"Todo poder excesivo dura poco... Aquel que tiene gran poder debe usarlo livianamente", decía Séneca, uno de los senadores más influyentes y respetados de la política romana, mientras que Nerón, su pupilo, y quien lo obligó a suicidarse por tener, digamos, una perspectiva muy diferente, pasó a la historia como tirano, cruel y hasta loco piromaníaco. Como la historia tiende a repetirse, aunque como farsa decía Marx, y los errores también, el pasado fin de semana se comentó mucho sobre la autoría de la soflamera idea de mandar a decenas de efectivos del Grupo de Reacción Laguna, además de los elementos de la Policía Municipal, a una manifestación de alrededor de 15 ejidatarios de San Luis que habían bloqueado una lateral del periférico de Torreón. La decisión ocasionó al alcalde, Román Cepeda, un problema innecesario cuando habría bastado una atención de algún propio en su representación para entablar el diálogo, toda vez que la irregularidad señalada a los manifestantes había sido permitida desde hace más de 30 años por la autoridad… Dicen los que saben que con diálogo más del 90 % de los entuertos se arregla. ¿Será?

Los corrillos de los pasillos del edificio más caro de Torreón apuntan a que la orden de haber enviado a los rudos en lugar de solo los técnicos habría salido directamente de la Secretaría del Ayuntamiento, un área donde quizá la inexperiencia de algunos, algunas o "algunes" -para que no haya ofendidos- habría ocasionado que el Grupo de Reacción Laguna se estrenara ante la ciudadanía haciendo una "detallada" demostración de lo que sus elementos entienden por cultura de la proximidad social, prevención y derechos humanos durante las detenciones cuyas escenas parecían salidas de una película de Los Almada. Y eso que se había asegurado en la actual administración que el grupo "prestado" por el Gobierno de Coahuila no sería utilizado para actos de la ciudadanía. Por si fuera poco, los elementos del GRL también hicieron su debut ante la prensa, a quienes amenazaron con detener -solo por estar de mirones- y hasta empujones hubo.

***

Nadie sabe, nadie supo, pero nuestros subagentes, disfrazados de pozo agrícola, de esos que se cuentan por decenas y que no tienen medidores volumétricos, nos reportan que el que ya regresó a ocupar su curul en la Cámara de Senadores fue Gabriel García Hernández, el nombrado por el mismísimo "preciso" de Palacio Nacional como responsable de las negociaciones de Agua Saludable para La Laguna y cuya suerte ahora se ignora luego de la licitación de varias de las obras. Sus malquerientes aseguran que en las últimas semanas allá por tierras de La Laguna duranguense se la pasaba en buenos comelitones con viandas y vinos caros igual que en "Chávez", de este lado con el doctor fan del dióxido de cloro, Jonathan Ávalos, pero sin resolver algunos problemas con los módulos cuyas presidencias son priistas. Para nadie es un secreto que además don Gabriel había tenido sus diferencias con personal de la Conagua por hacerse de la vista gorda ante varias anomalías. Así pues, parecería quedar en suspenso, por ahora, el icónico plan con el que se espera dotar de más agua a la región y, de paso, apoyar con recursos a los sistemas operadores de agua municipales para reparar las miles de fugas de agua de sus redes. Quizás por ello ya se habla de una nueva visita del preciso. Veremos y diremos.

***

Para esta semana se espera ya que el inquilino del Palacio Rosa comience con sus reuniones al interior de los Comités Técnicos del ISN para "repasar" las obras que se harán con este impuesto dentro de su programa 2022 y luego de que previamente desde el año pasado se tomaron acuerdos y ahora se harán junto con los alcaldes y alcaldesas. Con lo que parece ser la ya cercana reactivación del sector de la construcción al terminar el primer trimestre, nuestros subagentes desempleados están con tremendas uñas esperando el emprendimiento en Torreón de obras de mayor impacto económico como el sistema vial Cuatro Caminos, cuyo fallo de licitación será el primero de abril para empezar la construcción en la segunda quincena de ese mes, lo cual tiene ya impacientes a los constructores, ya que son 4 empresas laguneras las que compiten. De seguro a otros les puede caer por ahí alguna subcontratación en la compra de materiales y como que ya era hora de que cayera agua a la milpa; por eso andan unos tan sonrientes.

***

Los subagentes que deambulan por la Secretaría de Hacienda nos comentan que no pinta para nada bien el resto del año, ya que, por como van las cosas, se descapitalizará el ingreso de ese "impuesto especial" y a quienes les volverán a rasurar participaciones serán Estados y Municipios, que ya están más que preocupados por las presiones que está ejerciendo la 4T para meter con calzador el programa IMSS-Bienestar, que no es otra cosa que echarle más carga con derechohabientes al seguro social, fusionando a su vez a los hospitales de la Secretaría de Salud para quedarse con su presupuesto. Tanto los sectores productivos como los trabajadores están preocupados ante lo caro de las gasolinas y no se diga del gas LP, que están mermando despiadadamente su capacidad adquisitiva. En el camino además se extravió el beneficio del famoso Gas Bienestar, que no ha llegado a Coahuila, sin que parezca tener fin la carrera alcista de los combustibles, con todo y que son subsidiados por la 4T.

***

Supuestamente, ya se les avisó a los regidores priistas que se cerraron las oportunidades para que entraran a la Administración municipal a ocupar algún puesto, gente de las bases a las que se les prometió acomodo. Por eso muchos están que "trinan", porque no solo les parece injusto este apercibimiento supuestamente ordenado desde la cúpula del edificio más caro de Torreón, sino porque ven cómo decenas de panistas siguen tan campantes en sus anteriores puestos que ni se despeinan. Uno de los mayores reclamos es por el área de Obras Públicas, ahí donde despacha Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, pues es donde hay más empleados que apoyaban a los funcionarios de la anterior administración panista y siguen acarreando agua a su molino, pues hasta bodegas tienen donde se quedan con material como pinturas, mezclas, cemento, arena y otros. Nos pasaron por ejemplo la ubicación de una bodega situada en la calle Del Pasaje 408, en la colonia Villas La Merced. Nuestros subagentes, disfrazados de "maistros", ya andan averiguando de quién o quiénes es ese negocito.

***

Del otro lado del Padre Nazas, donde aunque sea por unas horas corrió agua -misma que no llegó ni a Gómez Palacio, donde la Conagua hacía reparaciones tipo "Los Picapiedra" en un canal-, los subagentes, disfrazados de casas encuestadoras, comentan que en la carrera por la gubernatura tanto la hoy morenista Marina Vitela, que representa a los partidos que buscan hacer historia (buena o mala) en La Laguna, como don Esteban Villegas, del PRI-PAN-PRD, que va por Durango (no sabemos si solo la capital), siguen bastante parejos. La novedad es que al menos en papel don Esteban se aproximó un poco más en las últimas semanas a la alcaldesa con licencia de Gómez Palacio, quien va, dicen sus encuestas, a la cabeza, pero nada que le preocupe hasta el momento; y es que no es por asustar a los partidos conservadores de ultraderecha, pero a la aspiracionista le han estado cumpliendo todos y cada uno de sus caprichos desde la capital del país. Por cierto, se espera que en estos días ya se haga oficial el nombre de las cartas fuertes que buscarán las alcaldías por Gómez y Lerdo. Se dice que no son cartuchos quemados… Veremos.