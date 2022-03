Desde la "capirucha" del pan de pulque y con la euforia de la reunión del Consejo Político del PRI el primer priista del Estado, Miguel Riquelme Solís, convocó a los tricolores el pasado viernes a no participar en lo que consideró una "farsa", refiriéndose a la reafirmación de la "querencia" del "preciso" de Palacio Nacional, mejor conocida como la consulta del 10 de abril para la revocación de mandato. Según la bocina inteligente 'Alexa', de lo anterior ya tomaron nota en Los Pinos y por ello el subsecretario de Seguridad federal, el exburbujo Ricardo Mejía Berdeja, redobló su campaña de promoción de la consulta que realiza en Coahuila en los foros organizados en Múzquiz, Monclova, Castaños, Saltillo y luego en Torreón. Mejía Berdeja consideró más importante abandonar por lo pronto sus funciones y andar en la innecesaria campaña -porque de todas maneras el presidente terminará su mandato hasta 2024- paseándose en Coahuila, que representa el 3.1 por ciento del electorado, por lo que claramente el costoso ejercicio democrático no depende de esta entidad, que atender el desastre en materia de seguridad en Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Zacatecas y otros estados donde los cadáveres a manos del crimen organizado y desorganizado cuelgan como pendones en la infraestructura urbana…

Las fotos de los recorridos del exburbujo Mejía Berdeja muestran que logró menos afluencia que una fiesta de quinceaños… Lo que al final poco importa si la 4T sigue cosechando el triunfo en las urnas en todo el país, eso sí, no en Coahuila, donde al parecer el expriista y emecista, avecindado los últimos años en Guerrero, no se ha dado cuenta de que los morenistas "andan de la greña" y la desunión se acentuó luego de su aparición, pues las caras del delegado federal Reyes Flores Hurtado, del propio senador, Armando Guadiana, de las hermanas Sánchez Galván y el ahora "Chico de Barrio" exiliado en Quintana Roo, Luis Fernando Salazar, eran iguales a las del "grumpy cat" de los memes. Por cierto, quizá por el golpe bajo que recibió Riquelme con la renuncia de quien estuvo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del estado, Jorge Luis Morán Delgado, fue que el sábado al inquilino del Palacio Rosa se le vio muy "alegre" en la comida del exdiputado local Samuel Rodríguez y hasta se aventó unos "palomazos".

***

Y nuestros subagentes, disfrazados de trabajadores del sector salud, se preguntan cómo le hará José Manuel Riveroll Duarte para ser el séptimo regidor del PRI, donde gana 55 mil pesos mensuales, y también ocuparse de la grilla en funciones de secretario general de la Sección 87 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud. Riveroll tiene tiempo para asambleas y también para armar protestas frecuentes, como la de este lunes a las 8 de la mañana, donde hasta golpes hubo y otra vez para exigir a la Secretaría de Salud que se destituya al titular de la Jurisdicción Sanitaria 6, Juan Pérez Ortega, argumentando un gran listado de supuestas irregularidades. Fue Miguel Valadez, coordinador de Regulación y Fomento Sanitario, quien le sacó algunos de los "trapitos" al dirigente sindical, asegurando que las buenas oportunidades de trabajo las acaparó para meter gente que son familiares o amigos, aunque carezcan de títulos o cédulas profesionales. Cosa más rara en un líder sindical, ¿no? Total, que la lista es de unas 50 personas apadrinadas por el líder que cobran tanto en la Jurisdicción como en el Hospital General, mientras que en la Presidencia metió a su nuera y una sobrina. ¿Qué tal?

***

Los subagentes, disfrazados de maceta del séptimo piso del edificio más caro de la ciudad (de Torreón), dicen que la que anda con "exceso de iniciativa" es la secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández, y se puso a crear un grupo de redes sociales alternas a las oficiales para contraatacar a todas las voces de consejos, colonias, "ipecos" y medios de comunicación que osan criticar al bien lustrado alcalde Román Alberto Cepeda González. Aseguran que en este propósito está en alianza con Guillermo Sariñana, que nada más cobra como director de Comunicación Social Gubernamental, ya que al parecer nadie le hace caso. Entre ambos reclutan a los "rudos" del ciberespacio que sepan manejar bots y alquilar el mejor lugar para instalar su centro de operaciones fuera de la presidencia municipal, es decir, los "originales" tuvieron la misma idea que Toño Zamarrón en la pasada administración panista, quien hoy anda amparado; no vaya a ser la de malas.

***

La chica Bond, entre sus múltiples investigaciones en el vecino municipio de Gómez Palacio, nos reporta que don Omar Castañeda, luego de no resultar elegido para participar en la contienda por la presidencia municipal como lo soñaba, ahora regresará para tomar venganza de aquellos que no le brindaron su apoyo al interior del Ayuntamiento, a excepción del secretario Zuriel Rosas, quien siempre se mostró fiel, e incluso obstaculizando algunos requisitos para que Betzabé Martínez pudiera registrarse como candidata.Aunque Castañeda tiene dos opciones: una, regresar a la diputación federal ahora a cargo de René Galindo, extitular de Sideapa o, dos, a la sindicatura, puestos que al ser por elección popular resultan irrenunciables. Tal parece que el supersíndico volverá por el puesto de la sindicatura, lo que deja fuera a Cuauhtémoc Estrella, quien se ha vuelto el portavoz de la alcaldesa Anabelle Gutiérrez. Esto no se acaba hasta que se acaba...

***

Más firme que nunca va la candidatura de Marina Vitela a la gubernatura de Durango luego de la ratificación del Tribunal Electoral del Estado de Durango, es decir, sin sorpresas. Llamó la atención estos días que en sus redes sociales doña Marina Vitela se vio muy contenta alzándole la mano en señal de victoria al petista Gonzalo Yáñez, el flamante candidato a la alcaldía de Durango, durante su registro, mientras que todavía este lunes y la mañana de este martes, ya en el límite, no podía hacer lo mismo con su favorita para la misma posición en Gómez Palacio, Betzabé Martínez, debido a que había andado todo el equipo jurídico tratando de enmendar sus metidas de pata, pero esta vez allá en la Ciudad de México referentes a dicha candidatura, errores como falsear información de un documento oficial como la credencial del INE de "Betza", que por cierto es un delito federal, tema con el que seguro seguirán haciendo histeria… Perdón, haciendo historia.

***

Del lado de la Alianza Va Por Durango en Gómez Palacio nuevamente destacó que en la planilla de la priista Lety Herrera va el boxeador Cristian Mijares en la cuarta regiduría y como su suplente, el hombre cuyos cargos han sido "fundamentalmente operativos" Gabino Guerrero. Por cierto, nuevamente doña Rocío Rebollo, segunda al mando del PRI estatal en Durango, mostró desinterés por hacerle el caldo gordo a la también expresidenta de Gómez Palacio, quien, no obstante, se hizo acompañar de algunos integrantes de "La Familia", aunque esta vez no se llevaron a las líderes gritonas del PRI -que también ofrecen sus servicios de contratación para llorar en los funerales-, pero sí fue cobijada por los líderes estatales del PRI, PAN y PRD. En Lerdo, donde el presidente municipal, Homero Martínez, anda más que seguro de que será reelecto, se llevó a toda la comitiva del PRI y ocuparon casi toda la calle. En esta ciudad están a cinco, cuatro, tres, dos, uno de intentar "bajar" de su planilla a doña Refugio Adame Güereca, exdirectora del Instituto Municipal de la Mujer y esposa del líder local del PRD en Lerdo, José Valenzuela, por no cumplir, dicen, con haber dejado el cargo de acuerdo a los tiempos que marca la ley.