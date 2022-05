Nuestros subagentes, camuflados de rojo, nos informan que las declaraciones del bien lustrado y acicalado alcalde de Torreón hicieron que varios se pararan de pestañas en el partidazo y con tales aspiraciones (que tampoco son un secreto) dejó entrever un dejo de división respecto al Delfín del "góber". Y no está de más la preocupación de la gente del inquilino de Palacio Rosa, quienes pensaban que tenían todo fríamente calculado en aras de la unidad que suponían habría -como le gusta a Riquelme- un año antes de la elección y en este caso a favor de Manolo Jiménez, el secretario de Desarrollo Social, en quien se han centrado los esfuerzos estatales para que ya desde ahora aparezca su labor resaltada en varios espectaculares de la región con la "M" bien resaltada de "Más", de "Mejor", de "Muy", y por supuesto de "Mi Gallo". Por lo pronto el que brincó de la felicidad fue don Román, luego de que el PRI estatal diera a conocer que elegirá a su candidato (a) al Gobierno de Coahuila 2023 mediante consulta interna a la militancia.

Los politólogos advierten la creciente semejanza con la dinámica del partido de López Obrador donde más de cinco ya levantaron la mano para ser el mandamás de Coahuila y donde seguro se harán las fabulosas encuestas que al final ni ellos respetan. Además del "becado"... Perdón, diputado federal Jericó Abramo, ya el bien lustrado alcalde Román Alberto Cepeda salió a defender los bríos democráticos del tricolor y dijo que "todo puede pasar" en la política... lo que tampoco es una mentira, aunque esta frase abarca muchos posibles futuros y uno de ellos es que de no haber unidad los priistas pierdan la silla en el 2023.

***

A propósito y aprovechando sus recorridos por las diferentes regiones del estado para homenajear a los maestros el inquilino del Palacio Rosa se la pasó promoviendo un sentido mensaje de unidad sobre la base de los indicadores que se tienen. Contando cada día de los que le faltan para el difícil momento de dejar "de ser", y en clara alusión a los mensajes de confrontación que traen y que intensificará la 4T aunado a los amagos presupuestales que se han dejado sentir últimamente, exhortó a no caer en divisiones, no creerse los discursos de odio y mejor recordar lo que ha costado el blindaje de seguridad, las inversiones y recuperar empleos. Sus reflexiones las compartió con el magisterio a sabiendas además de las "grillas" propias de las organizaciones sindicales que en breve tendrán elecciones y porque algunos andan buscando cobijo. "La desestabilización no es el mejor camino, no hacer caso a aquellos que quieran dividir y pensar bien lo que se va a hacer en el futuro", fue en lo que insistió el "góber" también aquí en su agradecimiento a los mentores.

***

Y mientras todos tienen la vista puesta en el 2023 resulta que en el verano del 2022 cada día que pasa se suman más colonias a la falta de agua en Torreón, por lo que sería muy bueno que los próximos acuerdos que haya entre los dos niveles de Gobierno giren en torno a las prioridades, como dar una solución a los desesperados habitantes de estas tierras áridas donde por cierto un no tan simple terrenal cayó sorprendiendo a propios y extraños en el concierto de Julión Álvarez. Los miembros de la Ola, dicen, no se daban abasto con tanto basurero en la Plaza Mayor. Uno de nuestros subagentes, que pidió chamba de encuestador de doña Hilda Duéñez, presidenta de la Asociación de Comerciantes y Propietarios de Plaza Mayor, reveló que la empresaria habría demostrado a la insidiosa prensa datos cuantificables de que los comerciantes hubieran preferido que el alcalde hubiera destinado los recursos al problema del agua en lugar de las ventas que dejó el tan oneroso concierto, que cuentan por ahí habría costado tres millones de pesos al dos por uno; digo, todo sea por nuestras queridas votantes... Perdón, madres.

