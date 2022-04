De no ocurrir más cosas raras en estas últimas horas que le restan al sábado, para mañana domingo, allá en San Lázaro en el pleno de la Cámara de Diputados se realizará la tan esperada discusión de la reforma eléctrica de López Obrador, en la que seguro habrá más sorpresas. Para lograr su objetivo, la 4T requiere ya no 57, sino 56 votos de los partidos de oposición para imponerse. Y es que tras el pronunciamiento del diputado Carlos Miguel Aysa Damas, conocido ahora como el primer "Judas" del PRI porque ya dijo fuerte y claro que apoyaría la reforma, claro que en pago por la embajada que le darán a su papi en República Dominicana, nuestros subagentes sospechan que el campechano no será el único vendido del tricolor. En "veremos" están también de alzar la mano el aún priista Jericó Abramo Masso y Johana Monserrat Hernández Pérez, de Hidalgo, donde el 5 de junio habrá elecciones, y por lo menos 7 legisladores del Estado de México que ya están más del lado de la reforma de la 4T que de su partido, con todo y que el dirigente, Alito Moreno, les leyó muy claramente la cartilla…

Y para lo que les importa. En tanto, el exgobernador de Coahuila Rubén Moreira sigue buscando "áreas de oportunidad" ante el panorama electoral de Hidalgo. Es cuestión de horas para conocer el final de esta serie, que está más llena de traición, suspenso, intriga, venganza, mentiras y villanos que las de Netflix, Amazon, Blim o todas juntas.

Para quienes creían que con la "renuncia" del ahora morenista y quien se presume asesor de seguridad, Jorge Luis Morán Delgado, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Coahuila la oficina sería desmantelada y la operación de la dependencia pasaría a mejor vida, pues se llevaron buena sorpresa (como la que en su momento se llevó Riquelme). Resulta que pasando la Semana Santa, dicen los subagentes, disfrazados de auditores, se nombrará al nuevo titular para que ahora sí haya resultados en las tareas para las que fue creada… y no se los lleven a los de enfrente. Los chismosos subagentes nos comentan que ya hay por ahí tres "tiradores", pero el que lleva delantera por su experiencia en el servicio público es Óscar Pimentel González. "Siempre presta atención a los enemigos porque son los primeros en descubrir los errores", decía el filósofo griego Antístenes.

Nuestros subagentes, disfrazados de falsos agentes de publicidad, ya investigan si el único sobreviviente del dúo dinámico, Burt Ward, 'Robin' en la popular serie de los sesentas, piensa demandar por el nombre que pusieron a la campaña de difusión que se aventó Simas, llamada "Santa Cubeta", mediante la cual se pide a los usuarios ahorrar agua; como si hubiera suficiente como para malgastarla. La molestia de varios sectores habitacionales viene porque dicen que la grave escasez de agua potable no fue de la noche a la mañana y la Administración del alcalde mini bien peinado y mejor lustrado Román Alberto Cepeda ya sabía a lo que se iba a enfrentar. Más de tres meses faltan de intenso calor y ya hasta las colonias residenciales reciben el servicio tandeado, la zona Centro sigue sin agua y a las autoridades municipales como que ya se les hizo costumbre la queja ciudadana. "Comprensión" es lo que podrían pedir los usuarios al organismo operador de aguas para no pagar por un servicio que no reciben. ¡Santos problemas, Batman!

Solo confunden. No es la primera vez que desde la oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado en EUA emiten alertas de viaje para trabajadores norteamericanos y la ciudadanía en general. Entre los estados donde se ha recomendado que se reconsideren los viajes se encuentra Coahuila, supuestamente por delitos como la delincuencia, el secuestro o delitos violentos. Las únicas ciudades "recomendadas" para visitar son Torreón y Saltillo, así como Piedras Negras y Acuña, aunque en estas últimas aseguran que existe "toque de queda" desde la medianoche hasta las 6:00 a. m. Ya ni se sabe de dónde toman esa información si el Inegi precisamente tiene a Piedras Negras dentro de las fronteras más seguras del país y por aclaraciones no ha quedado para evitar que la información equivocada se siga propagando. Sin duda que por unos estados que están que "arden" en cuanto a la inseguridad, como Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Guanajuato y Quintana Roo, pues la llevan otros.

El que sigue "moviéndose" por todos lados porque sabe que le quedan menos días al calendario de su mandato es el inquilino del Palacio Rosa. En modo rijoso se juntó con 5 gobernadores panistas y hasta un perredista para llegar en bloque al Palacio Nacional el lunes pasado, quienes lo echaron por delante en la reunión con AMLO, por aquello de lo que "se ofreciera". De ahí el gobernador Miguel Riquelme salió prácticamente con bata blanca en modo epidemiólogo para organizar la campaña de vacunación masiva anti-COVID en respaldo a la iniciativa del "preciso" de Palacio Nacional antes de que las vacunas caduquen. Apenas andaba en esas cuando se le vino encima el conflicto en la frontera de Piedras Negras y Acuña con Texas, donde por horas cientos de tráileres refrigeradores eran varados para exhaustivas revisiones por las autoridades texanas. El mandatario primero mandó un comunicado a su homólogo Greg Abbott, pero como en Estados Unidos la Semana Santa no tiene días feriados oficiales, mejor cabildeó reunirse directamente con él y en pleno Jueves Santo destrabó el entuerto.

Del otro lado del Padre Nazas están de a peso los golpes entre políticos, aunque de esos que se dan en la lucha libre de la Arena Olímpico Laguna. La Administración municipal morenista de Gómez Palacio sigue con la clausura de la publicidad en los puentes de conocida empresa de quesos propiedad de "La Familia", que hoy pelea el regreso de doña Lety Herrera a la alcaldía de la ciudad, que dice le "da tristeza"… Y eso que la gobernó apenas hace 3 años. Mientras tanto doña Lety, nada dejada, en su arranque de campaña mandó prender -por sus pistolas- con sus recursos la estrella del Cerro de Las Calabazas que la hoy aspirante a la gubernatura de Durango, Marina Vitela, mandó apagar por ahí del 2020 por ser un símbolo "herrerista"… Aunque otros dicen que de Gómez Palacio. Ya había dicho Marina que unos querían convencer "con un queso". Curioso es que su candidata, "Betza", busca convencer "comprobando" su residencia en Gómez Palacio con documentos presentados ante el órgano electoral donde ella misma asegura que vive en un fraccionamiento "fifí" muy "alto" de Gómez Palacio desde hace 7 años, lo que es toda una hazaña considerando que el mismo fraccionamiento tiene unos 4 años de haberse construido. Por cierto, en su cerrada las casas cuestan unos 5 milloncillos de pesos. ¿Habrá arado el terreno?

El gato que está triste y azul nunca se olvida... y por eso Gustavo "El Gato" Acosta sacó la garra y rugió como el león de la Metro-Goldwyn-Mayer ante quienes pensaban encontrarse con un minino tipo "El Tigre Toño". Así fue que el pasado fin de semana los naranjas se dijeron de todo, entre pitos y sombrerazos por la intromisión del partido Partido Verde que mejor se acomoda en México y pese a los metiches de las huestes del supersíndico de Gómez Palacio, Omar Castañeda, quien buscaba acomodar a sus "cuates". Resulta que don Gustavo siempre sí va por la alcaldía de Gómez Palacio; al menos eso dijo a algunos de sus amigos del Francés de La Laguna, a quienes ya anda invitando para que lo apoyen en su lucha con la bandera de Movimiento Ciudadano, eso sí, con al menos una semana de retraso en el arranque.