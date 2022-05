Siri, nuestra subagente de la manzanita mordida, se dio a la tarea de hacer un reporte sobre los "dreamers" para la gubernatura de Coahuila, con todo y que el bien ordenado inquilino de Palacio Rosa ya tiene a su favorito y, por otro lado, el 'preciso' del admirador de José Martí cuenta con el suyo; pero es un proceso democrático y, como dijo el mejor boleado alcalde, Román Alberto Cepeda, "todo puede pasar". Según el reporte, los "dreamers" por el lado de los guindas tenemos a Reyes Flores Hurtado, a quien la Corte ya posicionó como superdelegado repartidor de apoyos; además, otro que sueña es el "chico de barrio" con sangre azul, Luis Fernando Salazar; pero cómo olvidar al "exburbujo", quien siempre encuentra el hilo negro en sus reportes de seguridad que ofrece a la bien "rankeada" Mañanera, Ricardo Mejía Berdeja. Y otra que no pierde la esperanza es la líder moral de la famélica izquierda de Torreón, Miroslava Sánchez.

Como ya nos pusimos rojos igual que el reporte que no le agradará al "góber" experto en las relaciones diplomáticas con Texas y ahora bombero con café Starbucks, fue el de su partido, pues aunque él quisiera que todo gire en torno a la "M" de Mejora... Perdón, de Manolo, hay ya algunos rebeldes que han dicho "yo quiero" con todo lo que implica decir "yo quiero" en el único estado donde no se mueve una pluma sin la bendición del bien seguro gobernador de Coahuila. Los nombres que arroja Siri son Manolo Jiménez, el bien boleado alcalde de Torreón, el "becado"... Digo, diputado federal Jericó Abramo, experto en redes sociales, y desde luego quien se encuentra calladita, Verónica Martínez, que en una de esas por la paridad de género le puede tocar. Ahí nomás.

***

-

Y para quienes se preguntaban de dónde financia la pasarela cada vez más constante que hace por Coahuila el "exburbujo", que no es para hacer gestiones de beneficio del Estado, sino para realizar sus "asambleas informativas", nuestros subagentes, que están atentos a las inestables redes sociales, nos comentan que por eso suele refugiarse allá por la región Centro y en la Carbonífera, donde recibe el "oxígeno" financiero. Cuentan los chismosos subagentes que los que le están "invirtiendo", con miras al 2023, son empresarios del carbón, consentidos de la CFE, beneficiados con contratos por la venta de toneladas a la empresa de Manuel Bartlett. Entre ellas destaca la alcaldesa morenista de Múzquiz, Tania Flores Guerra, que tan solo el año pasado obtuvo contratos por alrededor de 210 milloncillos de pesos. Para nadie es un secreto que tiempo antes de dar el "brinco" para apoyar a Mejía Berdeja y a su partido, Jorge Luis Morán Delgado se convirtió en el intermediario entre los vendedores de carbón y la CFE. Así, fue tejiéndole la red que ahora lo respalda.

***

Los tiempos se llegaron para la renovación de todos los comités municipales del "resucitado" PRI en el estado, que en preparación para 2023 echará toda la carne al asador. Por ello los astros empezarán a alinearse y para que el que tenga oídos escuche se mandará a fortalecer al vapuleado partido a la senadora Verónica Martínez para que dirija los destinos en el municipio de Torreón por los próximos tres años, ya que con la experiencia meterá mano a fondo; lo mismo en el caso del diputado federal Jaime Bueno Zertuche, que se queda en el municipio saltillense. El PRI Coahuila es de las pocas entidades donde aún existe, sigue unido y dando la batalla, por eso el plan es realizar las renovaciones de todos los comités, en consenso con la clase política. Algunos dirían que es al más "viejo estilo" y "quien se mueva no sale en la foto", como dijo aquel honorable líder sindical Fidel Velázquez, a quien muchos priistas coahuilenses le prenden su veladora. En fin, este, su agente de cabecera, suspira por ese PRI con bríos democráticos. ¿Será?

