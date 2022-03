Nuestros subagentes, que aseguran saberle a la tenebra política, nos comentan de la manera como cimbró a muchos la detención del exgobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez "El Bronco" por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Aunque la información oficial es que su detención se deriva de una denuncia que presentó el hoy gobernador, Samuel García, en julio de 2018, cuando se desempeñaba como senador, por el uso de recursos públicos con fines electorales, sus malquerientes afirman que la orden viene directamente del inquilino del Palacio Nacional. Basta recordar que "El Bronco" fue candidato independiente a la presidencia de México en las elecciones federales de 2018. Fue el primer gobernador postulado como candidato independiente en México, y claro que en su campaña le picó las costillas a AMLO, diciéndole en varios foros "Andrés, la Mafia del Poder eres tú", y muchos dicen el candidato de Carlos Salinas de Gortari. El mensaje del "preciso" de Palacio Nacional para sus adversarios es claro, mientras a aquellos que le entregan a la 4T sus estados los manda de embajadores.

***

Hablando de simulaciones, los subagentes, disfrazados del grueso de los empresarios de La Laguna, pedían a gritos "¡que no se vaya Ruth Medina!, ¡que no se vaya!…", luego de que por fin -y alzaron los brazos al cielo- renunció la fiscal general de Durango, en medio de la controversia generada en torno al caso de una menor que fue presuntamente violada y drogada por compañeros de clase, por cierto, hijos de políticos, quien dio a conocer su caso en redes sociales, al no presentar avances de su denuncia justamente por el tráfico de influencias. "Puse al servicio de esta institución el mejor de mis esfuerzos", dijo doña Ruth, y claro está que no fue suficiente, pues las quejas por negligencia de la funcionaria no eran nuevas. Ya antes los dueños de establos se habían quejado de los múltiples ataques de la delincuencia. ¿La respuesta de Ruth Medina?, negar los hechos, como si no pasara nada, y pedir la lista de los nombres de los quejosos, lo que daba lugar a suspicacias más que brindarles seguridad. ¿Qué decir de la nula coordinación con Coahuila en materia de seguridad y persecuciones? La salida de Ruth es muy buena noticia, pero "se dio tarde", aseguraron los empresarios. Ojalá que ahora el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, sí ponga orden y sí se haga justicia en el caso de la joven y en muchos otros. Veremos y diremos.

***

También en aquellos lares, la contralora municipal de Gómez Palacio, Rosa Anabel Rangel Rocha, dio la nota en la semana; y es que pese a que informó que todo lo que circula en las redes sociales en su contra "es total y absolutamente falso" resulta que el propio dueño de la quinta fue quien denunció ante los inspectores municipales que en la fiesta organizada por la contralora se cobraba la entrada y había bebidas embriagantes para los menores. Ella aseguró primero que todo se debió a una confusión, pese a que existe un reporte policial y unos muy bonitos videos de los menores que en la quinta se divertían visiblemente pasados de copas. Mal y de malas.

***

Siri, nuestra subagente de la manzanita mordida, nos platica que el muy bien boleado alcalde de Torreón ya cuenta con un espejito mágico a quien además de preguntarle quién es el mejor candidato para Coahuila y el consentido de don Miguel también le pregunta sobre quiénes de su equipo están realmente con él, son espías o forman parte de otra fracción en su partido. Lo cierto es que el espejito ya instalado en el séptimo piso del edificio más caro de La Laguna aún no le ha dado las respuestas esperadas. Es más, cuenta la chismosa de Siri que ya incluso le llegó a decir que era mejor quedarse con funcionarios de la administración pasada que dizque colaboradores que pertenecen a los equipos de otros grupos priistas que le distorsionan o manipulan la realidad y además lo hacen quedar no muy bien parado que digamos. Lo que sí dice Siri es que el mejor lustrado alcalde del país le pregunta varias veces al día "¿quién es el consentido del Palacio Rosa?"...

***

Nuestros subagentes, disfrazados de adorno con sobreprecio del Centro de Convenciones, nos reportan el disgusto que ha causado la designación de Natalia Fernández Martínez como secretaria del Ayuntamiento. No se han completado ni siquiera los primeros tres meses del actual gobierno cuando ya logró una gran unidad en el cabildo... pero en su contra, incluso los de su propio partido. Los chismosos subagentes se liman las uñas mientras escuchan del reciente incidente en el que reclamó belicosa la causa por la que el alcalde mini bien peinado Román Alberto Cepeda no iba al centro del presídium, siendo que el espacio era para la representación del Gobierno estatal. Su inconformidad fue también porque fue remitida a la primera fila, cuando su afán era estar también al lado de su jefe. A causa de sus caprichos, ha perdido seriedad, pues se comporta más como si fuera una encargada de Relaciones Públicas. Por cierto, algunos atribuyen su comportamiento poco institucional a que la Secretaría del Ayuntamiento es un espacio muy visitado por otra funcionaria, "lady Sol", con quien ahora confabula para filtrar información solo a la prensa "amiga"… De ese nivel.

***

Y andando por los mismos terrenos del edificio más caro de la ciudad, pero en el piso 6, en el área de regidores, resulta que el destino alcanzó finalmente a Omar Reyna Sifuentes, quien dejará de vivir en el acierto desde la próxima quincena. Por si alguien no se acuerda de él, fue el jefe de Imagen en Comunicación Social de la anterior administración panista, en la que cobraba por sus oficios 38 mil 662 pesos mensuales. En enero dio el gran salto a la nómina, pero ahora como "asistente" de la décima regidora del PRI, Elba Leticia de Alba Galarza, y quien llegó al Cabildo por la Sección 38 del SNTE. Es, digamos, el que le carga su bolsa y trabaja como chofer, le toma fotos y le sirve el café; es nada menos que su cónyuge, por lo tanto, al quedar de manifiesto el nepotismo, la edil no pudo sostenerlo más y ya dijo que lo dará de baja.

***

Luego de que en solo 15 días se logró el rescate de más de 400 migrantes en diferentes acciones, incluyendo los 64 de ayer y la mayoría de ellos en condiciones inhumanas, como los 200 abandonados en Monclova, encerrados en una caja de tráiler sin oxígeno, el inquilino del Palacio Rosa reclamó al Gobierno federal la falta de atención suficiente a la crisis migratoria que vive Coahuila. "Únicamente nos llaman para saber cuántos venían en el camión y pues así está a toda madre", fue su expresión. No hay centros de detención para brindarles atención humanitaria, no hay agentes del INM suficientes para que estén en los filtros de revisión. Por ello, llamó a la Secretaría de Gobernación a que haga una reunión de coordinación con acciones homologadas en los estados fronterizos, pues el tráfico de personas por parte de grupos del hampa organizada va al alza y de la oficina ubicada en Abraham González 48 colonia Juárez en la Ciudad de México ni voltean.