Emulando a Prometeo, el titán de la mitología griega, castigado por robar el fuego de los dioses y con ello llevar conocimiento a los mortales, resulta que los creativos asesores del bien lustrado alcalde de Torreón, Román Cepeda, y quienes decidieron crear fuerte expectativa el fin de semana del anuncio que daría la primera autoridad, tuvieron la ocurrencia de mencionar en la estrategia a seguir las palabras "crisis de agua" en el esperado mensaje pese a que, según esto, la crisis no existía. La novedad fue que a casi medio año de administración por fin se reconoció la falta de agua como un problema serio y sin dar nombres culpó a "anteriores" administraciones (por aquello de si hay que cuidar alianzas partidistas en el futuro cercano). Si a eso se le añade el vandalismo, las constantes interrupciones de electricidad de la ingrata CFE, que afecta el funcionamiento de las bombas, pues en realidad todos tienen la culpa del desabasto, todos menos el de la voz cantante en este caso. Como las 12 medidas de remediación que dio a conocer son por lo pronto un recuento de daños, necesidades y acciones a futuro, de momento lo único que pueden hacer los ciudadanos sigue siendo llamar al call center del Simas y pedir que les envíen agua en pipas.

Nuestros subagentes, disfrazados de refrigerador descompuesto, nos comentan que cada vez son más frecuentes las fallas en el servicio de la Comisión Federal de Electricidad en La Comarca Lagunera. La flamante empresa pública de Manuel Bartlett no perdona el pago del recibo a tiempo y aumenta sus tarifas en estos meses de intenso calor, con todo y el dizque subsidio de verano, pero con sus "apagones" afecta electrodomésticos y todo lo conectado a la pared que en caso de descomposturas simplemente no responde. Las deficiencias perjudican la operación en centros laborales y diversos servicios públicos, pero no hay quién responda por el mal servicio, tampoco cuando se afecta el patrimonio de los usuarios y ni Gobiernos municipales ni estatales son atendidos cuando reclaman… Y todavía se queja Bartlett de que el modelo actual condena a la empresa paraestatal a la desaparición.

***

Uno de los "dreamers" por Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, terminó el sábado pasado aquí en Torreón su "gira de agradecimiento para AMLO" en lo que parece ser la primera temporada, porque de seguro habrá otra aunque la chamba se quede tirada. Fuertes declaraciones hizo contra los responsables de la "megadeuda", a quienes advirtió que no habrá borrón ni cuenta nueva (y ni cómo defenderlos). Nuestros intrigosos subagentes ya advierten a quién va dirigido el mensaje, pues recientemente el exgobernador "bailarín" Humberto Moreira, a quien se le atribuye este capítulo en la historia coahuilense, declaró recientemente ser "amlover" y dicen los bien enterados que tiene metidas las manos y los dineros en el proceso electoral de Hidalgo para ayudar a ganar al morenista Julio Menchaca Salazar, que es lo mismo que ayudar a que pierda su cuñada, doña Carolina Viggiano. Suspenso, intrigas y traiciones en esta nueva versión de Caín y Abel. ¿Qué pensaría doña Evangelina?

***

Unos se van y otros llegan, no pasa nada, dijo con risa nerviosa el inquilino del Palacio Rosa sobre quien ya decidió "caminar" junto a los morenistas, el priista de antaño Mario Cepeda Ramírez, de quien ya se veía venir, por sus frecuentes encuentros con los del color guinda. Si alguien sabe de acomodos, que se dan dentro de cualquier proceso electoral, pero fuertes como los de 2017 cuando fue la elección a gobernador, es precisamente Riquelme; de ahí que su comentario lo redujo a que se trata de "un equilibrio de fuerzas, unos se van sin canicas y otros llegan con las canicas", comentó. Los subagentes se preguntan qué fue lo que ofreció a Morena el "profe Mario", que se ostentaba como representante de la casi inexistente CNOP; que además sus malquerientes dicen ya no garantizaba votantes al tricolor. ¿Será? La interrogante es de qué color pintará su "beca" suplente. Además, los hijos, hijas, yernos, nueras que siempre han estado "colgados" a las nóminas priistas, por dignidad, ¿renunciarán?

***

Ahora que Coahuila fue galardonado en el concurso "Lo mejor de México 2022", convocado por la revista México Desconocido, al ganar en las dos categorías: Cuatro Ciénegas, por "Mejor Pueblo Mágico para una escapada de aventura", así como La Ruta Vinos & Dinos, por la "Mejor Ruta Gastronómica", cuya premiación fue en el Tianguis Turístico México 2022, por el titular de SECTUR, Miguel Torruco Marqués, se espera que otros "Pueblos Mágicos" como Parras de la Fuente, de Fernando Orozco Lara, se encaminen hacia mejores políticas para mejorar el entorno y la imagen en sus servicios básicos. Ya cuando menos el alcalde metió mano en la urgencia que representaba la limpieza y contrató los servicios de una empresa privada después de que la administración del morenista Ramiro Pérez Arciniega dejó "chatarras" en el Departamento de Limpieza y otros relacionados con el Mantenimiento Urbano.

***

Y del otro lado del Padre Nazas, ya que el Gobierno de la nueva historia en Gómez Palacio no puede presumir al menos una sola obra en casi tres años de administración por lo cual la historia la recuerde, los seguidores de doña Marina Vitela aún tienen fe de que en caso de que el voto le favorezca en las urnas el cambio -ahora sí- sea verdadero y no solo en el discurso o el patrimonio familiar, con aquello de que tiene más propiedades que la linaza y la moringa juntas. Pero, a ver, ¿por qué son tan injustos con ella los de la alianza PRI-PAN-PRD? Porque no pueden creer que doña Marina ahorró cada peso y cada centavo de su sueldo como enfermera y como diputada (del PRI, por cierto), que vendía ropa por catálogo, manzanas con chamoy y menudo los domingos para juntar los 75 millones de pesos y comprarse en los últimos años casi una treintena de casitas en Durango (porque faltan las de Torreón, Coahuila)… Ingratos son los que no valoran tanto esfuerzo y todo para que al final ni los morenistas se sepan bien su nombre, como ocurrió en reciente mitin de la candidata, donde un despistado al que le prestaron el micrófono dijera con muchas ganas "Viva Marina Vitola", ante la cara de pocos amigos del diputado petista Fernández Noroña. ¿Qué culpa tiene la musa de Tin Tan?