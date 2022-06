Los subagentes, disfrazados de Hombres de Negro, andan buscando a Mafe Walker, la mujer que asegura poder hablar en idioma alienígena, para ver si es capaz de traducir el significado real que tienen los "otros datos" que le pasan al "preciso" de Palacio Nacional y que replica en las mañaneras, donde al parecer también se reciben frecuencias solares, códigos galácticos y vibraciones telepáticas de otros campos electromagnéticos que buscan manipular a la raza humana, en especial a los mexicanos, con respecto a temas como el abasto de medicamentos. Diariamente se quejan derechohabientes del sector salud, y más los del IMSS -Instituto que actualmente atiende a 6 de cada 10 mexicanos-, de que no encuentran lo que necesitan al surtir su receta. Según los otros datos (oficiales, por cierto) del Insabi, hay menos del 50 % nacional de abasto de medicamento en físico en hospitales de varias entidades del país, pese a que aparece como comprado en el sistema a nivel central, que al final se traduce en desabasto y "el cuerpo lo siente, las células", diría Mafer.

Luego de la elección del pasado domingo para la renovación de 6 gubernaturas en igual número de estados con el resultado ya "cantado" de 4 triunfos para el partido en el poder con sus satélites y 2 para la oposición aliancistas PRI-PAN-PRD, los ojos ya empiezan a voltearse a Coahuila para evaluar el estado de "la caballada". Cuentan los subagentes, disfrazados de chairos, que aunque el exbebesaurio Ricardo Mejía Berdeja jura y perjura que tiene la venia de AMLO, desde el mismísimo interior de Morena Coahuila las vibraciones telepáticas de otras dimensiones señalan también "otros datos" en relación con la intención del voto; sin aparente estructura y sin oficinas, pero sus malquerientes andan circulando unas encuestas internas donde el también subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana aparece en tercer lugar en preferencias. Los punteros, dicen los bien informados, son el senador taurino y empresario del carbón Armando Guadiana Tijerina, seguido por el exazul y "chico de barrio", pero ahora con pelo largo a la "desgreñe" Luis Fernando Salazar, que ha intensificado su presencia en redes sociales luego de regresar de Quintana Roo; y en el cuarto lugar figura el de la canción "Somos los Reyes", es decir, el superdelegado federal Reyes Flores Hurtado, quien sigue haciendo su luchita... Total, para lo que les importan en Morena las encuestas internas.

***

Y en ecos del proceso electoral del pasado domingo, a propósito del partido Morena, nuestros intrigosos subagentes de la Huasteca hidalguense nos reportan que los que siguen saltando de gusto porque el PRI perdió aquel estado tras 93 años de gobierno y por la contundente cifra de 2 a 1 en la diferencia de votos son Fayad y Moreira (Humberto, claro). Dicen que el que ya se prepara para recibir su premio de consolación es justo el gobernador hidalguense Omar Fayad Meneses, que, aunque priista, dejó correr las aguas para que la candidata de la Alianza Va por Hidalgo, Carolina Viggiano, perdiera estrepitosamente frente a Julio Menchaca Salazar, sin importar que fuera la segunda al mando en el PRI nacional. El otro que celebró a más no poder el resultado de su intervención financiera y mediática para que perdiera su cuñada es el profesor "bailarín", el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira, quien dicen considera que este logro sobre su hermano Rubén significará su resurrección política, pero ahora dentro de las filas morenistas. ¿Intentará esta misma jugada en la sucesión del 2023 y se inmolará apoyando a los morenos que reclaman el pago de la "megadeuda"?