***

Para no variar y en espera de que la Federación cumpla y le devuelva los 2 mil 500 pesos prometidos por cada vehículo "chocolate" que se legalice, Riquelme le invirtió más de 10 milloncillos para "acelerar" el proceso de regularización. Como nomás no daba pie con bola el Registro Público de Vehículos (Repuve) en la instalación de los módulos, pues nada más puso dos muy pequeños, uno en Torreón y otro en Saltillo, al "góber" no le quedó de otra más que "meterle" para que a partir de la primera semana de junio funcionen 5 módulos más con todo y el software para detectar que no sean robados. El paquete de apoyo incluye mobiliario, personal y consumibles. El caso es que se lanzó al vacío sin red, pues aunque son ya varios meses tras el anuncio del plan, es hora que la Secretaría de Hacienda no firma los convenios de colaboración con ninguno de los estados participantes y la convocatoria a los dueños de estos vehículos como que no ha prendido.

***

Aunque ya prácticamente está cerca la mitad del año, que ha sido difícil porque el intenso calor incrementó el consumo de agua, todo parece indicar que a los comerciantes de la zona Centro, así como los habitantes de las colonias Compresora, Antigua Aceitera, Vencedora y Nueva Aurora, les funcionaron sus plegarias. Nuestros subagentes, que los acompañaron en las manifestaciones y bloqueos para reclamarle al mejor boleado alcalde por la falta de agua en sus viviendas hasta para las necesidades más básicas, nos reportan que Simas Torreón pondrá en operación la semana próxima el pozo Compresora, ubicado en el complejo deportivo del mismo nombre. Será el primero de los 4 que fueron licitados públicamente en febrero de este año y con sus 40 litros por segundo aliviará en parte la crisis que han sufrido, junto con su golpeada economía, ya que han sobrevivido con la compra de agua en pipas de negocios que han hecho su "agosto" por toda la ciudad, desde que inició este año. Habrá que ver para cuándo tienen los otros 3, de Ciudad Nazas, Senderos y Nueva Laguna Norte, sectores donde también sufren por la falta de agua.

***

Llamó la atención esta semana que en medio de la guerra frontal todas las fracciones del cabildo gomezpalatino estuvieron de acuerdo en un punto: la empresa de grúas que impuso el Municipio a los ciudadanos comete graves abusos. Nada más se tardaron tres años en pasar el punto a comisión para su análisis. Curioso es que con la venia del Ayuntamiento la empresa brinda un servicio carísimo sin un contrato de por medio, una licitación o concesión. ¿Quién se beneficia?, es decir, si ya dijeron que el Municipio no recibe un peso de todo el dinero que cada fin de semana obtiene la empresa, entonces ¿quién sí? Los malpensados subagentes dirán que alguien en la presidencia va por lo menos "a michas" con las grúas Chiwas de todo lo recaudado sin que se audite un peso. Los subagentes ya hacen apuestas y unos le van al fan de las tortas feminizadas: el oficial mayor y "duranguito" Karol Wojtyla; otros le van al extesorero y flamante síndico Cuauhtémoc Estrella, quien -para morirse de risa- dijo desconocer la situación; y otros de sus malquerientes responsabilizan a la misma exalcaldesa y hoy candidata a la gubernatura, Marina Vitela, como una especie de subsidio para financiar la campaña. Eso dirán los malpensados, pero los subagentes saben que en Gómez Palacio se esfuerzan por no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

***

Esta semana la novedad fue que el Tribunal Electoral del Poder Judicial le dio "para atrás" al registro del candidato de Morena a la alcaldía de Tlahualilo, Juan Carlos Cázares, por no acreditar la residencia por más de 5 años en Tlahualilo. Por cierto, los que no comen ni duermen son los integrantes de la alianza Va Por Durango, preguntándose si la candidata de Morena a la alcaldía de Gómez Palacio, Betzabé Martínez, votará en Gómez, con eso de que uno de sus domicilios con los que acreditó su residencia por 29 años en Las Rosas no existe y el otro domicilio con el que también la acreditó por 7 años no existía hace 4. Los subagentes dicen que quizá la fortuna le sonría más en un alto puesto ejecutivo del FBI que en la Presidencia, corriendo con la misma suerte que corrió DiCaprio representando al hábil falsificador Frank Abagnale Jr. en la película "Atrápame si puedes", con eso de que "Betza" logró eludir hasta al mismísimo INE, que le dio sin chistar una credencial de elector con un domicilio falso. ¿Qué tal?