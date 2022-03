Y en el marco del Día Internacional de la Mujer resulta que algún orate del Municipio de Lerdo tuvo la flamante idea de que -para poner el ejemplo con rigor y que se sienta el brazo poderosísimo de la autoridad- era necesario "pintar" como el enemigo número uno de la Presidencia nada menos que a una abuelita de 85 años que además forma parte del miserable 30 por ciento que paga puntualmente sus recibos de agua. ¿Su pecado? Exigir a las autoridades que cumplan con una de esas cosillas sin importancia que prometen los alcaldes al inicio de su gestión, como mejorar el servicio del agua. La vergonzosa farsa que se aventó el Sapal a cargo de Julio César Casas Campos dio más problemas que soluciones al presidente Homero Martínez. Bien dicen que no hay nada peor que un… -por decir lo menos- con iniciativa…

***

Todavía queda duda de quién fue el estratega de mercadotecnia al que se le ocurrió que, en lugar de con humildad y diplomacia ofrecer alternativas de solución a la quejosa -primero, porque es su obligación y, segundo, para ayudarle al presidente en sus aspiraciones de reelección-, lo mejor sería "montar" una toma clandestina, que se parece más a la red general de la cual toma agua toda la cuadra, atizándole a la abuelita como castigo por la osadía y para poner el ejemplo una multa de 22 mil pesos. El que hizo eso quizá no tenga abuela, pero en Lerdo proliferan… Y, por cierto, también votan.

***

Para aderezar más la fecha el futuro delegado del PRI en Sinaloa, el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, se llevó tremenda desconocida de la expresidenta de la Jucopo del Congreso del Estado de Durango, Sandra Amaya, quien aprovechó el 8M para denunciar el acoso del que dijo haber sido objeto por parte de Benítez -el Mauricio Garcés que la trae muerta en Durango- por unas miradas pizpiretas que le lanzó a Sandra de arriba abajo mientras tomaba su mano durante un receso en el Congreso, según se muestra en el video que se viralizó en las chismosas redes sociales. Y como la culpa no era de ella, ni dónde estaba ni cómo vestía aparecieron pintas afuera del Congreso del propio PRI y de la UJED, donde da clases el diputado Garcés… Perdón, Luis Enrique.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de la porra morenista, nos informan que la exdirectora del DIF municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, suspirante a la presidencia de Gómez Palacio, ya se encuentra ofreciendo "charlas" con algunos sectores, por ejemplo con el de salud privado, y aprovechando el Día Internacional de la Mujer. En sus encuentros, habla sobre sus logros al frente del DIF, por lo que seguramente las charlas son cortas. Claro, su aparición se da a unas semanas de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana abra el registro para los aspirantes a las candidaturas a presidencias municipales. Quien no se da por vencido en la misma aspiración que Betza y, por el contrario, anda muy motivado es el exsupersíndico Omar Castañeda y diputado federal con licencia, a quien si no lo dejan llegar, seguro abrirá un importante boquete para la próxima elección.

***

También, a propósito del Día Internacional de la Mujer, celebrado ayer, la chica Bond dijo que, igual que le pasó a Gloria Trevi, en el recuento de los daños lo material todo lo perdió en el actual gobierno federal, pues en febrero del 2019 la 4T eliminó sin decir "agua va" el programa de apoyos a estancias infantiles, con lo que perjudicó a miles de mujeres trabajadoras en el país. También, a partir de febrero 2021, organizaciones de padres y madres de familia con hijos que padecen cáncer alzaron la voz y denunciaron el desabasto de medicamentos contra este padecimiento, por lo que hay denuncias contra los mandamases de la Secretaría de Salud, desde la llegada al poder de AMLO en diciembre 2018. La más reciente embestida fue la desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo, con el mismo impacto social negativo que lo de las estancias infantiles. ¿Entonces dónde quedó el apoyo para las mujeres productivas?

***

Porque más vale prevenir que lamentar y en Coahuila ya se tuvo un caso relevante de violencia en 2011, protagonizado por el crimen organizado, que aunque se desarrolló a escasos metros del TSM causó terror, riesgo y que la gente corriera para todos lados, lo que a partir de entonces motivó el establecimiento de protocolos y se cuente con la certificación "Estadio Seguro", el inquilino del Palacio Rosa empezó a moverse para dar garantías a los aficionados tras la trifulca del estadio La Corregidora de Querétaro. Junto con los representantes deportivos, los alcaldes, el Ejército y la Guardia Nacional, ordenó reforzar no solo la seguridad en el estadio de futbol, sino en los de béisbol y en todos los eventos masivos. Con las "alertas" prendidas por lo pronto ya se anunció que para el partido del próximo domingo 13 de marzo entre Santos y Xolos de Tijuana no se permitirá el ingreso de nadie que no esté debidamente identificado.

***

Piel de porcelana mostraron en la Subsecretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, ahí donde despacha el recordado "exburbujo" Ricardo Mejía Berdeja, porque en entregas anteriores en este espacio los subagentes le señalaron haber desplazado a su jefa Rosa Icela Rodríguez, además de que no ha encontrado los 17 cuerpos de los presuntamente fusilados en un sepelio en Michoacán y donde especialistas forenses ya encontraron referencias de ADN de 11 personas distintas. Su más reciente intervención fue en el caso de la riña en el estadio La Corregidora de Querétaro, donde también aseguró que no hubo muertos y endosó la responsabilidad a las autoridades estatales y municipales. Sus malquerientes solo ven que hace mutis en la crisis migratoria que flagela a Coahuila y que se reflejó nuevamente en el abandono por parte de traficantes de alrededor de 200 migrantes en una caja de tráiler allá por Monclova.

***

Ni para regularizar los carros "chocolate" en 11 estados del país, entre ellos Coahuila y Durango, la 4T se puede poner de acuerdo pese a que le suma votos de los agremiados. Apenas se publicó el decreto el 19 de enero y el 21 fue el primer cambio al darles entrada al paquete para beneficiar a los modelos 2017. Hasta ahora, ya lleva 3 modificaciones: que si el trámite se debe realizar ante una agencia aduanal, luego que no, según el cambio del 27 de febrero, y que no era necesario llevarlos a las aduanas fronterizas, y ahora en la nueva disposición del 2 de marzo que siempre sí. Si a lo anterior se le añade que los onappafos, fedeppafos y demás dizque protectores del patrimonio familiar piden que los Gobiernos estatales les dejen al 50 por ciento el plaqueo y derechos vehiculares, el tema se complica. Justo en Coahuila, donde se lleva a cabo ese proceso, de ninguna manera, dicen, lo obtendrán y se vislumbra que seguirá todo "atorado".