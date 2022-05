La comedia y el drama, la felicidad y la tristeza, la dualidad unida en dos máscaras que aparecen juntas y que son a menudo un ícono del teatro mundial parecieran haberse mimetizado con el entorno de las campañas políticas en Durango. De Gómez Palacio para el mundo se puede ver un día a doña Marina Vitela, candidata de Morena a la gubernatura de Durango, haciendo gala de sus dotes histriónicos derramando lágrimas frente a las cámaras a razón del reportaje de triangulación de contratos que, según un medio nacional, presuntamente benefician a sus hijos, cosa que por supuesto niega la también exalcaldesa gomezpalatina. Otro día se le ve alegre a doña Marina acompañada de médicos familiares (que seguramente estaban más alegres que ella) en un encuentro con el sector salud donde amenizó una bailarina exótica que se movía con cadencia al ritmo de "la mesa que más aplauda", luciendo un atuendo que poco o nada dejaba a la imaginación en el salón de la Expoferia, donde también estaban mujeres que son profesionales de la salud y que no celebraban el espectáculo…

Ayer mismo anunció el secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Zuriel Rosas, el hallazgo de una cámara miniatura "espía" en su oficina para actividades de altísimo espionaje (supuestamente) tras la suspensión que como castigo alguien "externo" a la Presidencia le dio al también abogado por haber usado su perverso conocimiento legal durante la impugnación que se seguía ante el Tribunal Estatal Electoral en la dinámica de "quitapón" de los síndicos municipales Cuauhtémoc Estrella y Omar Castañeda, suplente y propietario, respectivamente. Por cierto, Castañeda anunció que regresa (otra vez) al Cabildo tras dicha resolución, que no le dará otra cosa más que ganar tiempo en lo que don Cuauhtémoc regresa con nuevos bríos en lo que ya parece un deporte de resistencia entre ambos. Esta "Nueva Historia", sin duda, continuará...

***

Según los chismosos subagentes, a través de la Sedatu federal se asignaron 262 millones de pesos para obra pública a empresas yucatecas y una más de la Ciudad de México que realizarán obras en la región Centro y la Carbonífera de Coahuila. Se trata de la renovación del parque lineal en Sabinas, así como la renovación del polideportivo Palaú y la construcción del parque de beisbol. Hay otras tres obras, dicen. La pregunta es: ¿cuánto les cuesta a estas empresas ubicadas a miles de kilómetros de Coahuila trasladarse para venir a hacer módulos deportivos, espacios públicos o memoriales? Otra pregunta es: ¿qué no hay constructoras en la entidad capaces de hacerlos? Los desanimados empresarios se preguntan si así es como la 4T impulsa la economía de las regiones, favoreciendo solo a sus empresas consentidas.

***

Al interior del Comité Directivo Estatal del "resucitado" PRI y con motivo del lanzamiento de la convocatoria ya la semana entrante para la renovación de los 38 comités municipales se alistan para echar toda la carne al asador de cara al proceso de 2023. Se espera que Rodrigo Fuentes Ávila, "el hijo pródigo de Jimulco" y presidente del partido, ahora sí cumpla con los tiempos a que se comprometió, pues su club de fans asegura que tiene mucho trabajo en los municipios donde gobierna la oposición. En las mesas de cafés se menciona con insistencia al "becado" federal Shamir Fernández Hernández para sustituir al presidente de la Junta de Gobierno del Congreso y presidente del PRI Torreón, Eduardo Olmos. Otro al que se le quiere aprovechar porque sigue talachando con la gente de las bases es otro "becado", Jaime Bueno Zertuche, y allá para el rumbo de la región Centro, a la también legisladora federal Cristina Amezcua. Donde también habrá reacomodos será en varias carteras del CDE, que podría ser la de Elecciones. Veremos y diremos qué tan fuerte se preparará el "RIP" para lo que viene.

***

Indignación, por decir lo menos, causó entre algunos la manera en la que en un evento luctuoso realizado en la "capirucha" del pan de pulque y del sarape el profesor "bailarín", el exgobernador Humberto Moreira Valdés, responsable nada más de la megadeuda que sigue y seguirá castigando por 30 años más las finanzas de Coahuila, "reapareció" en la vida pública, y no nos referimos a sus nuevos pasos de baile estrenados en la boda de doña Elba Esther Gordillo, sino a que lanzó en pleno funeral dardos envenenados a su cuñada y candidata al gobierno de Hidalgo, Carolina Viggiano, de quien vaticinó que perderá 2 a 1 contra su contrincante expriista y ahora de Morena Julio Menchaca Salazar, cosa que las encuestas tampoco descartan. También despotricó a más no poder contra los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y, en contraste, alabó a López Obrador, de quien defendió sus políticas en materia educativa, social y hasta su acertada "estrategia de seguridad". Y rompió el corazón de muchos al decir que ya no es priista.

***

En alerta permanente en la región Norte ante la supuesta ola migratoria que se avecina a partir de este lunes 23, el que se mantiene en trabajo de reforzamiento de las acciones de seguridad en el Estado es el inquilino del Palacio Rosa. Este jueves se reunió con el gobernador duranguense, José Rosas Aispuro Torres, quien este año entregará la estafeta. En la reunión se hizo un balance de la manera como se trabaja este rubro en la Comarca Lagunera y sus resultados. Miguel Riquelme mostró estar en alianza con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Ojalá que el "góber" Aispuro también pueda poner orden en materia de seguridad para que tenga una salida tranquila estos últimos meses, pues ya se metió a Gómez Palacio una banda de robacoches que "levantan" a sus víctimas un par de horas mientras se llevan la unidad fuera de la zona, según informó el propio fiscal. Los subagentes no creen que esta banda llegue al lecho del Nazas que divide a Durango con Coahuila y se regresen, y menos después de que recientemente se capturó a una banda similar de este lado, así que no descartan que llegaron "refuerzos".

***

Nuestros subagentes nos reportan que en la Administración municipal del ansioso y mejor boleado alcalde Román Alberto Cepeda González las cosas caminan con pasmosa lentitud y para dondequiera que se voltee nomás no hay avance. Ya casi por entrar al medio año de haber iniciado el gobierno en Torreón, no solamente mantiene en el abandono espacios públicos como el Multideportivo, el Bosque Urbano y no se diga la Unidad Deportiva Torreón, que aunque arrastran los resultados de la indiferencia de la anterior administración ni él ni sus colaboradores se han acercado para "rescatarlos". Y de lentitudes hay otro caso, como la transferencia de los asuntos y los trabajadores adscritos a lo que fue la Dirección de Cultura, ahora junto con Radio Torreón absorbida por el IMCE. Mientras este proceso no acaba de terminar, este instituto, hasta hace días, no había podido ejercer ni un peso, ni siquiera para material de limpieza, mucho menos para eventos culturales. Para colmo, el presupuesto del IMCE este año es de 48 millones de pesos, de los cuales 44 son para pagar la sagrada nómina, así que lo que queda para actividades son solo 4 milloncillos. Es el mismo caso en Desarrollo Económico, que con un presupuesto bajísimo y la mayor parte aplicado a la nómina no queda ni para imprimir trípticos de promoción de la ciudad. ¿Apoco así se quiere poner a Torreón en los ojos de México y del mundo?