***

Otros que estarían a Dios rogando y con el mazo dando son nada menos que el padre a cargo del santuario del Cristo de Las Noas, Víctor Gómez, y Vero Soto, la encargada del Teleférico. Nuestros subagentes, disfrazados de cactus, comentan que andan enojadillos por no haber llegado a un acuerdo respecto al pago de cuotas de los visitantes. Vero habría hecho varios eventos en puerto Noas por los que se cobra el estacionamiento y la cuota de subida a los visitantes. Por tal motivo pidió al sacerdote que no les cobraran porque dice que trae a mucha gente para diversas ruedas de prensa y temas con el fin de dar a conocer más el complejo turístico, pero el padre le pidió que entonces le condonen los impuestos que tiene que pagar. Ante la imposibilidad de dar respuesta al sacerdote, ya que no está dentro de sus posibilidades autorizar la condonación, ya están haciendo las ruedas de prensa abajo, en la estación Treviño, en lugar de puerto Noas. "Con el orgullo viene el oprobio; con la humildad, la sabiduría", dicen las sagradas escrituras.

***

Los subagentes, libres de pecado, cuentan que a quien tuvieron que ponerle un asesor jurídico para que hiciera bien las modificaciones a varios reglamentos municipales porque en los que metió mano no cumplían los requisitos mínimos de soporte jurídico, es decir, no servían, fue a la secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández Martínez. Comentan que los regidores le tronaron 4 de 5 en los que se requerían cambios propios de las facultades del nuevo Gobierno. Dos a los que se les dio reversa fueron el de Adquisiciones y el de la Tesorería, que los debe estructurar Servicios Administrativos; pero los que ni ha tocado pese a la urgencia son el de Movilidad Urbana -de ahí que varias de las acciones de esta dependencia están jurídicamente pendiendo de alfileres- y el de Seguridad Pública. Dicen que el asunto de fondo es que doña Natalia ha andado muy ocupada escogiendo muebles nuevos para su oficina y la decoración a su gusto, en los que se gastó cerca de 200 mil pesillos, y las compras agotan. Quizá la "ayudantía" (la escolta) que solicitó y le fue autorizada por la DSPM le ayude a cargar las bolsas y durante el "antes y después" de la oficina.

***

Nuestros subagentes, que recorren los pasillos del edificio más caro de la ciudad, nos reportan situaciones por las que ya les entró el "sospechosismo". Desde hace tiempo empezaron a darse visos de algunas áreas donde se empezaron a pedir "apoyos" para agilizar trámites. Dicen que las áreas señaladas son Urbanismo, ahí donde cobra Francisco Torres, y el otro lugar es Catastro Municipal, donde también cobra Ignacio Elizondo Dena. Hasta ahora no se sabe qué hacen esos funcionarios y son ya varias quejas en su contra. Otra situación es que uno de los principales egresos del área de Servicios Administrativos, donde manda Víctor Navarro Arratia, quien también es director general de una empresa de pinturas, es justamente el esfuerzo que hace en pagarse... Perdón, en pagar pronto y por grandes cantidades al proveedor la pintura para las placitas. Recientemente uno de los proveedores reclamó en el pasillo a otro vendedor de pinturas la causa por la que le pagan puntualmente sus facturas, en tanto que a él no, argumentando que era por su amistad con el funcionario público, quien además fue consejero del Simas y ahora tiene un gusto inusitado por pintar plazas.

***

Del otro lado del Padre Nazas los "morenos", disfrazados de maestros normalistas, le armaron tremenda grilla al alcalde con licencia y quien busca la reelección como candidato a la presidencia de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, tras su propuesta dirigida al Cabildo de cambiarle el nombre al bulevar José Santos Valdés por el bulevar José Rosas Aispuro, por lo que lo menos que le dijeron a don Homero fue "barbero" y por lo cual ya hasta el propio gobernador manifestó que se ha mantenido al margen de la iniciativa. Cierto es que La Laguna de Durango está llena de colonias, vialidades y plazas con los nombres de los gobernadores duranguenses, muchos de los cuales hicieron menos que el mandatario estatal. Quizá por ello don Homero no vio mal que siendo que Aispuro invirtió más recursos en obra pública en Lerdo que en Gómez Palacio sería justo ponerle su nombre al bulevar en mención. Sin duda un problema innecesario en este momento electoral considerando que Aispuro, dicen, está más cargado hacia la izquierda que a la derecha y que ya cambió el color azul por el guinda. La molestia de los maestros es porque en su gobierno los pagos al gremio han sido intermitentes y con retraso... No son los únicos que se quejan.