Confianza es creer que todo saldrá de la forma que se espera y se desea, pero también hay un dicho popular que dice que después de la confianza puede venir otra cosa que puede ser buena o mala, según quién la reciba, y justo es una de las enseñanzas que dejó el pasado 10 de abril. Previamente el presidente López Obrador se armó a gastar mil 700 millones de pesos en la consulta popular, que es algo así como el presupuesto anual total del que dispone Gómez Palacio, el "bastión" de Morena en Durango, y todo para saber quién lo quiere y qué tanto lo quiere, ya que motivo para la revocación de mandato nunca hubo y, según los números, tampoco interés, en vista de que participaron solo dos de cada 10 ciudadanos. El capricho de Palacio Nacional sirvió en La Laguna para demostrar tres cosas: la primera, que Morena es mucho más que un ave de paso en Coahuila; la segunda, que la Esperanza de Morena se puede caer en Durango; y tercera, que en el pasado proceso del domingo ni están todos los que son ni son todos los que están...

Llamó la atención que en Gómez Palacio, donde gobierna Morena -gracias a la hoy contendiente Marina Vitela-, y en pleno proceso electoral por la gubernatura hubo más baja participación en la consulta por la revocación de mandato que en Torreón, Coahuila, donde no hay elecciones pronto y que es el estado fuerte del PRI, partido que además gobierna esta ciudad. Al menos ya tienen (todos) una idea del voto "duro" de Morena gracias a la consulta popular con todo y los videos que circularon en las chismosas redes sociales de gente "embarazando" urnas. Por cierto, el que cada vez se desmarca más de la rebatiña electoral es el "Güero" Aispuro, quien en pleno proceso electoral mandó no solo abrazos sino hasta una flor, y faltó un oso de peluche directo a Palacio Nacional, al declarar a los cuatro vientos no solo que saldría a votar -no como el poco participativo Riquelme- sino que además iba a votar a favor de que López Obrador concluya su mandato. Y es que aseguran que el mandatario estatal de Durango cada vez se identifica menos con la Alianza conformada por PRI y PAN y más con la idea de concluir su mandato sin enfrentar las engorrosas trampas de la oposición -si llega a ganar- durante el cambio de poderes, ahorrándose las cacerías de brujas y, ¿por qué no?, algún favor del "preciso" en el futuro.

Y desde el primer minuto de este miércoles las cartas fuertes de Morena y compañía, así como del "PRIAN", arrancaron sus campañas en la capital duranguense, en Gómez Palacio y en Lerdo, por lo que en dos meses se sabrá de qué cuero salen más correas. En el marco de los grandes arranques que se dieron de madrugada y cuyos festejos seguirán hoy por la tarde quedó claro que al Movimiento Naranja y dizque Ciudadano no nada más se le caen las pantallas en Durango sino también los candidatos; lo anterior, en referencia a Gustavo "El Gato" Acosta, a quien con unas horas de anticipación y con todo el banquete puesto le informaron que siempre no va para la alcaldía, lo que perjudica más que ayudar al partido de Dante Delgado, pues aseguran que esta misma posición la disputa Karla Tello, la regidora actual que entró en esta administración por el Partido Verde y quien es esposa de Hiram López Manzur, quien entró en la misma administración de Marina Vitela como director de Ecología. El matrimonio además habría, dicen, trabajado a favor de Morena en la más reciente elección, así es que esa naranja ya parece mandarina agria. En Lerdo el mismo movimiento sigue firme con el hijazo de la vidaza y luz de sus ojos de la priista y exalcaldesa María Luisa González Achem, que es Samir Rivera... A ver si no se le dificulta al "modesto" lagunero contender sin apoyo presidencial, a diferencia de hace tres años.

Los que ni se acongojan y en estos momentos de seguro ya disfrutan de las azules aguas y las arenas blancas de alguna playa en Punta Mita, Nayarit, o quizá en Holbox o Los Cabos, son los "becados" del Congreso del Estado, que "pastorea" Eduardo Olmos Castro. Solamente tuvieron este lunes una rápida sesión y se observó que varios ya traían sus maletas en los asientos traseros para de ahí partir a los lugares destinados para "descansar" después de tanto trabajo que tienen, pues es incómodo dormir en la curul. Serán pues toda esta semana y la de Pascua las que disfrutarán de asueto, para reincorporarse hasta el lunes 25 de abril, muy bronceados o bien surtidos tras el " shopping" que harán también los que no son afectos al sol de la playa, pero allá por McAllen, Texas o San Antonio. Las buenas dietas que cobran, más los "extras" por comisiones, permiten eso y más. ¿Qué tal?

Nuestros subagentes, que se la pasan merodeando por los alrededores del Palacio Nacional, se estuvieron rasque y rasque la cabeza tratando de entender la urgencia con que el "preciso" del Palacio Nacional citó a reunión a las y los gobernadores, incluyendo a los que llama sus "adversarios"; sobre todo, dicen sus malquerientes, después de dos años de pandemia, donde no los dejó meter las manos al Plan Nacional de Vacunación, y así de repente les mandó un S.O.S. para que participen en una jornada masiva de inmunización contra el coronavirus durante todo el mes de abril. Ahora sí pidió ayuda para aplicar 3.5 millones de vacunas entre la población de 14 años hacia delante. El que anda que no cabe en sí de contento es el delegado Reyes Flores Hurtado, porque ya le dieron más chamba, pues andaba rezándole a san Judas pensando que causaría baja tras algunas visitas que hace seguido al Palacio Rosa. En fin, "salió el peine", que incluye una cuarta dosis para los adultos mayores a quienes irán a cazar afuera de los Oxxos, de las iglesias, en el baile de la plaza, en el tai-chi; donde sea, porque los biológicos están a punto de caducarse. Por lo pronto, dicen los subagentes, colgados como gárgolas en las esquinas del Palacio Nacional, que sigue sin haber fecha para que desde allá compren la vacuna Pfizer BioNTech, que es el único biológico autorizado para niños de cinco a 17 años.

El alcalde de la Perla de La Laguna se cuece aparte. El mini bien peinado y mejor boleado Román Alberto Cepeda se ha venido manejando "aparte" de las 5 regiones en que está dividida geográficamente la entidad. Pese a que el viernes pasado a nivel estatal, desde Parras de la Fuente, se puso en marcha un operativo de seguridad y promoción para Semana Santa entre los tres niveles de Gobierno con un esquema integral, el alcalde de marras organizó su propio operativo lagunero y al día siguiente, el sábado 9 de abril, en la Puerta Amarilla dio el banderazo. Para no estar solo convocó a Matamoros, Lerdo y Gómez Palacio, que no lo desairaron, con el pretexto de ser zona "Metro"; pero además lanzó su propia campaña, "Torreón, mi destino eres", para promover el turismo religioso y que la gente visite los museos; esto a través de su Dirección de Turismo, la de Cultura y Deporte. Tan emocionado anduvo don Román en sus propias campañas, distintas a las de don Manolo Jiménez, secretario de Desarrollo Social (que también sabe andar en campaña en estos lares), que hasta se le olvidó invitar a la secretaria de Turismo, Azucena Ramos Ramos, a quien le gusta pasearse por todo el estado y de seguro no lo habría desairado.