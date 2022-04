Eran muchos los rivales; viejos rencores surgieron. Y no, no es una de los Cadetes de Linares, sino una descripción gráfica de lo sucedido en el Cabildo gomezpalatino de este viernes, donde hubo tremendo pleitazo entre los integrantes de todas las fracciones. Aquello era incontrolable, dicen los subagentes, que se pusieron el casco protector, cual si fuera la frontera de Kiev mientras abrían todos el fuego. Y pensar que todo pudo evitarse de haberse apegado a la orden del día que todos los integrantes tuvieron previamente. La negativa de la alcaldesa Anabelle Gutiérrez a permitir la anunciada y enumerada ponencia del Sindicato con quien la Administración municipal firmó previamente un contrato colectivo que ahora en plena campaña a la gubernatura de doña Marina Vitela no se quiere respetar fue lo que prendió la mecha…

Y a todo esto, ¿pa qué lo firmaron?, como diría ayer el supersíndico Omar Castañeda, y quien duró ausente un año entretenido en San Lázaro regresando apenas ayer al Cabildo como tiktoker con canción de fondo de "¿Adivina dónde estoy?", luego de que doña Marina le bloqueara todos y cada uno de los caminos para aparecer en la boleta de las próximas elecciones. Por cierto, se equivocan aquellos que dicen que don Omar habría sido el estratega del desorden y quien calentó el avispero… Digamos que vio la inconformidad existente y se subió al tren como defensor de los derechos más elementales, pues el conflicto entre doña Marina y el sindicato lleva ya 3 años y en ese tiempo no lo pudieron resolver. Caray, debería alguien pedir a la regidora del PRI-MOR y cetemista Anavel Fernández que con la misma claridad con la que se refirió a uno de esos que tanto abundan en la Presidencia de Gómez Palacio explique también si no habría sido más fácil escuchar a los agremiados y darles "bola", como se ha venido haciendo en los últimos 3 años, evitando evidenciar el desorden que hay en Gómez Palacio.

***

Y quizá porque Gómez Palacio es Cuna de Lobos… Perdón, Cuna de la Revolución, es que se ha desatado la violencia últimamente no solo en el Cabildo sino también física y "virtual". Los subagentes, disfrazados de camilleros de ambulancia, ya cargan para todos lados con las sales aromáticas y pomada de la Campana luego de que al regidor priista y primer caballero Francisco Bardán le aplicaron la misma que aplicó Will Smith a Chris Rock en los premios Óscar. Sus malquerientes dicen que don Paco ya había sido advertido por "La Familia" de que se mantuviera al margen de la campaña de doña Lety Herrera por las quejas de algunas líderes del tricolor. Total, que como dirigente de la CNOP en Gómez don Paco hizo oídos sordos y apeló a su buena suerte y mejor rostro, motivo por el cual habría recibido tremenda desconocida de parte de quien considera casi su "sobrino" y que, al igual que el resto de "La Familia", es de muy fuerte temperamento, aunque de amplia sonrisa y más ahora que justo es el encargado de los dineros para la campaña. El desencuentro habría provocado la renuncia de Bardán al frente de la CNOP… Eso dicen. Por cierto, su hermano, Alejandro Bardán, trae un escándalo por unas capturas de pantalla (vaya usted a saber si verdaderas o falsas) donde estaría acusando al candidato del tricolor a la alcaldía de Lerdo, Homero Martínez, de deberle un dinero: "Yo no te debo ni madres", habría contestado el también presidente municipal; o sea, quiso decir que no le debe nada.

***

Y del otro lado del Padre Nazas, donde Coahuila es fuerte, al menos parece demasiado fuerte para Palacio Nacional, luego de que los "pesos pesados" fueron enviados, empezando por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, secretarios y subsecretarios violando la Ley, según lo reconoció el propio INE para nuestros subagentes, que dicen saberle a la tenebra, este despliegue del "Poder del Estado" es solo una muestra de que mañana domingo Morena echará a andar toda su maquinaria para sacar a la gente a participar en la consulta, mostrar su músculo e influir en las elecciones para gobernador del 5 de junio en seis estados. Si a la 4T le va mal en Coahuila, con todo y la guerra de acarreados que se dé será de pronóstico reservado el " revire" que se le podría venir al inquilino del Palacio Rosa, con todo y sus "indicadores" de desarrollo económico, pues no hay que olvidar que el año entrante es de elecciones en Coahuila, y a como se ve, sus malquerientes desde los escritorios federales harán de todo para ponerle piedritas.

