Más que un leve coqueteo pareciera una nueva versión de la "Propuesta Indecorosa" (que hiciera Robert Redford a Demi Moore en sus respectivos personajes de la célebre película noventera) la que recién hizo el exgobernador de Coahuila Rubén Moreira al "Preciso" de Palacio Nacional a través de su vicecoordinador Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados y siempre protegido, diputado hidalguense Marco Antonio Mendoza. Don Rubén endosó a Marco una propuesta de reforma eléctrica cuyas críticas han enfatizado que es prácticamente un clon de la reforma de López Obrador eso sí a "título personal" del diputado priísta y nada mas por "queda bien" puesto que de todos es sabido que dicha reforma así como está planteada no pasará. Y no pasará primero porque se ha dicho hasta el cansancio que incurriría en ilegalidades con inversiones y tratados internacionales y porque violaría el Artículo 14 constitucional, que curiosamente se "omite" en la reforma y que refiere que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de personas…

Para ser todavía más obvio Don Rubén, tuvo la ocurrencia -como si nadie lo fuera a notar- de designar al diputado Marco Antonio Mendoza cuyo suplente es nada menos que Juan Pablo Beltrán Viggiano, hijo de doña Carolina Viggiano, segunda al mando del PRI Nacional, candidata a la Gubernatura de Durango y dueña del corazón de Rubén, actual coordinador de la bancada del "PRI-MOR" de San Lázaro dejando ver las claras intenciones de "amarrar" a como dé lugar la Gubernatura de Carolina. "La votación pasa en una noche… Pero la Gubernatura de Hidalgo dura 6 años", diría Redford en esta nueva versión de la pieza del séptimo arte.

***

Por cierto, aunque parezca que no sirven de nada -y muchas veces no sirvan- las y los diputados y senadores plurinominales, tienen una gran utilidad en este momento no solo para la oposición sino para evitar que toda "ocurrencia" salida de la 4T sea aprobada por una mayoría avasallante cuyas posturas extremas y comportamiento son capaces de desesperar al mismísimo diputado petista Gerardo Fernández Noroña -y para que Noroña haya sido el que puso orden contra las agresiones al panista Santiago Creel hablamos de palabras mayores. El intento de desaparecer a las "pluris" a través de la reforma electoral propuesta por el "Preciso" claramente es para ahorrarse, no recursos públicos, sino disgustos puesto que con la medida Morena alcanzaría el 75% del Congreso. Eso significaría pasar de 223 diputados de oposición que hay actualmente a solo 76 así es que ahora sí podrían irse con todo contra el INE y demás opositores al régimen a la mera usanza del PRI de los setentas.

***

Y mientras se pone bloqueador solar para encabezar junto con las autoridades eclesiástica el próximo Viacrucis de Semana Santa en el Cerro de las Noas, que tras dos años, volverá a ser presencial, el "Gober" está en modo " bombero" ante el feroz incendio que se registra en la Sierra de Santiago Nuevo León y que amenaza con extenderse a la sierra de Arteaga. Ya con la experiencia de lo que ocurrió hace un año en estas fechas en La Pinalosa, contrató el avión cisterna DC-10 Air Tanker que iniciará este sábado descargas de agua y químicos para proteger la zona coahuilense. Eso sí, le tuvo que "morder" a su presupuesto con un depósito inicial de un millón 400 mil dólares, ya que ni Protección Civil Federal ha dicho esta boca es mía. Por lo que hace a la Conafor, tras varios "tijeretazos" federales, no tienen ni vehículos ni gasolina. Y pese a que la mayor parte del desastre ecológico atañe al territorio del gobernador " fosfo fosfo" Samuel García, éste, sencillamente volteó para otro lado porque atenderlo le pareció muy caro. Ni hablar.

