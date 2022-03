La 4T logra lo imposible para remontar el marcador que tiene el "preciso" del Palacio Nacional que presume niveles de aceptación en su imagen del 74.6 %, cuando las "otras encuestas" de los ardidos conservadores de la ultraderecha aspiracionista no le quieren dar más del 56.4 %. Dicen los chismosos subagentes, que despachan en los cafés del Paseo de la Reforma, que ante la inminente consulta para la revocación de mandato y de pasadita para "mover conciencias" a propósito de las elecciones en Durango, Hidalgo, Aguascalientes, Quintana Roo, Tamaulipas y Oaxaca, allá por el 5 de junio, nuevamente ya se acordaron de sus programas clientelares. Así pues, debido a la desinteresada preocupación del Gobierno de López Obrador por los adultos mayores y personas con discapacidad, ya acordaron adelantarles dos bimestres de sus tan gustados y esperados apoyos federales, de los que, por cierto, muchos priistas son gustosos, los necesiten o no. Así, vía la Secretaría del Bienestar empezarán a pagar pensiones de alrededor de 7 mil 700 pesos a los primeros y 5 mil 600 pesos a los segundos y no por casualidad, sino por causalidad.

En el marco de la presentación del libro "Ciudad Posible", diagnósticos y propuestas de la Universidad Iberoamericana de Torreón, dirigidas al actual Gobierno local, el otrora denominado "mini bien peinado", y a partir de esta entrega el mejor boleado, Román Cepeda, no la tiene nada fácil. La lista de deseos es tan extensa como una carta a Santa Claus y los retos, enormes… Aunque por algo se empieza. Don Román hizo compromisos y al tiempo se verán los avances y la congruencia con su discurso. De hacerlo "posible" podría avanzar como lo hace el caballo en el juego de ajedrez, con un movimiento independiente de que las casillas que lo rodean estén o no ocupadas. Mientras tanto, dicen, podría hacer algunos cambios en su gabinete; por ejemplo, Pepe Ganem, extitular de Prevención Social del Delito en la administración municipal del "góber" Riquelme, podría entrar como coordinador de gabinete, desplazando la Secretaría del Ayuntamiento a otras áreas y a otros personajes.

***

Nuestros subagentes, que estuvieron presentes en el evento donde se aprobó el Consejo Directivo del polémico Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), el organismo que se supone es el encargado de rehabilitar el pavimento y que preside don Román, nos reportan que hay cifras que "no contienen", por ejemplo, algunos de sus integrantes, como es el caso del constructor Ángel Sánchez Olvera, quien quedó como contralor, o el también constructor y actual director de Obras Públicas, Juan Adolfo von Bertrab Saracho, que es consejero. Si se trata de constructores que por años han sido proveedores del Municipio y del Estado y han ganado lo correspondiente, ¿cómo es que dejaron negocios propios y ahora ingresan a la burocracia municipal por sueldos que no rebasan los 30 mil pesos al mes? Algunos aseguran que no hay conflictos de intereses… ¿Será?

***

Nuestros subagentes, disfrazados de "espías" en el Simas, dicen que verdaderos "malabares" está haciendo el actual gerente, Lauro Villarreal Navarro, para acelerar los procesos de perforación de los primeros 4 de 8 nuevos pozos de agua potable, lo cual es casi con carácter de contingencia, dada la temporada calurosa que se avecina para la entidad y que augura una considerable demanda del vital líquido, por lo que hay que dar respuesta. Herencia por demás pesada dejó la administración de Zermeño, que o no consideró prioridad invertir en 4 años o de plano no le alcanzó por la bola de nieve que viene arrastrándose desde hace muchos años, curiosamente en un monopolio, confirmando de paso lo que los aborrecidos neoliberales siempre han dicho: que cualquier Gobierno es un mal administrador. Los números no mienten: de 91 pozos, 11 están inservibles; pero lo peor son los 150 millones de adeudos a la CFE. Don Lauro tuvo que ir a rogarle a la Comisión para prácticamente pagar en abonos chiquitos tipo Elektra y evitar los cortes de electricidad en norias y cárcamos. Así las cosas.

***

El que bien copió la estrategia obradorista en el discurso, con eso de que todo lo negativo que ocurre en el país es culpa de los adversarios y los conservadores, incluso el clima de violencia que priva en varias entidades del país, es el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el exburbujo Ricardo Mejía Berdeja. Sucedió recientemente en el caso de los ejecutados en un velorio en Michoacán donde Mejía Berdeja recetó una serie de conjeturas y dizque sesudos análisis, pero hechos totalmente a modo, mismos que no fueron más que un amplio "refrito" de la información que publicaron oportunamente medios nacionales e internacionales y de acuerdo a videos que se viralizaron. En tanto sigue trabajando sin metodología y buscando con mera retórica los reflectores nacionales, sus malquerientes del mismo partido, Morena en La Laguna, aseguran que mantiene abierta la chequera a los que quieran publicar su foto en redes sociales.

***

El que en Gómez Palacio ya se ve como vicealcalde y con suerte "primer caballero" de la próxima administración municipal -si es que todo va viento en popa en la alianza Va Por Durango- es nada menos que el regidor priista y líder de la CNOP, Paco Bardán, quien ha estado los últimos tres años a duro y dale contra la Administración de la aspiracionista y hoy precandidata de la 4T a la gubernatura duranguense, Marina Vitela. Bardán ha criticado el notable incremento en nómina de la "austera" administración de la Nueva Historia, al pasar de 310 millones de pesos en el año 2019, que fue el último de doña Lety Herrera, a 352 millones ya con Marina al frente del Municipio. Igual criticó el incremento en combustible al pasar de 35 a 53 millones. Sin embargo, sus malquerientes de la 4T recordaron que en la administración anterior se quedaron a deber proveedores y contratistas, por lo que aluden que don Paco tiene memoria selectiva. Dicho olvido también les hizo recordar al regidor, como en la canción de JLo: "¿Y el anillo pa cuándo?".

***

En la Ciudad Jardín, tierra de grandes contrastes, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), dicen, tiene especial interés en contactar al presidente, Homero Martínez, luego de que logró encontrar agua en el primer cuadro de la ciudad. Al margen de críticas, los subagentes, disfrazados de fontaneros, aseguran que don Homero al fin mostró interés por sus posibles votantes del próximo 5 de junio e hizo un breve recorrido en el sector. Los ciudadanos llevan tiempo quejándose por la falta de agua en Lerdo, donde también hay lugares en los que el agua abunda, como en el Club Campestre de Villa Juárez, mismo que cuenta con una playa artificial. Tampoco falta agua en la sede de todos los grandes eventos del Municipio, como "Mi Ranchito", donde hay cabañas rodeadas por lagos. Por cierto, ambos complejos "fifís" están cerca de los pozos del Sistema San Fernando, que dotan de agua a la cabecera. ¿Tendrán sus propias norias? ¿El desabasto será por fugas? ¿Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar? ¿Volverán las auras 'kamikazes' las norias a afectar?