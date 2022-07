Ayer se fue... Tomó sus cosas y se puso a navegar; una camisa, un pantalón vaquero y una canción. "¿Dónde irá?", se preguntan nuestros subagentes del Comité Municipal del PAN de Torreón, donde se recibió el pasado 30 de junio la renuncia del diputado local Rodolfo Walss Aurioles a este partido, al grupo parlamentario en el Congreso local y a la coordinación de los azules, mas no a la diputación, claro está; el dinero no tiene la culpa, así es que será independiente. Se despidió... Y después de 9 párrafos de una dura misiva donde señaló que la alianza con el PRI se construye sobre el "fango de la corrupción" y la llamó complicidad delictiva, aclaró que más que estar en contra de la alianza con el PRI -no vayamos a pensar eso- se va agradecido por 18 años de militancia en el PAN (nomás faltaba). Al final de su carta Walss hizo llorar a varios panistas, pero del coraje, porque justo ocupa una curul por la vía plurinominal, es decir, el último regalo que el PAN le dio. Y se marchó... Y a su barco le llamó "libertad".

***

Como poseídas, las "taparroscas" de Morena en Coahuila que aspiran a la gubernatura por la 4T para el 2023, luego de la visita de los "presidenciables", emprendieron una feroz lucha entre ellos. Los subagentes, disfrazados de huevos aerodinámicos con objetivo, dicen que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, insiste en darles atole con el dedo, diciéndoles que las encuestas serán la forma de elección de candidatos a la gubernatura en su partido. Voladillos todos los "suspirantes" reforzaron cada uno lo que ya venían haciendo. El peor posicionado en las encuestas que circulan, excepto en la de "Electoralia", que es la encuestadora oficial de Morena, es el exbebesaurio que militó en el PRI, en el PRD y en Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, quien aparece en anuncios espectaculares y redes sociales. El que se cuida de no pronunciar nada electoral que le pueda acarrear sanción, pero sí difunde mensajes y promueve su imagen, es el expanista y más que chido Luis Fernando Salazar, que también aprovecha los espectaculares. El senador taurino y carbonero Armando Guadiana Tijerina no pierde el tiempo y difunde ampliamente su próximo "Cuarto Informe de Actividades".

***

Tal vez el pasado 5 de junio el partido de la 4T quería sacar al "PRIANosaurio" de Durango, pero confundieron a la tierra de los alacranes con Zacatecas en el mapa que dieron a la avanzada de los "chicos malos" que se habrían de robar las urnas en la jornada electoral. Recientemente los "morenos" promovieron en Coahuila un mapa donde aseguran que en 2023 habrán de sacar al "PRInosaurio" de Coahuila y el Estado de México. ¿El problema? En el mapa el partido del presidente confundió a Chihuahua con Coahuila, de lo que las inestables e ingratas redes sociales dan cuenta, pues hasta con tinta guinda (para que no quede duda del error) pintaron a Chihuahua, como si fueran las tierras donde gobierna Riquelme. Ya para el pasado jueves había desaparecido la publicación, pero los subagentes, disfrazados de globo terráqueo, se aseguraron de sacar capturas y "viralizarlas" con singular alegría. Por cierto, a los que también les va a estar haciendo falta una brújula en los próximos meses es a los panistas en Coahuila, pues de cara al 2023 la alianza entre PRI, PAN y PRD es prácticamente un hecho y algunos militantes estarán en la disyuntiva de si valdrá la pena hacer perder a Morena haciendo que gane el PRI... Porque, eso sí, el tricolor solo la tendría muy, pero muy difícil.

***

Ante la gravedad de la crisis migratoria que enfrenta Coahuila como estado fronterizo y el pasmoso actuar de quien cobra en el Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño (que no da la cara), y el responsable de la política exterior del país, Marcelo Ebrard (que anda más ocupado de su promoción), tras la tragedia en la que murieron 53 migrantes abandonados en un tráiler en Texas, el inquilino del Palacio Rosa pidió la intervención urgente del "preciso" de Palacio Nacional y del propio presidente de los estadounidenses, Joe Biden, para que den atención prioritaria y frenar la ola migratoria, que parece no tener fin. El "góber" recordó al Gobierno federal que los Gobiernos estatales por años han enfrentado solos este fenómeno, pero ya es necesario trabajar "conjuntamente". Por tratarse de Coahuila, nuestros subagentes se preguntan si no quedará esto en un mero "grito en el desierto".