***

Nuestros subagentes disfrazados de nomenclatura vial oxidada, se preguntan la causa por la que el jefazo de Tránsito y Movilidad Luis Morales Cortés, no se quita de problemas y les explica con peras y manzanas a conductores particulares, taxistas, empresarios, a sus compañeros de trabajo y hasta a los integrantes de Consejos como el de Vialidad que preside Pablo García, que no pierdan el tiempo en hacer una consulta ciudadana para saber las opiniones de si es buena o no la cancelación de las 16 vueltas izquierda en el bulevar Revolución. Se preguntan por qué no les dice que esa medida no es de su iniciativa propiamente, sino que forma parte del proyecto de operación del Metrobùs que hace obligatoria estas modificaciones. Este acuerdo data desde agosto 2019 y los entonces integrantes del Consejo de Vialidad lo aprobaron porque existía en esos tiempos la figura de Ingeniería de Tránsito. El Consejo de Vialidad también anda a cinco cuadras del desfile, podría trabajar en otras propuestas.

***

Como ya lo habían adelantado los subagentes que todo lo ven y todo lo oyen, con la visita del subsecretario de Seguridad, el exburbujo, Ricardo Mejía Berdeja, a Coahuila dizque para promover la jornada para la Ratificación de Mandato, lo único que logró fue agudizar los enconos al interior de Morena y darle patadas al avispero. Uno de los que anda que " trina" de coraje porque ve como "le robaron su queso", es el "chico de barrio" Luis Fernando Salazar de quien dicen sus malquerientes, está por tirar la chamba que le consiguió Mario Delgado en Quintana Roo. Del exilio, ahora quiere regresarse a Coahuila y estar vigente por si las moscas. Casi quiere que don Ricardo se forme en la fila de "calefactos" porque él llegó primero. Por cierto llamó la atención el video que circula en redes sociales donde critica a todo pulmón al gobierno moreirista por la deuda, por la fuga de reos de Piedras Negras y otras linduras, olvidando que ahí estaba presente el expriista Jorge Luis Morán Delgado y la mas reciente adquisición de Morena y de quien se dice, es su asesor.

***

Y todavía en ecos de la Sesión del Consejo Político del PRI realizado hace una semana en la capirucha del sarape, siguen los comentarios respecto a que el alcalde mejor lustrado de Torreón, Román Alberto Cepeda González, destacó sobremanera. Pero en esta ocasión no fue por su sonrisa, sus ojazos azules y buen carácter, sino porque además fue el único que no vistió el "oufit" oficial de camisa roja de manga larga con el logotipo del partidazo, aparece en redes sociales con su saco color caqui. Tampoco alzó el puño, emocionado por los pronunciamientos que sobre la "farsa" de la revocación de mandato, hizo el inquilino del Palacio Rosa. Y es más, se salió cuando el dirigente nacional "Alito" Moreno estaba en pleno discurso… Aunque no se perdió de gran cosa además del clásico "Morena Es Ave de Paso", un ave que por cierto ya le robó al PRI bajo su mando el gobierno de casi el 50% de los mexicanos y todavía faltan, dicen los analistas, otras 4 de 6 gubernaturas en juego para las elecciones próximas. ¿Será?

***

Y del otro lado del Padre Nazas ya está lista, en medio de una serie de polémicas pero lista al fin, Doña Marina Vitela, aspirante a la gubernatura de Durango por la coalición que busca seguir haciendo historia… buena o mala. La morenista arranca formalmente este domingo en la Velaria de la Feria de Gómez Palacio y ha bautizado su campaña como la "del cambio verdadero". Lo que sí es que tanto en Gómez Palacio como en Lerdo quedó mal sabor de boca de sus decisiones respecto a sus "gallinas" para las respectivas alcaldías y es que su pupila Betzabé Martínez nunca pudo aceptar el reto que le lanzó del secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Zuriel Rosas Correa, de ir los dos a verificar que el domicilio que ella presentó no existe y para colmo "Betza" en sus redes sociales publicó que "la honestidad es la clave de todo". Quizá por eso no hubo festejo durante el registro y apenas y se publicó el hecho a diferencia de los festejos de la capital duranguense donde sí la conocen. En Lerdo don Homero Martínez anda de plácemes porque contendrá contra Sanjuana Teresa González a quien su esposa, la diputada Susy Torrecillas, ya ganó en la elección pasada por unos 4 mil votos… Por cierto eran los del PAN.