Versa el dicho popular: "Vinieron por lana y salieron trasquilados". Al menos eso es lo que aseguran nuestros chismosos subagentes que se aplica a la visita que hicieron a Coahuila el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien ante las críticas dijo que estaría feliz de perder la chamba por López Obrador... Como si no lo hubiesen mandado de Palacio Nacional. Y aunque, como dijera el "preciso", ninguno de ellos es candidato, sí dejaron lo que fuese que estuvieran haciendo en la capital del país durante varios días para promover la revocación de mandato y de pasada lanzar varios dardos envenenados contra el inquilino del Palacio Rosa, quien días antes había hablado de la "farsa del 10 de abril" en una reunión de priistas donde lo que se dijo inquietó tanto a los morenistas que mandaron a los " pesos pesados" de la 4T a Coahuila, dejando para después los problemas reales que tiene el país en materia social, inflacionaria y de seguridad.

Cierto es que los discursos incendiarios de quienes se tomaron todas las molestias del mundo para minimizar el trabajo de Coahuila fueron exhibidos en los noticiarios de todo el país y embarraron hasta al jefazo de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, quien para "Ripley" ya también participa en los eventos políticos...

***

Los videos que circularon en las inestables redes sociales dieron cuenta de que se transportaron en una aeronave oficial para venir a Torreón y a Sonora con el mismo fin, la realización de actividades proselitistas junto al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. El descaro en la utilización de recursos públicos y humanos con fines electorales una vez más provocó un ultraje tumultuario a las leyes en la materia, lo que poco importa a Palacio Nacional de cara a las elecciones. También dejaron en entredicho a la institución armada por andarse prestando a estos menesteres. Por debajo de esto, la gran mayoría de los emocionados morenistas coahuilenses que se comen todo lo que les sirven ya ni cuenta se dieron de que, aprovechando el momento, varios integrantes del grupo político al que pertenece Mejía Berdeja se les metieron hasta la cocina y muchos de los verdaderos morenos y fervientes obradoristas que por años anduvieron haciendo talacha ya fueron desplazados por personas que no tienen los mismos ideales, pues "Los Burbujos" son los que ya operan al Movimiento de Degeneración... Perdón, Regeneración Nacional en Coahuila. La pregunta es: ¿no será plan con mañana de alguien para descarrilarlos?Por lo pronto nuestros subagentes ya se frotan las manos para este domingo 10 de abril, pues será un punto de inflexión para medir el alcance mediático y determinar si realmente vivimos la Cuarta Transformación o si la transformación se ve de cuarta…

***

Nuestros chismosos subagentes, que recorren el edificio más caro de la ciudad (de Torreón), se quedaron boquiabiertos cuando escucharon de la primera "baja" en el equipo de colaboradores del alcalde mejor lustrado y mini bien peinado Román Alberto Cepeda. Ingenuamente pensaron que se trataba de la secretaria del Ayuntamiento, mejor conocida por su síndrome de "exceso de iniciativa" y quien pese a la evidente falta de sentido común y experiencia da órdenes más que el mismo alcalde. También pensaron en "Lady Sol", considerando que de la misma manera suele aportar más problemas que soluciones a la actual Administración municipal, y qué decir de varios panistas que aún cobran en la administración, pero se equivocaron rotundamente, pues el que les "aventó el arpa" y renunció a su puesto como director del DIF municipal fue Carlos Bustos Rodríguez. Algo sucedió, porque dicen los que asean las oficinas allá en Ciudad DIF que se le escuchó decir: "Mejor que digan 'aquí corrió que aquí quedó'", y dejó la sagrada nómina. Dicen que hasta con su asistente jaló. Veremos y diremos qué pasó sobre este caso.

