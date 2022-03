"Me amarraron como puerco", decía por allá del 2007 el fallecido "Canaca", quien además de ser "hijo de su papá" se volvió fenómeno viral de Internet al ser detenido por la policía. Como en nuestra Comarca Lagunera también hace aire, al que esposaron causando de inmediato el mismo efecto viral de la "Canaca" fue al poco ortodoxo diputado panista Rodolfo Walss Aurioles, quien en Torreón puso en tremendo predicamento al aparato del estado de Coahuila, listo para reaccionar ante cualquier hecho que turbe la paz, principalmente la suya. Así, emulando al fallecido Óscar Cadena, uno de nuestros subagentes en cámara infraganti grabó los hechos hilarantes en lo que parecía un debate de dos pacientes del Dr. "Nicho", siendo los protagonistas el "becado" del Congreso local y Chuy Villalobos, director de Autotransporte del Estado...

Resulta que el diputado plurinominal Walss, en lugar de preocuparse por la agenda legislativa y el debate de altura, prefirió reconvertirse en un verdadero provocador tipo Fernández Noroña, con la gran ayuda y valiosa colaboración de don Chuy. El diputado tuvo la ocurrencia de rentar un camión de la línea Torreón- Gómez-Lerdo para "tunearlo" con unos 25 mil pesillos y rebautizarla como "Fraudebús" en una clara provocación a sabiendas de que el tema del retraso multifactorial del Metrobús incomoda al inquilino del Palacio Rosa. Al estar la unidad fuera de ruta, Walss dio la excusa perfecta para que el director estatal de Autotransporte pudiera resguardarla, pero este último se salió de sus casillas cuando Walss le pidió que se identificara tocando su gafete, con lo que a don Chuy le salió su lado histriónico y se puso a gritar que Walss le había pegado. Como don Chuy y el policía que le acompañaba vieron lo mismo detuvieron y esposaron al panista para horas después soltarlo. Se nota que han tenido mucho trabajo estos días.

***

Por cierto, el que al parecer tendrá cada vez más trabajo y compromisos reales o fabricados en La Laguna es nada menos que el secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, Manolo Jiménez. Cuentan nuestros subagentes, que integran el "aplausómetro", que don Manolo ya está evaluando venirse a vivir a la Perla de La Laguna, pues sus estrategas políticos se encuentran un poco nerviosos. Cuentan quienes nadan en las aguas de Poseidón que el "Delfín" no ha logrado todavía hacer clic con las clases populares en La Laguna. La recomendación de los gurús de la polaca para estos casos es que se dé unos baños de pueblo, se ponga a bailar cumbias -que aquí en Coahuila les gustan mucho-, que vaya al mercado Juárez con doña Mayela a comerse un caldo de res o un pescado empanizado con "El Güero", que camine por el sector Alianza y recorra las colonias de la periferia, pues solo le han visto muy cercano con la cúpula lagunera.

***

Nuestros subagentes, que recorren los diversos pisos del edificio más caro de la ciudad (de Torreón), nos chismean de una funcionaria a la que ya apodan "lady Sol", por aquello de que ya nadie la puede ver. Nos pasaron una larguísima lista de "instrucciones" que, a decir de la funcionaria, son ordenadas por el mini bien peinado y mucho mejor boleado alcalde Román Alberto Cepeda… Lo que muchos dudan. Entre ellas, prohibió que se les dé a los reporteros la Orden del Día, es decir, el programa de los diversos asuntos que se tratarán en las sesiones de Cabildo, como si de información ultrasecreta se tratara. Además, para evitar que la incómoda prensa lleve la numeralia de los choques que a diario ocurren en la ciudad, ordenó desaparecer un chat informativo en el área de Peritos de los Tribunales de Justicia. Recién tuvo fricciones con personal sindicalizado y con personal de confianza de la Dirección de Desarrollo Económico. En las reuniones de los sábados en la DSPM ordenó tajante a las féminas que distribuyen los botellines de agua y tasas de café que no usen tacones altos ni ropa entallada. ¿Por qué tanta inseguridad en las reuniones de seguridad?

