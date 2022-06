La reciente jornada electoral deja muchas enseñanzas a la "mafia del poder" que hay en todas las alianzas, incluyendo por supuesto la de Morena, pero dos de las más claras son que ni el RIP... Perdón, el PRI, está muerto (con todo y la desastrosa presidencia de Alito Moreno, que ha perdido casi todas las gubernaturas, incluyendo Hidalgo, donde iba como candidata su secretaria general y esposa de ya saben quién) ni los programas de dádivas del presidente López Obrador pueden seguir sirviendo de venda en los ojos del electorado por mucho tiempo más, aunque todavía les alcanzaron para 4 de 6 gubernaturas y quizás para la federal en 2024, porque la caballada de la oposición está raquítica. Y es que se necesitan buenos Gobiernos y menos soberbia de quienes ganan en las urnas. No basta con repetir las trilladas frases del presidente de la república y tampoco basta aplicar la ley del garrote y creer ciegamente en las "estructuras".

En Durango, por ejemplo, habrá que ver si don Esteban Villegas se pone las pilas y entra marcando la diferencia para que este ejemplo se replique en los gobernantes de los municipios clave, como la capital, Gómez Palacio y Lerdo, todos ganados por el PRI-PAN-PRD por personajes ya conocidos. El horno no está para bollos y la sociedad está más que cansada de promesas incumplidas...

***

Lo que sucedió este domingo en Durango, donde por amplio margen ganó la alianza PRI-PAN-PRD al partido en el poder, dicen los que le saben a la tenebra política, puede ser un "espejo" de lo que viene para Coahuila de cara al 2023. Nuestros subagentes, a los que les da por ser "pitonisos", viendo el escenario, enumeraron una amplia lista de lo que los morenistas pondrán en práctica para esa fecha, porque fue lo que aplicaron en Durango: la derrama de recursos para la compra de votos a cargo de gente de otros estados del país gobernados por Morena, la presencia de funcionarios del gabinete presidencial para "arropar" a su candidato y montar versiones de "robos" de urnas (como lo que sucedió en Gómez Palacio con una de las candidatas a la cual se le descubrió el show públicamente), descalificaciones constantes hacia el Gobierno estatal, más recortes presupuestales y "travesuras" con publicaciones en medios de la "capirucha" del esmog sin fuente de origen para convencer... En fin. Lo difícil de las elecciones que vienen es que al ver a ambos partidos, Morena y PRI, que buscan el poder, no se puede más que tararear la canción del Divo de Juárez: "te pareces tanto a mí... que no puedes engañarme", con la diferencia, claro, de que en Coahuila su Gobierno tricolor ha hecho la tarea en seguridad, lo que no se puede decir de los Gobiernos de Morena en el país.

***

Sobre el mismo tema, el que al parecer sí estaba metido "hasta las trancas" en las elecciones de Durango es el inquilino del Palacio Rosa. Todo mundo sabe que apoyó muy ampliamente a los aliancistas de la colación... Perdón, coalición Va por Durango, para que le dieran la batalla a Morena, y hasta mandó a sus "pesos pesados" a tundir a la fuerza guinda. Hasta felicitó a los virtuales ganadores de la contienda y a Esteban Villegas lo llamó "amigo". Ya con oxígeno en los pulmones podrá respirar hondo, dicen, pues al partido oficial no le alcanzó fuerza para entrar al estado norteño con el que Coahuila no solamente comparte vecindad a través de la zona metropolitana, sino alianzas de coordinación, como ejemplo, el Mando Especial. Respecto a que en el 2023 se aplique la misma fórmula de unión de partidos en Coahuila, Riquelme ni niega ni afirma, sino todo lo contrario.

***

Nuestros subagentes preguntan si alguien recuerda quién es la "becada"... Perdón, la representante del Gobierno de Coahuila en la Ciudad de México. Mientras se rascan la cabeza, se miran uno a otro y toman café allá por el rumbo de Polanco; un recuerdo viene a su memoria: se trata de Lourdes "Luly" Quintero, de quien solo existe registro en la nómina con un nada despreciable sueldo, además de renta y viáticos, porque de trabajo nada más nada. Y es que dicen sus malquerientes que entre sus negocios privados, así como viajes a la playa, su asistencia a eventos en Torreón como invitada de primera fila acompañando al alcalde transcurre la mayor parte de la semana, cuando su asignación es únicamente en la Ciudad de México, donde, si mucho, permanece 2 días y hay semanas en las que se ausenta totalmente. Los intrigosos subagentes preguntan si son augurios de una renuncia en puerta en busca de nuevos horizontes políticos o el abandono en sus tareas se debe solo a que ya le perdió el interés.

***

Y hablando de nulos resultados, peor aún porque prevalece la opacidad y percibe un sueldo mensual de cerca de 100 mil pesillos ya libres de impuestos, nuestros envidiosos subagentes nos anunciaron que empezó la cuenta regresiva para la salida de otro lagunero que no dio el ancho: Carlos Rangel Orona; para mayores referencias, presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Solo va dos veces al mes a sesionar a Saltillo, colgándose con singular alegría de los viáticos con buenas comidas y bebidas, pero en lo que respecta a los asuntos propios de la institución, como establecer indicadores de evaluación de las políticas anticorrupción, nada de nada. Rangel Orona aprovechó, dicen, muy bien su paso por la Canaco Torreón para dar el "brinco" al quehacer público y se benefició además con una notaría pública, la número 40. ¿Cuando menos tendrá nociones de derecho notarial? ¿O le pasará como al exsubsecretario de Gobierno de La Laguna de Durango, Manuel Ramos Carrillo?, que se la otorgaron más por una concesión política que por las credenciales.

***

Por cierto, ya finalizadas las campañas en Durango, los subagentes, disfrazados de agentes inmobiliarios, se preguntan si "Betza", la favorita de doña Marina Vitela (a quien tampoco le fue bien), va a castigar de por vida a todo el pueblo gomezpalatino dejando que sus habitantes se lleven hasta la tumba la gran incógnita de: ¿dónde vive?, pues debido a los resultados nada favorables en las urnas nadie pudo llevarle flores hasta su casa como aseguraba que iba a suceder, aunque a la que sí le llevaron hasta mariachis para que no se vaya... deteniendo en eso de agarrar camino ahora que en agosto concluya la administración que inició fue a doña Marina, a quien al parecer fue difícil localizar en alguno de sus 26 domicilios conocidos de Durango y por lo cual le cantaron en la explanada de la presidencia municipal Las Golondrinas por iniciativa nada menos que del diputado federal "Amlover" Omar Castañeda, a quien se le vio muy sonriente la noche del 5 de junio en sus redes sociales. Ese pleito no podía acabar bien. Por cierto, dicen que doña Lety Herrera ya advirtió que como todavía no encuentra los 600 millones que dijo doña Marina que se robó en su anterior periodo como alcaldesa va a iniciar entrando una exhaustiva investigación a la Administración municipal saliente, que Vitela presidió, para ver dónde estuvo el malentendido.