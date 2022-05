En la novela corta "El doctor Jekyll y el señor Hyde" se habla de una extraña transformación: la que sufre el científico Jekyll, quien crea una poción o bebida que tiene la capacidad de separar la parte más humana del lado más maléfico de una persona. Cuando él la bebe se convierte en Edward Hyde, un criminal capaz de cualquier atrocidad. No sabemos si esta peligrosa poción, que convirtió a Piolín en un enorme pajarraco que se come al gato Silvestre en la caricatura que sirve de parodia, fue envasada y enviada en cantidades industriales a algunos estados donde la violencia y el crimen están desatados. Llama la atención que mientras el exburbujo Ricardo Mejía Berdeja, quien cobra como subsecretario de Seguridad federal, andaba el pasado domingo placeándose en actos proselitistas a nombre de Morena y llevando un mensaje de transformación en Coahuila, en el país se registró la jornada más violenta de homicidios, con 112 víctimas, buena parte de ellos en los estados de Michoacán y Sonora, por cierto, gobernados por Morena. Sin duda, para Mejía Berdeja hay prioridades. La duda es: ¿será esa la transformación que presume para Coahuila?

Y mientras el "ungido" estaba ya pensando en mandar hacer imágenes de personas de tamaño natural y de cartón para la foto, como hizo la candidata de Morena a la gubernatura en Durango, Marina Vitela (por lo que la tundieron en redes), para llenar la sillas que sobraron en los eventos, los subagentes, que estuvieron ahí y lo escucharon que a tiro por viaje arremetió contra el aparato gubernamental coahuilense, dicen que se agitó el avispero de la larga lista de los que se consideran con mayores méritos y que dicen no se van a dejar apantallar. Por lo pronto, uno de ellos, el superdelegado federal Reyes Flores Hurtado, el domingo se autodestapó como "el bueno" para el 2023, por lo que ya trabaja en su próxima canción, que bien podría servir de "jingle", en tanto que, decidido a dar la pelea, el ex Chico de Barrio superchido que muchos dudan que alguna vez se haya subido a cualquier transporte público, Luis Fernando Salazar, se promueve en revistas de 4T a todo color, aprovechando que es fotogénico y que, dice, está trabajando por Coahuila.

***

No se sabe la causa por la que en la Tesorería municipal, donde despacha Óscar Gerardo Luján Fernández, por cierto, representante del despacho que auditaba externamente a la anterior administración panista, no se ha anunciado la campaña que se realizará para cobrar el fuerte rezago en el Impuesto Predial y que, por alguna razón, en años anteriores se les "condonó" a alrededor de 120 empresas grandes. Nuestros subagentes de la tercera edad, pero jóvenes de corazón, que hicieron todo su esfuerzo para cumplir este compromiso en el mes de enero, se preguntan: ¿qué es lo que hará el Gobierno municipal con alrededor de 300 milloncillos que pretende recuperar con este cobro masivo? Muchos se están ya frotando las manos pensando que empezarán los banderazos de obra, porque recursos del Copladem sí hay y además Torreón no tiene créditos ni siquiera a corto o mediano plazo. ¿Qué será, será? El tiempo nos lo dirá.

***

Aunque el "blindaje" ya existía en la franja fronteriza de Coahuila con Texas, dada la creciente cifra de migrantes, porque el Gobierno federal no hace nada para frenarla desde la frontera del sur del país, fue directo el revire del inquilino del Palacio Rosa al Gobierno federal. Nuestros subagentes, que todo lo ven y todo lo oyen, nos reportaron que solo les dijo: "Tuvimos que arreglar lo que no arregló el Gobierno mexicano", esto en alusión a las declaraciones de Marcelo Ebrard, que llamó "extorsión" a los acuerdos para aumentar la seguridad en la frontera, mismos que gobernadores del noreste, entre ellos el de Coahuila, lograron con su homólogo de Texas, Greg Abbott. El "góber" rijoso comentó que el canciller no se ha interesado en resolver el problema que duró mas de 36 horas con cientos de tráileres que fueron varados para revisión en los puentes internacionales. Total, el mandatario aseguró que se apoyaría en la industria exportadora, que es donde reside el potencial económico y la generación de fuentes de empleo; ya si los trataron mal, no había de otra.* Mientras los "becados" federales de Coahuila por el PRI se preparan para el siguiente capítulo de las reformas del "preciso" del Palacio Nacional y que ahora toca a la Electoral, que incluye la desaparición del INE como lo conocemos y la reducción de diputados "pluris", las apuestas corren respecto a si de nueva cuenta el hasta ahora coordinador de los coahuilenses, Jericó Abramo Masso, seguirá con su misma postura en contra. Como sus quejas hacia la cúpula priista han escalado, y en modo víctima, corren las apuestas a que después de las elecciones del 5 de junio definirá para dónde corren sus anhelos, ya sea que algún partido político lo rescate o si se decide a irse como independiente. Ojalá pronto se sepa, porque sus malquerientes están con la preocupación.

***

Luego de que el pasado mes de marzo se cumplieran los 3 meses de que iniciara la actual administración municipal y todavía un mes más para darles oportunidad, todo hace suponer que ya terminó la "curva de aprendizaje". Nuestros subagentes, que recorren los pasillos del edificio más caro de la ciudad, nos reportan con bombo y platillo que el mini bien peinado y mejor boleado alcalde, Román Alberto Cepeda González, se prepara para hacer los famosos "enroques", que no son otra cosa que una manera elegante de mover o dejar fuera de la sagrada nómina a quienes de plano no pudieron dar la talla en el cargo que les encomendaron. Los intrigosos subagentes reportan que como no se puede meter mano en el sexto piso, donde se supone que asisten los y las regidoras, la movida de tapete será en el primer piso y principalmente en el séptimo, y lo que más se repartirá serán subsecretarías. Ya lo dijo don Román el pasado 30 de abril, que seguirían los acomodos, por lo que se han agudizado los problemas entre los grupos que se formaron y siguen "picándose los ojos", sin tregua, dado que todos quieren ser generales y "generalas", pero nadie tropa; por eso el descontrol.

***

Del otro lado del Padre Nazas los subagentes cuentan que la población ve con muy buenos ojos que "Betza", la candidata de Morena a la alcaldía de Gómez Palacio, no ha parado de hacer recorridos casa por casa pidiendo el voto y caminando por las calles y colonias de todo el municipio, por lo que ya está conociendo Gómez, aunque no haya nacido ahí ni haya vivido ahí en los últimos años; se le reconoce el esfuerzo y la buena vibra que se carga. Otras fuentes aseguran que doña Lety Herrera, candidata de la alianza liderada por el PRI, anda demasiado confiada y algunos creen que estaría apostando a que otros le harán la chamba, pues han sido pocas las veces que se ha visto dándose baños de pueblo, algo que en estos momentos no le caería nada mal: una visita a la menudería de la Madero, a los lonches de la Victoria, unos clamatos en El Golfito, una caminata a lo que queda de las plazas para que la ciudadanía la vea un escalón más cerquita, porque las encuestas son de quien las paga, dicen.