Donde se están poniendo las cosas color de hormiga es en La Laguna de Durango, donde la rebatiña entre los mismos morenistas por la candidatura a la alcaldía de Gómez Palacio podría marcar la pauta a los priistas a 15 días de que arranquen las campañas para ayuntamientos. El anuncio del secretario del Ayuntamiento gomezpalatino, Zuriel Rosas Correa, y amigo del diputado Omar Castañeda, cayó como bomba luego de que aprovechando los reflectores del Cabildo denunció ser víctima de acoso por compañeros del ayuntamiento para que permita a la suspirante a la alcaldía de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, obtener su constancia de residencia. "Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie", dijo el secretario, quien se negó a otorgarla por nimiedades como que el número de casa que presentó la exdirectora del DIF municipal ni siquiera existe y que además, dicen, las vecinas nunca la han visto... ¿Cómo la van a ver si vive en una colonia "fifí" de Torreón? En fin, el golpe fue mediático, pues aunque el documento es requisito para su registro ante el Instituto Electoral, hay otras formas de comprobar la residencia…

Los que piensan que la candidatura de la favorita de doña Marina Vitela peligra se equivocan, pues podría presentar una credencial de elector que compruebe su residencia en la ciudad de la que no es oriunda, pero que pretende gobernar con una antigüedad mínima. Los subagentes suponen -y quieren pensar- que su equipo de campaña pensó en esta posibilidad y previó la situación. Será hasta este sábado cuando salga humo blanco en Morena, por lo que hasta entonces la suspirante del PRI, doña Lety Herrera, decidirá si se registra o no el próximo domingo, pues "la familia" no se arriesgará, dicen los enterados, a recibir una tunda en las urnas si va don Omar luego de la votación histórica que sacó en la pasada contienda, lo cual circuló ayer en redes sociales aunque como mero chisme y sin ninguna fuente oficial. Para tranquilidad de doña Lety, dicen, hasta don Omar ha comentado que le están bloqueando todas las puertas para llegar a su meta. Y todo por no ceder a que "Betza" fuera su suplente en la fórmula registrada para el Congreso. De los errores se aprende.

***

También en la Cámara de Diputados se cuecen habas y todos los que traen un interés personal se están poniendo duros. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Rubén Moreira, subió el tono y ya dijo que la propuesta de Reforma Eléctrica, así como está, no pasará y que será el próximo martes 29 de marzo cuando inicien los debates en comisiones. Por cierto, dijo que no hay prisa y advirtió que la fecha que propuso Morena (13 de abril), en la que se pretende votar la iniciativa, puede llegar a aplazarse dependiendo del debate… Y los amarres en el caso de Hidalgo donde se busca "planchar" todo para que doña Carolina Viggiano, la dueña de su corazón y segunda al mando del PRI Nacional, consolide la gubernatura. Don Rubén dijo, casi viéndose el crecimiento de las uñas, respecto a la reforma que existe la posibilidad de que se vote o que nunca se vote mientras que en la Cámara de Senadores tampoco llevan prisa, pues ya dijo el presidente de la Jucopo, el senador morenista, Ricardo Monreal, que la reforma no se aprobará en "fast track".

***

Nuestros subagentes, expertos en terapias para el manejo de la ira y otros trastornos, nos reportan muy preocupados que cerca de cumplir sus primeros 100 días el muy bien boleado alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, muestra tener una piel demasiado sensible ante la crítica de parte de los organismos de la sociedad civil, de esos que en las semanas recientes les ha estado tomando protesta. Ahí está el caso del Colegio de Ingenieros Civiles de la Laguna, cuyos representantes tuvieron la osadía de referirse al programa de reparación de baches como una medida que no es una solución a largo plazo, lo cual es de todos sabido, pero de inmediato vino el revire de don Román, que se refirió a que el trabajo era más que parches y los ingenieros pecaban de desconocimiento en el tema o "por otra razón" desestimaban la ardua labor… Sí, de tapar baches. En fin. Siri, la de la manzanita mordida, dice que el bien lustrado alcalde no anda muy de buenas desde la última visita del secretario de Desarrollo Social del estado, Manolo Jiménez, el "Delfín" de Riquelme, al Tecnológico de La Laguna, y más después de que el inquilino del Palacio Rosa se aventó unos chascarrillos a propósito de la criticada actuación del Grupo de Reacción. Don Román, quien ya ve moros con tranchete, se desquitó con la engorrosa prensa… toda vez que en política nada está escrito.

***

Dicen que el que busca encuentra y eso mismo hicieron nuestros subagentes al hurgar en el caso de los exregidores y directores generales de la administración de Jorge Zermeño y de la que varios exfuncionarios ya están amparados por aquello de las dudas… Resulta que ahora promovieron 70 demandas de amparo para obligar al Sindicato Mayoritario del Ayuntamiento de Torreón a pagarles el 50 por ciento restante del Fondo de Pensiones más un 14 por ciento de lo que aporta la Presidencia municipal, es decir, les tocarían como 130 mil pesos a los que fueron ediles y 50 mil para los directores, lo que asestaría un duro golpe de 27 millones al sindicato, si es que ganaran las demandas. Llama la atención que sea la exsíndica de mayoría Sandra Mijares y que entre los tres despachos que promueven los amparos sea nada menos el de José Ángel Suvervile, que estuvo en el departamento jurídico, y hasta el representante legal Ramón García Colores. Dicen los subagentes que esta lucrativa iniciativa se fraguó en el despacho del exsecretario del Ayuntamiento Sergio Lara. De 'cascarles' esta maniobra, los interesados recibirán la mitad de lo que les entreguen, la otra mitad será para el PAN y lo del 14 por ciento, para los abogados, dicen. El precedente de Lerdo cala en el ambiente.

***

Nuestros subagentes, pintados de color guinda, nos platican que ya "salió el peine" de los motivos personales que tuvo Jorge Luis Morán Delgado para renunciar a la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado. Dicen sus malquerientes que ya se veía venir, luego de que durante meses abiertamente estuvo arrimando gente de Coahuila al subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, el "exburbujo" Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, y quien, por cierto, en estos días anda por tierras coahuilenses, promoviéndose... Ah, no, perdón... publicitando la revocación de mandato, curiosamente por municipios morenistas. Como en política no hay casualidades, la renuncia del ahora próspero empresario restaurantero se dio justo el día en que el exburbujo emprendió su visita y dicen supuestamente integra el comité organizador de los eventos en las regiones. Así las cosas.

***

Nuestros subagentes, que estuvieron presentes en el evento de la Red Nacional de Consejos Ciudadanos desarrollado en conocido hotel del bulevar Independencia, nos chismearon que el que se quedó vestido y alborotado en eso de 'caravanear' con sombrero ajeno fue Ángel de la Campa Páez, el presidente de la Comisión de Aplausos… Perdón, del Consejo de Seguridad. Listo estaba para presumir como logros propios los indicadores de seguridad en la entidad y que han mejorado en Torreón, y de lo que se para el cuello en sus reuniones de café con sus amigos hoteleros y excompañeros del aeropuerto. Tuvo que apechugar las cifras y comparativos que le "recetó" el fiscal Gerardo Márquez del trabajo realizado estos últimos años junto con el Ejército y la Guardia Nacional. ¿Sabrá don Ángel lo que significa coordinación?