***

Siri, la aplicación de la manzanita mordida, especialista en despejar todas las dudas al bien lustrado alcalde de Torreón, nos comenta que don Román anda muy contento porque ya va a cumplir sus 101 días al frente de la ciudad de Torreón con "notables" resultados en materia hidráulica, de vialidad y de embellecimiento de la ciudad. Mientras tanto, nuestros subagentes, disfrazados de asesores políticos, se quiebran la cabeza analizando cuáles fueron los avances del plan de gobierno que anunció para sus primeros 100 días el alcalde de La Perla de La Laguna. Por lo pronto, los chismosos subagentes sacaron la garra al criticarle que en eso de atender en forma inmediata el grave problema por la falta de agua potable se ha quedado corto; lo anterior aunque desde que anduvo en campaña sabía que era una "papa caliente" y el clamor generalizado de las familias era precisamente tener agua en sus hogares. Como hombre de campo -insisten- debió prever que sería un año de sequía, pero todo parece indicar que solo quedó en el papel el ofrecimiento de atender de inmediato esta emergencia de acuerdo con la necesidad. Por lo pronto, en lo que verdaderamente anda emocionado es en concretar su alianza, bloque, frente común o como se le quiera llamar a la unión con los alcaldes del resto de los municipios de la Comarca Lagunera. Quiere homologar horarios, trabajar por la seguridad, atraer inversiones y por supuesto que se note que en él hay liderazgo. La estrategia política suele aplicarse en todos los casos en los que el que respira suspira, pero viendo las condiciones en que recibió el municipio, ¿no era más importante dejar de lado eventos sociales y aplicarse a gobernar en los renglones donde hace falta rumbo? Y es que dicen sus malquerientes que ha incursionado demasiado en la problemática de sus vecinos y está cayendo en "declaracionitis", lo que no necesariamente se refleja en un beneficio ciudadano.

***

Nuestro subagente especialista en localizar políticos que entraron a la cámara de bronceado nos comenta que el "Chico de Barrio", Luis Fernando Salazar, se vio sorprendido por toda la parafernalia que la estructura de la 4T mostró para el exburbujo Ricardo Mejía Berdeja. Cuentan sus malquerientes que le dolió hasta el alma, pues nunca había visto tal apoyo para él, ya ni por sus esfuerzos por parecer de la "raza de bronce" y despojarse de toda la estirpe panista con la que nació. Según dicen, ni siquiera tenía silla en la plana mayor aplaudidora de don Ricardo y tuvo que acomodarse no muy convencido de su papel en este proyecto democrático encabezado por el exburbujo. ¿Será que volverá el "hooligan" de siempre?

***

Y del otro lado del Padre Nazas el pasado domingo tanto la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, Marina Vitela, como el candidato de la alianza Va Por Durango, Esteban Villegas, replicaron sus arranques de campaña en La Laguna de Durango, estado cuyo gobierno se disputan en las elecciones del próximo 5 de junio. Por parte de Vitela fue casi toda la Presidencia municipal y los beneficiarios de padrones de los diferentes programas a la Velaria de la Expoferia de Gómez Palacio, donde la "morena" mostró músculo y, a decir de los subagentes, se mostró bastante cercana con la gente mostrando una nueva peculiar forma de saludarles casi pecho tierra desde la plataforma donde sus fans le externaban sus mejores deseos. Don Esteban mostró músculo con un parque Victoria en Lerdo repleto a más no poder, y cómo no, con los más de 15 camiones de entusiastas o acarreados, según quien mire, que -dicen- don Homero, alcalde de la Ciudad Jardín, mandó en apoyo del aspirante. Cierto es que no se podía ni pasar en el recinto debido a la cantidad de personas que había y, eso sí, el ánimo era efervescente. A la que no le fue bien fue a doña Paty Flores, la candidata del Movimiento Ciudadano y exjefa de la oficina del expresidente de México Felipe Calderón. Doña Paty tuvo que suspender evento porque una pantalla cayó sobre varias personas, entre ellos una pareja de adultos mayores que estaban abajo. Qué bueno que no fue la tan criticada Estela de Luz, por la que popularmente se conoce a la administración de Felipe Calderón y a su entonces asesora, doña Paty, cuyo presupuesto, además, nunca se cayó.