***

Y en la Perla de La Laguna otra vez se alborotó el avispero con el caso de la ciclovía de la vapuleada calzada Colón, luego de que el alcalde mejor boleado y fan de la dieta keto, Román Alberto Cepeda González, declaró que podría cambiarse al centro del camellón. Hasta ahora se desconoce por qué en el gobierno de Jorge Zermeño -donde se le quitó parte de su identidad a la calzada Colón- se instaló la ciclovía justo en esta zona cuando el grueso de la población que utiliza la bicicleta como medio de transporte se ubica hacia el norte, sur y oriente de la ciudad, donde están los sectores industriales. Además tiene muy poca circulación de ciclistas, ya que estos la usan el domingo, que está cerrada toda la calzada, para que paseen peatones y ciclistas por ella. Nuestros subagentes, escondidos bajo el ordinario piso que le pusieron a la calzada, aseguran que gastaron unos 70 millones de pesos repartidos en varias asignaciones directas en este espacio. Ahora, para devolverle el esplendor, don Román no tiene más que poner a trabajar a la gente de Urbanismo, donde se supone cuenta con especialistas en ingeniería vial para que hagan un trabajo de "campo" y recomienden qué es lo más conveniente de hacer con esa ciclovía, claro, sin que se gasten más millones en "ocurrencias".

***

Quien evidenció la pésima o nula coordinación con la Fiscalía y demás corporaciones policiales en Coahuila fue el personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), que al parecer tuvo muchas cosas más importantes que hacer en la semana del 20 al 25 de junio que brindar atención urgente a una niña de 11 años que sufrió tortura y abuso sexual de manos de varios sujetos adictos y conocidos en el ejido 20 de Noviembre, de Matamoros, Coahuila. Los delincuentes, populares en toda la comunidad, son acusados de ladrones locales, drogadictos, juntarse con otros 15 hombres emparentados y en igualdad de condiciones y hasta grabarse para sus redes sociales en la plaza principal mientras presumen la forma en que atarantan sus sentidos sin que ninguna autoridad lo impida. ¿Cuál es la justificación por la cual la Pronnif vio personalmente a la menor hasta el sábado cuando se tuvo conocimiento del abuso desde el martes? ¿Por qué las autoridades actuaron solo hasta que hubo un bloqueo carretero? Por supuesto, debido a que las autoridades se movieron al paso de una tortuga los responsables tuvieron oportunidad de huir y hoy la gran mayoría de ellos están prófugos de la justicia.

***

Y del otro lado del Padre Nazas los que andan muy activos subiéndose a los camiones de ruta son el diputado federal con licencia, Omar Castañeda, y su suplente, hoy diputado federal en funciones en la Cámara Baja, René Galindo. Eso sí, el diputado Galindo advirtió en redes sociales que eso de subirse al transporte público no lo hicieron por payasada. Claro está que los subagentes son incapaces de pensar que los mueve una cosa distinta a la empatía que sienten por el pueblo y el bienestar de la raza de bronce, sobre todo porque el destartalado camión donde iban haciendo la transmisión en vivo se movía como licuadora y los hacía brincar peor que si fueran a caballo. Por cierto, la pareja (de amigos) ha andado muy ocupada con las llamadas "Brigadas del Pueblo", donde llevan a diversas colonias de Gómez Palacio consultas médicas, legales, gestorías, cortes de pelo, atención a mascotas con sus medios y recursos, por lo que parece que las campañas siguen. Por ahí se escucha además el rumor de que don Omar, quien ha andando muy contento desde el pasado 5 de junio, podría regresar a San Lázaro.