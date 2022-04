Quizá porque era Domingo de Resurrección el PAN, PRI y PRD, como aves fénix (por lo tatemados), lograron renacer y dieron un revés a un cambio constitucional emanado del Ejecutivo federal, y no de cualquiera, sino del bien acogido por las masas López Obrador, todo por la necedad de los "morenos" de no querer cambiar ni un punto y coma a su propuesta de reforma eléctrica. Una señal de que quizá nos acercamos a los presagios del libro del apóstol Juan mejor conocido como Apocalipsis es que nuevamente llamó al orden en la Cámara de Diputados nada menos que el petista Gerardo Fernández Noroña, quien años atrás era el que ponía el desorden, al grado de que por su culpa se llamaba a receso. El coordinador del PRI y exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, no dejó pasar la oportunidad y aseguró que la reforma eléctrica -que ya el agente 007 había informado que estaba "muerta" y no resucitaría ni con descargas directas al corazón de la 4T- no pasó porque se perdió en el proceso "legislativo", es decir, no se lograron negociaciones.

***

El que dejó clara su postura respecto al revés que sufrió Morena por no alcanzar la votación requerida para que pasara la polémica reforma y no tuvo una risa burlona como todos los demás (al menos no para el público) fue el inquilino del Palacio Rosa, quien sin arrebatos por la euforia partidista dijo que no celebraba que no hubiera pasado la reforma porque México requiere de una, pero consensuada, que tome en cuenta a estados que tienen proyectos de inversión en energías limpias, como es el caso de Coahuila, y no es el único. El reconocimiento que expresó a los 7 "becados" federales por Coahuila, que increíblemente hasta para la foto posaron, lo extendió a los de la "Alianza Va por México", integrada por panistas, perredistas y los del Movimiento Ciudadano; pero la cautela de Riquelme era en razón de los esperados primeros revires del "preciso", que el lunes con la aprobación de la Ley Minera nacionalizó el litio, mineral clave para la fabricación de baterías eléctricas. Coahuila, además, es uno de los 18 estados con reservas -si es que existen, claro, y no solo son una bonita cortina de humo para distraer-, en Sierra Mojada y en San Pedro, tierra donde, por cierto, el alcalde priista David Ruiz hace de las suyas metiendo a gran parte de su parentela política en la nómina y como proveedores del municipio.

***

Como si Coahuila no existiera en el mapa de México y pese a contar con sus 7 Pueblos Mágicos, Arteaga, Candela, Cuatro Ciénegas, Guerrero, Múzquiz, Parras de la Fuente y Viesca, la mayor cantidad en el noreste de México, resulta que no fue incluido por la Secretaría de Turismo Federal de Miguel Torruco Marqués -y, por cierto, casado con una coahuilense- en el Primer Tianguis Internacional, que se realizará a partir del próximo viernes 22 y hasta el 24 de abril en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, España. Lo relevante es que en este importante evento, que será presencial, los participantes podrán exponer a los asistentes su oferta turística y en eso esta entidad se pinta sola. A los que sí incluyeron fueron Durango, Zacatecas, Chihuahua, Hidalgo, Chiapas, Guerrero y Nuevo León.

***

Dicen los malquerientes del "Chico de Barrio", o también conocido como "Niño Moreno", Luis Fernando Salazar Fernández, que no se resigna a que le hayan hecho el feo en Morena y de la noche a la mañana lo hayan despertado de su sueño de ser candidato a gobernador en el 2023. Decidido a seguir en " la lucha", ahora busca reposicionarse, por lo que, dicen, contrató a una empresa telefónica que hace encuestas y llama a las casas. Son tres preguntas las que hacen: que si lo conocen, lo que opinan de su desempeño y si saben a qué partido pertenece. Como en el partido guinda les gusta eso de las encuestas (cuando les favorecen), tal vez quiere tener sus propios datos y en determinado momento meterle zancadilla a quien vino a Coahuila y se ostenta como el ungido del "preciso". Lo que es un hecho es que la grieta se profundizó entre ellos.

***

Dadas las bajas cifras de contagios por el funesto coronavirus, ahora en el Subcomité Regional de Salud Laguna el tema ya se aborda rapidito, pues no hay mucho que discutir ni planear. Nuestros subagentes, que semana a semana se "chutan" esas reuniones, nos comentan que ya el tema central es el regreso a clases presenciales y meter el acelerador a la reparación de escuelas que sufrieron daños mayores durante el tiempo que estuvieron cerradas por la pandemia. En la agenda, que ya es más ciudadana que de salud, se agregó la evaluación semanal de la obra del Sistema Vial Cuatro Caminos, para medir avances y funcionamiento de rutas alternas, y se dará voz a los comerciantes para que expresen sus necesidades. No son asunto menor los 18 meses en los que se modificará radicalmente la dinámica vial.

***

Allá en el perímetro Lavín hay al menos dos preguntas que surgieron en esta última semana a propósito de las declaraciones de las dos féminas que se disputan la alcaldía de Gómez Palacio, doña Lety Herrera, por el PRI-PAN-PRD, y Betzabé Martínez, que va por Morena y compañía. La primera cuestión es: ¿dónde quedó la barredora?, la que consiguió Lety para el municipio y cuyo tema bien podría servir para un pegajoso hip-hop; mientras que la segunda es pregunta vieja: ¿dónde vive "Betza"?, por lo que los subagentes, disfrazados de mambas negras, tararearon en respuesta una canción de Facundo Cabral que dice algo como "no soy de aquí, ni soy de allá", con eso de que tiene al menos tres domicilios registrados, pero muchos insisten en que el bueno es el del sector "fifí" de Torreón. Mientras, en Gómez ya se pusieron los guantes en tremendo pleitazo, pues el extesorero Cuauhtémoc Estrella, como suplente del supersíndico Omar Castañeda, hizo algunas "movidas" al presupuesto, cosillas como la eliminación de programas sociales y un crédito millonario que Sideapa no puede pagar, lo que le va a estar recordando el diputado con licencia. Quienes los conocen dicen que nuevamente saldrán chispas.

***

Este martes fue un día de cambios para el Partido Naranja, pues luego de ser uno de los panistas más "azules" en Durango renunció Rodolfo Elizondo Torres y anunció su salida de Acción Nacional para generar "credibilidad" a través de Movimiento Ciudadano, bandera que dijo habrá de tomar, pues aseguró que ayudará más a Durango fuera que dentro del partido; ¿y cómo no?, si su nieta Paty Flores Elizondo va por la gubernatura de esta entidad a través del movimiento cuya canción es la más pegajosa. Otro cambio drástico, aunque sin sorpresas, fue el que diera Sofía Carriedo, presidenta del MC en Gómez Palacio, quien declinó a favor de la priista Lety Herrera y hasta su camiseta se puso. ¿Luego por qué no les creen? Al que sí le hicieron pasar un mal rato fue al candidato del Naranja de Gómez, Gustavo "El Gato" Acosta, por la falta de seriedad de los salientes, pero al parecer será cobijado por Charly León García, delegado de Movimiento Ciudadano, quien estará este miércoles en Gómez Palacio nombrando al nuevo presidente local del partido fosfo-fosfo.