***

Los subagentes, disfrazados de operadores de la CFE, investigan la causa de los constantes "apagones", así como las variaciones o "picos" en el suministro de energía eléctrica que tienen agobiados a los sufridos ciudadanos por las implicaciones domésticas que las interrupciones ocasionan, incluyendo, para variar, las fallas en las bombas y el suministro de agua. Después de realizar sondeos entre los trabajadores de la empresa de clase mundial de Manuel Bartlett, la versión es que las redes enfrentan un severo rezago desde hace años en su mantenimiento básico y no hay para cuándo se les asignen recursos. Por eso a la menor cantidad de lluvia, las constantes tolvaneras propias de la región; o al suave pose de una paloma se revientan los cables y párele de contar. Para los alcaldes, empresarios y ciudadanos que desesperados buscan que algún directivo de la empresa de clase mundial les responda por los daños en su patrimonio pueden dirigirse con el gerente de la CFE División Norte, que abarca Coahuila, Durango y Chihuahua, Eduardo Reynoso León, quien tiene sus oficinas en Torreón. Con un poco de suerte quizá en alguna fecha del resto del año puedan ser, aunque sea, escuchados.

***

Como los subagentes no solo piensan mal, sino también lo peor, consideran que ya son muchos los problemas que casualmente corresponde arreglar al Gobierno federal en Coahuila y que al final nada más los deja correr. Ni funcionarios federales ni delegados dan la cara ni se destinan apoyos económicos emergentes de la 4T; al contrario, mes con mes se aplican los recortes presupuestales. Ahí está el caso de la caravana de más de 10 mil migrantes que vienen procedentes de la frontera sur del país y que llegarán próximamente a la ciudad fronteriza de Piedras Negras en su viaje a EUA. Aunque el inquilino del Palacio Rosa ya cuestionó la pasividad de la Federación ante esta nueva oleada, ahora enfrenta el reto de la contención de indocumentados que invaden toda la ciudad. También está el caso de los incendios forestales, en los que, aunque publican en redes sociales que ayudan, ni un litro de agua aportan. Otro problema que sigue sin resolverse es el de los ejidatarios de Parras de la Fuente, que enfrentan un severo problema por disputa de derechos de agua con empresarios privados y es hora que la Conagua ni se asoma para dirimir el conflicto.

***

El que ya está más que listo para la pasarela... Perdón, para la competencia interna de su partido, aplicándose en largas sesiones de fotografías al más puro estilo del ícono de Hollywood Rodolfo Valentino, es nada menos que el bien boleado alcalde de Torreón. Nuestros subagentes, disfrazados de cazatalentos, dicen que la primera autoridad trabaja en verse como una propuesta "diferente" y "fresca" con el fin de cristalizar su sueño de registrarse como suspirante para la sucesión en el 2023, un proceso que se hará allá por los meses de noviembre o diciembre. Los envidiosos competidores tanto de "haute couture" como del "prêt-à-porter" no dejan de advertir que al menos en Torreón aún no se ven claros avances en la resolución de algunos problemas, lo que también le sumaría puntos a su imagen; tal es el caso de la crisis por falta de agua potable y los brotes de aguas negras donde ya incluso el mismo Simas reconoce que es una situación "más grave". Algunos de sus malquerientes, que no pueden perdonarle que "tire rostro" en las revistas, quieren hasta inspeccionar si no pasó la factura de la sesión con la afamada fotógrafa de alta gama al rubro de "Otros Gastos" de la Presidencia.

***

Y del otro lado del Padre Nazas el gobernador electo de Durango, Esteban Villegas, dijo que le dará vuelta a la página y no buscará estar de pleito con los morenos. No dejó pasar la oportunidad de hablar bien del gobernador de Coahuila e imaginarse juntos viajando por el mundo (atrayendo inversiones; no piense mal) y coordinarse más. El Dr. Villegas arrancó con buena estrella, pues hasta dio los primeros auxilios a un motociclista accidentado por la popular calzada 20 de Noviembre en la capital de la entidad, por lo que de inmediato en redes sociales hicieron memes y hasta alas de ángel le pusieron. Mientras don Esteban se beatifica algunos en la 4T siguen llorando, repartiendo culpas y anunciando impugnaciones pese al amplio margen en la votación. Los subagentes se preguntan por qué no todos tienen la madurez política de Gerardo Villarreal, el candidato por el Partido Verde dentro de la coalición Juntos Hacemos Historia para la presidencia de Guadalupe Victoria, pues fue capaz de felicitar en sus redes sociales al perredista David Ramos Zepeda, que la ganó a través de la alianza PRI-PAN-PRD, deseándole lo mejor, y eso que en campaña se dieron duro y tupido.