***

Otro de tema relacionado con la seguridad es el programa electoral del "preciso" de Palacio Nacional… Perdón, el programa de regularización de carros "chocolates". Nuestros subagentes, que todo lo ven y todo lo oyen, nos reportan que al ver el fiasco en el que se ha convertido este trámite y ante la proximidad de las elecciones del 5 de junio en 6 estados de la república, la 4T quiere meter celeridad y ahora resulta que, además de "castigar" con recortes de recursos a las entidades, a través de la Secretaría de Hacienda pretende hacerles "manita de puerco" endosándoles a los 12 estados que participan en este programa, entre ellos Coahuila y Durango, toda la operación para que los interesados ya no sufran, trasladándose hasta las fronteras. Pero no conforme, también presiona para que los Gobiernos locales den descuentos en los trámites de plaqueo y no afectarles su economía a los sufridos dueños de esos carros… Como el conductor del auto de lujo Tesla modelo 2017 que circula en Monclova con placas de Onappafa. ¿Qué tal?

***

En la Sección 35 del SNTE se asoma la luz de la democracia ahora que se aproxima una elección más para renovar al comité, pero con la práctica del voto universal, secreto y directo, no como antes, donde un grupo de delegados decidía. Esa añeja práctica antidemocrática de elegir por "dedazo" al dirigente del sindicato magisterial permitió, dicen nuestros subagentes del Magisterio, que muchos profesores mantuvieran jugosas percepciones económicas y enormes beneficios sin agarrar un gis o un borrador y mucho menos pararse frente a un grupo de alumnos en toda su larga carrera. El grueso de esta sección sindical, que es de más de 23 mil integrantes, espera con ansias ver el fin del grupo en el poder en el que ha predominado la venta de plazas hasta en 250 mil pesos, los moches por ascensos, o créditos habitacionales y económicos, en los cuales la tarifa llegó a ser hasta del 30 por ciento y su voracidad no aceptaba menos. De momento se sabe de cinco que pretenden la secretaría general: Javier Cordero y Gerardo Alba, que, dicen, su objetivo es dividir el voto, pues tienen cero posibilidades de ganar. Los otros tres son Adán Baqueiro, Abel Aguirre y Arturo Díaz.

***

Y del otro lado del Padre Nazas, en la bella Ciudad Jardín, los subagentes estaban asombrados de que a alguien en la Administración todavía le sube la sangre al cerebro y resolvió el asunto de la abuelita a la que le querían atizar una multa de más de 22 mil pesos por pedir mejoras en los servicios públicos, como el agua potable. Llamó la atención que la justicia fue pronta y expedita, como siempre debiera ser, aunque solo después de que los panistas -con quienes irán en coalición en las campañas que arrancan el próximo mes- pusieran el grito en el cielo. Días antes el alcalde Homero Martínez emulaba a López Obrador asegurando que la queja de la abuelita era parte de un complot en su contra orquestado por la malvada Georgina Solorio, una de las 5 aspiracionistas de Morena a la alcaldía. Resultó que la quejosa es viuda del hijo de una de las fundadoras del PAN en Lerdo, por cierto, también tía de Arely Nahoul, la actual directora de Turismo del estado para la región Laguna. En fin. ¿Arreglarán el problema del agua en Lerdo o se robarán más lonas?

***

Aunque Nuevo León regresó al verde en el semáforo epidemiológico federal y el gobernador emecista "fosfo", Samuel García Sepúlveda, anunció a tambor batiente que a partir de mañana domingo 13 de marzo los ciudadanos podrán deshacerse de los cubrebocas en espacios al aire libre, en Coahuila la Secretaría de Salud, como la "Chimoltrufia", como dice una cosa dice otra. Temprano, el pasado viernes el secretario de Salud, Roberto Bernal, dijo que se eliminaba el uso cubrebocas en espacios públicos "a partir de ya" por la baja en contagios y hospitalizaciones. Cinco horas después dijo que siempre no y que cada subcomité regional evaluará los ajustes necesarios. Los subagentes, disfrazados de virólogos y epidemiólogos, creen que la corrección tardía se debe a que de las 5 regiones del estado solo La Laguna, hasta ayer, seguía en semáforo amarillo… Cosa de la que al parecer no se habían dado cuenta.