la pasada contienda pues dicen que la idea es que haga camino para hacerla senadora. Con ella anda muy de cerca doña Betzabé Martínez -quien por cierto nunca regresó a dar las gracias por quienes votaron por ella para la Alcadía de Gómez Palacio aunque no fuera de Gómez- por lo que seguramente también habrá de alcanzar alguna posición. Por su parte Enríquez también ha estado moviendo sus fichas para que nadie olvide que debido a que no hubo buena candidata -según él- fue que se perdió Durango. Dicen sus malquerientes que Mario Delgado no le perdona en la pasada contienda la hueviza...Que con visión extrasensorial no puede decir que no vio venir.