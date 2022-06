Durango se convertirá este 5 de junio en el escenario de una dura batalla donde los dos candidatos "preferidos" de las mayorías a través de la alianza que lidera el PRI y de la coalición donde Morena lleva la batuta tienen el mismo origen priista, Esteban Villegas y Marina Vitela, quienes se jugarán el todo por el todo. El gobernador Aispuro, quien ganó por el PAN, pero también fue priista, les desea que gane el mejor. La vida da vueltas y quizá doña Lety Herrera, la misma que cuentan sus malquerientes habría hecho algunas travesuras a don Esteban hace 6 años (tras lo cual perdió contra el Güero Aispuro), podría ser mañana la que le ayude a postrarse en la codiciada silla si gana Gómez. Don Esteban pasaría de ser el único priista que ha perdido una gubernatura en Durango a llevar una renovada esperanza al PRI de todo el país, siendo probablemente la única entidad donde hay una posibilidad real de triunfo, porque dicen que ni Hidalgo. Para Morena, el partido del presidente López Obrador, perder Durango dolería, sí, pero no tanto, pues desde el principio proyectaban en términos reales ganar 4 o 5 de las 6 gubernaturas en juego y además siguen siendo primera fuerza. Doña Marina recibiría como premio de consolación algún cargo federal para "blindarla" y sacarla de Durango, pero si ella gana...

Dicen que se la tiene jurada a varios, siendo algunos de su propio partido, mientras que doña Lety Herrera ya avisó a algunos chismosos de los medios de comunicación que de ser ese el caso valoraría muy seriamente la opción de pedir licencia, pues no quiere estar batallando "con esa señora" ni tiene necesidad de soportar que le estén haciendo travesuras desde la Secretaría de Finanzas, con aquello de la retención de participaciones y demás maldades, por lo que ya avisó que su permanencia en el edificio de la Madero será en función de si Esteban gana. Eso sí, en redes sociales ya avisaron que habrá fiesta en casa de "Betza" si la morenista gana la alcaldía… Todos están esperando que pase la dirección.En Lerdo don Homero Martínez, del PRI, tiene listo todo el "aparato" y la estructura para ganar nuevamente la alcaldía, imponiéndose a la maestra morenista Tere González, quien trae como mejor carta a Rafa Palacios, quien siendo precandidato de Morena a la alcaldía de Gómez Palacio en 2019 impugnó justamente la designación de Marina Vitela como precandidata externa a la alcaldía de Gómez Palacio, municipio donde por cierto los que votaron por ella se quedaron esperando el cambio verdadero.

***

Mientras tanto, acá por estos lares donde los corazones suspiran por la gubernatura de Coahuila algo está fallando en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a cargo de César Perales Esparza, donde su autoridad parece haber sido rebasada y prácticamente reducida a la foto en las reuniones semanales donde se "recitan", sin análisis ni contraste, las cifras de incidencia delictiva de la ciudad. La muestra de que los "polis" de Torreón andan "sueltos" y algunos, haciendo de las suyas, fue lo ocurrido la noche del miércoles bajo el Puente Plateado. El "paisano" Daniel apuntó con dedo flamígero a los policías municipales como los responsables de haberlo baleado cuando a bordo de su camioneta Ford Lobo y acompañado de un amigo transitaba por esa área colindante con Gómez Palacio. Los acusa además de haberle robado dinero en efectivo, dólares y un reloj costoso de fabricación suiza, pero, sobre todo, del atentado contra su vida. Curioso es que no se haya fincado aún responsabilidad cuando se dice que la bala "perdida" es de un arma ya identificada. ¿Será? Los mal pensados subagentes creen que ya se están viendo los esfuerzos por que se olvide el asunto.

***

Y siguiendo con el tema de los que andan "sueltos", nuestros subagentes, disfrazados de Matute, nos comentan que el que también debe ponerse alerta es el flamante jefe de Vialidad y Movilidad Urbana, Luis Morales Cortés, conocido ahora como el "ajonjolí de todos los moles", pues debido a su versatilidad y conocido talento como encantador de serpientes lo mismo habla de obras públicas que de vialidad, alcoholímetro, cursos de capacitación, protocolos anti-COVID y hasta mete las manos en los "asuntillos" del área de Inspección y Verificación, donde se revisan los alcoholes y sugiere las clausuras. Lo más preocupante, según juran y perjuran los cercanos, es que hay fuertes indicios de que los "tránsitos" con todo y su nueva imagen andan haciendo "travesuras" con los conductores, pidiéndoles dinero para evitar "problemas mayores como remitirlos a Tribunales", cosa que los subagentes no pueden creer de tan difícil que es que algo así suceda con los guardianes del orden vial. Los malquerientes de don Luis dicen que al interior de la dependencia ya se andan cobrando "cuotas" por el uso de patrullas, por los cruceros privilegiados y otros puntos fijos y redituables.

***

Nuestros subagentes, que ya se comen las uñas a horas de que se realice el proceso electoral en Durango, que forma parte de las 6 entidades donde mañana domingo 5 de junio se jugarán las gubernaturas y alcaldías, nos cuentan que los grupos de "observadores" del voto, no oficiales, algunos "raros" y procedentes de otros estados, se declaran listos para apostarse desde temprana hora mañana en toda la entidad y no se diga aquí, brincando el Padre Nazas. Dicen los infiltrados en el partido del cambio verdadero que el "war room" se instalará en la capital del estado, en tanto que en los municipios duranguenses cercanos se dirigirá la operación desde donde puedan, pues no hay así como una estructura definida. Mientras que unos recorrerán casillas de votación, otros apoyarán para llevar a las urnas a los adultos mayores y a los chavos que están "becados" por el Gobierno federal. Aseguran que el reparto de despensas se hará desde hoy en la noche tranquilamente, pues para eso se cuenta con un fuerte operativo de seguridad encabezado por vehículos oficiales de La Marina (nos referimos al Ejército, con aquello de que en Gómez reparten dinero de la Presidencia hasta en vehículos particulares), ya que todo el aparato gubernamental destinado para este fin llegó desde inicios de semana porque al parecer habrá chipotes con sangre.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de estadistas sin empleo, nos reportan que una vez transcurrido el proceso electoral en los estados de Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca, Tamaulipas, Aguascalientes, y Durango, aquí en Coahuila indudablemente se "acelerará" la sucesión para 2023, la cual ya reporta saldos interesantes. Los que dicen saberle a la tenebra política nos aseguran que mientras algunos suponen que al "góber" rijoso le están metiendo goles los de Morena al presumir a "las finas personas" que están reciclando, como Noé Garza, Jorge Luis Morán, Carlos Villarreal, Héctor Franco e incluso Mario Cepeda Ramírez, del que no se sabe dónde quedó, pues se volvió ojo de hormiga, los también analistas apuntan que hay "otros datos". Tejiendo desde hace tiempo, Riquelme agrupó al exmorenista hoy secretario de Economía, Claudio Bres, quien fue alcalde de Piedras Negras, a Julio Long, exalcalde udecista de San Juan de Sabinas, Antero Alvarado, exalcalde de Allende, también de las filas udecistas, Cuauhtémoc Rodríguez, exalcalde de Sabinas, también de la UDC, a la exalcaldesa panista de Cuatro Ciénegas Yolanda Cantú, de las filas del PAN, y a la exdiputada local Zulma Guerrero. Asimismo, construye acuerdos con otros partidos como Alfredo Paredes del PAN, exalcalde de Monclova; cada quien llevando agua a su molino. Veremos y diremos, porque las cosas se pondrán color de hormiga.