***

Desde la "capirucha" del esmog, nuestros subagentes nos reportan de las celebraciones que armaron en Palacio Nacional tras la decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, "totalmente convencidos" de fortalecer a la CFE, declararon "constitucional" la Ley de la Industria Eléctrica de AMLO, por no llegar a ocho votos; solo les alcanzó a siete de once a los ministros. Con el gane de panzazo del primer round se vienen ahora "las definiciones". La iniciativa se votará en la Cámara de Diputados en plena Semana Santa, precisamente el próximo miércoles, y nuestros subagentes se comen las uñas por conocer quiénes de los "becados" federales coahuilenses darán su apoyo para no quedar como "traidores" a la patria, como les dijo el "preciso". A propósito de esto último, lo que no causaría ninguna sorpresa es saber cómo votará Jericó Abramo Masso, todavía coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, que ya no asiste a las reuniones del Tricolor, y estuvo muy activo en sus redes sociales a favor de la revocación e invitando a la gente a votar; incluso visitó algunas regiones para organizar los acarreos.

***

No se sabe si alguien del olimpo blanquiazul les dio línea a través de Gerardo "Quillo" Aguado, pero lo cierto es que la dirigencia del PAN en Coahuila, que en teoría dirige Elisa Maldonado, se puso las pilas y presentó dos quejas ante la Junta Local del INE por las dizque asambleas informativas que hizo el partido Morena en Coahuila. Denunciaron el uso de un avión oficial como taxi aéreo tanto en Coahuila como en Sonora y tan "indignados" andan que ayer viernes acudirían ante la Fiscalía Anticorrupción para presentar otra denuncia. Aunque el INE quedó más que evidenciado porque los funcionarios del gabinete federal violaron la ley y hasta lo desafiaron; de todas formas al menos el PAN estatal parece haber salido de su letargo y empezará a entrarle, ante los tiempos electorales que están encima.

***

Muy ufano, el "góber" Miguel Riquelme puso en marcha ayer en Parras de la Fuente el Operativo de Seguridad y Coordinación con motivo de la temporada vacacional de Semana Santa, para que la gente haga turismo en Coahuila; la apuesta está en los siete "Pueblos Mágicos" para captar una buena derrama económica, tras dos años en que las cosas para todo el sector turismo y su cadena de valor se pusieron color de hormiga por la pandemia, a diferencia de ahora, que ante los bajas cifras de contagios muchos lugares estarán al tope, pues se agotaron las reservaciones; ahora hasta los museos y centros recreativos permanecerán abiertos y no se diga para las celebraciones religiosas como el Viacrucis del próximo viernes. Todo iba bien, con la entrega de chalecos de la Policía Turística, la presencia de representantes del Ejército, Protección Civil, hasta que al "góber" le informaron que, de última hora, los "Ángeles Verdes" se excusaron por no asistir al arranque, ya que por la veda recibieron órdenes de no acudir. Y fueron los únicos.

***

Nuestros subagentes, que se la pasan merodeando por los pasillos del edificio más caro de la ciudad, nos comentan que nada más se miraban unos a otros, hacían caras y gestos los directores y directoras convocados a la reunión que el miércoles por la tarde presidió el mini bien peinado y mejor boleado alcalde Román Alberto Cepeda. Tan inspirado estuvo que les lanzó la frase de gran profundidad "se cierran ciclos y se abren otros", como para que se fueran preparando ante los supuestos cambios que hará en los próximos días. Dicen los intrigosos subagentes que quizá ya le informaron a don Román que a poco más de tres meses el "Tequiliú" ha regresado en varias áreas. Tal vez se dio cuenta de que hay direcciones donde los titulares no tienen la mínima noción de su trabajo y en vez de comunicar descomunican; o bien, no alcanza a ver que ya se tejieron "islas" de poder. Dicen que los próximos acomodos de puestos son como resultado de que "se filtró" la renuncia del director general del DIF Carlos Bustos, lo que los tomó por sorpresa, pues buscaban darle una salida diferente para evitar especulaciones. De la alborotada que tendrá el avispero municipal... veremos y diremos.