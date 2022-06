Luego de que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se sacó de la manga la fecha del 20 de julio para tener definidos a quienes representarán al partido en los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México para 2023 se volvió a hacer referencia a que los aspirantes deberán participar en una encuesta que definirá al mejor posicionado(a)… Aunque luego se la pasen por el arco del triunfo. El que ya se adelantó en esa tarea es el "bebesaurio", Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, quien contrató a una empresa que desde el pasado fin de semana llama a teléfonos y celulares. Dicen los subagentes que quizá siendo subsecretario de Seguridad federal no le costó trabajo conseguir el padrón de usuarios. El sondeo incluye preguntas "trascendentes" como: "¿Sí sabe que Ricardo Mejía Berdeja es aspirante a la gubernatura de Coahuila?", "¿Sí sabe que es el aspirante favorito por Morena para ser el candidato y que es el aspirante a gobernador más cercano a AMLO?". Ojalá las encuestas se hicieran en todos los estados y se incluyera la pregunta: "¿Disminuyó la inseguridad en este sexenio?".

Para los que creían que el inquilino del Palacio Rosa estaba distraído, oyendo el canto de las sirenas al ser gobernador evaluado y que podría embelesarse, ya despejó toda duda. Terminará su gobierno en 2023, y hasta dijo que desde Coahuila se pondrá un granito de arena para que se resuelva "lo que está pasando en el partido". Y ante algunas especulaciones remató diciendo: "Yo no acepto ni ando buscando embajadas". Y es que su preocupación es mayor: la olla más caliente que tiene en estos momentos en la estufa es la llegada de los primeros migrantes, de entre 10 y 15 mil, que del sur del país van rumbo a la frontera. Cientos de ellos ya traen permisos otorgados por el Instituto Nacional de Migración para su tránsito legal por la entidad (por un mes), y con ello el Gobierno federal hace una pequeña travesura y se lava las manos, endosándole la carga al Gobierno del estado y de paso a los Municipios, como en este caso Piedras Negras y Monclova.

***

Los subagentes, disfrazados de promotores del tricolor, dicen que con el registro de todos los que aspiran a presidir los 38 Comités Municipales en Coahuila, de lo que queda del PRI, ya palomeados por el "dedo divino" tanto para los secretarios generales como para los delegados, se supone que fue el arranque para que comiencen su trabajo ahora sí "en campo". Como en todos los municipios se registraron solo fórmulas de unidad, ya recibieron su respectiva validación de la Comisión de Procesos Internos y se supone que ya no habrá pretextos para conjuntar el trabajo de los diferentes grupos. Se incluye, claro, a los alcaldes para que realmente arropen a las bases de su partido y, más allá de las "lideresas", a los auténticos priistas que sí votan. La encomienda que se les hizo fue hacer una revisión a ras de tierra para verificar quiénes "tienen canicas", los que pueden aportar más a la causa y, de paso, tener cerca a los que solo están simulando, pues ya no tienen capital político y como que nadan en dos aguas.

***

Como parte de la "encuestitis" que traen varios por eso del proceso electoral del 2023, los intrigosos subagentes, que deambulan por todos los rincones del edificio más caro de la ciudad, nos comentan que el alcalde mejor lustrado, Román Alberto Cepeda González, anda ocupado monitoreando una encuesta que contrató para saber qué tan bien calificado se encuentra. Lo anterior, después del "intenso" trabajo de su Gobierno en Torreón y dadas sus aspiraciones. Dicen sus malquerientes que la realidad de las cosas es que trae un temor justificado de que a raíz de tantos problemas surgidos en estos meses, con el agua y el drenaje, haya dado al traste con la percepción ciudadana. Para colmo, circula en las inestables redes sociales un video réplica de otro que le sacaron al exalcalde panista Jorge Zermeño el año pasado también a causa de que no resolvió el problema de la falta de agua y dejó para llorar al Simas. La nueva versión se llama "La Regaste, Román", y los bien enterados cuentan que fueron varias líderes de colonias las que accedieron a participar.

***

Y en esos mismos lares la que también se ha metido de lleno a realizar una precampaña de posicionamiento, que incluye pedir a sus conocidos dar "like" a sus publicaciones y entrevistas, es la secretaria del Ayuntamiento, Natalia Lafourcade… Perdón, Fernández Martínez. Además, repite como una especie de mantra que "es el momento de las mujeres" (igualito a las candidatas de Morena) y no cesa en sus acompañamientos al alcalde. El problema, dicen sus malquerientes, es que sigue cometiendo errores, como el de la semana pasada, donde los regidores le echaron abajo la propuesta de integración del Consejo de Salud, pues nada más se le olvidó adjuntar los currículums de cada una de las personas propuestas, pues ni los pidió. Ya hasta le pusieron a Jorge Maldonado (amigo del ahora morenista Jorge Luis Morán) como subsecretario de Asuntos Jurídicos para que le ayude con la chamba, pero aún no se ve el resultado. Los subagentes cuentan que el meollo de todo es porque ella ya se vio como posible alcaldesa interina si su jefe decide pedir licencia para la contienda interna del PRI.

***

La que ya apareció al menos en sus redes sociales es Marina Vitela, quien fuera candidata a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia en Durango, estado que junto con Aguascalientes fueron los dos únicos que Morena (el nuevo PRI de los años setentas) perdió en el país en la reciente contienda electoral. Alguno de los flamantes asesores de Vitela, quizá al que se le ocurrió prender sus propios espectaculares, llevar una bailarina exótica a un evento de médicos familiares, poner una candidata a la alcaldía de Gómez que no era de Gómez, mandar imágenes de Vitela de cartón a los ejidos, defender a los fuereños de Morena capturados con dinero y anotaciones de casillas en Lerdo, salir a decir que ya había ganado cuando había una diferencia de más de 16 puntos en desventaja, es quizá el mismo erudito que le recomendó postear en sus redes: "Hay derrotas que tienen más honor que una victoria". Sus malquerientes dicen que un simple agradecimiento a quienes votaron por ella habría bastado. Y es que no todo es tomarse fotos con los "presidenciables" en Toluca, también hay que hacer la chamba desde lo local. Por cierto, la humildad también cuenta.