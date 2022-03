En nuestra querida Comarca Lagunera lo común es que muchos políticos se conviertan en empresarios luego de servirse de lo público… Perdón, de ser servidores públicos, pero también hay empresarios que incursionan en política y en ese contexto se verían obligados a decidir: ¿quieren andar en la "polaca" y someterse al escrutinio público y la normativa?, ¿o incrementar los negocios particulares? No todo siempre se puede. En Torreón las autoridades municipales pintan la cordonería del periférico con un color discreto, tanto que a lo lejos no se nota. Lo que sí se nota son las camionetas del Ayuntamiento de Torreón con su eslogan: "¡Siempre Se Puede!", mientras se ven cargadas con cubetas de pintura Pintusayer estacionadas a un costado de la rúa y personal de base da una, dos y hasta tres manos de pintura a los espacios públicos.

Los subagentes, disfrazados de "chalán", dicen que pintura hay de sobra y la instrucción es que nadie se detenga y menos cuando se trata de una empresa cuyo director es -redoble de tambores- nada menos que Víctor Manuel Navarro Arratia, quien también es el actual director de Servicios Administrativos de Torreón. Quizá nadie les dijo o les avisó que eso se llama conflicto de intereses, lo cual es previsto y sancionado por ley. No "Siempre se puede", o al menos no siempre se debe. ¿Sería una adjudicación directa?

***

Nuestros chismosos subagentes, que se "colaron" este lunes al Centro de Convenciones de la Perla de La Laguna con motivo del evento solemne por el Centenario de El Siglo de Torreón, nos comentaron que el coordinador de la Junta de Coordinación Política Jucopo del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, declaró a los medios la "urgencia" de revisar el Plan Nacional de Seguridad. Lo anterior, mientras por lo menos 8 estados "arden" por el crimen organizado, que ha dejado pueblos fantasma a su paso. El rebelde del senado y de la 4T no dijo que haya fracasado la estrategia de "abrazos, no balazos" como medida contra la delincuencia, pero ante las elevadas cifras de hechos violentos en el país sí dijo que se reunirá el gabinete de seguridad para "corregir" la plana en un año donde además hay elecciones en 6 estados y esto sin duda impactará negativamente. Ahí están Michoacán, Colima, Sonora, Guerrero y Zacatecas, donde, por cierto, gobierna su hermano, el morenista David Monreal, quien rebasado ya mejor convocó a los zacatecanos a encomendarse a Dios. Desde el senado, Ricardo Monreal no baja la guardia en sus aspiraciones presidenciales y cada vez muestra más músculo. Listillo, no se pelea con los medios y, por el contrario, utiliza siempre a su favor los micrófonos.

***

Dicen nuestros subagentes que ante la situación de inseguridad que se agrava en los estados vecinos de Coahuila y que ya se ha prestado a infinidad de "rumores" que circulan en redes sociales, la Fiscalía General del Estado, de Gerardo Márquez, junto con Sonia Villarreal, de Seguridad, recibieron la instrucción de reforzar la seguridad, sobre todo por caminos y brechas allá por la zona norte de la entidad, pero particularmente con las vialidades colindantes con Zacatecas, allá para la salida por Arteaga, por Viesca hacia Mazapil. Con vehículos blindados en tierra y el patrullaje aéreo, se ha intensificado, porque la amenaza de grupos delincuenciales hacia Coahuila ahora es también por ese lado.

***

En medio de un ambiente por demás adverso y peligroso, aunado a las cifras de periodistas muertos en lo que va del año, del discurso confrontativo de la 4T, las descalificaciones del inquilino del Palacio Nacional contra comunicadores y en especial su amigo Loret, nuestros subagentes, disfrazados de soldados, comentan que llamaron la atención los discursos de los mandatarios de Coahuila, Miguel Riquelme, y de Durango, José Rosas Aispuro, porque dieron garantía de respeto a la libertad de la prensa en sus respectivos estados a los de este gremio y al margen de las discrepancias que puedan darse con lo no oficial. El "góber" coahuilense se comprometió con el acompañamiento de organismos profesionales para protegerlos "a toda costa" en su labor de informar. Su homólogo también garantizó las condiciones para desempeñar este trabajo en Durango y en La Laguna duranguense, por lo que no debe haber cabida a hostigamientos de parte de los ediles que juraron cumplir y hacer cumplir la constitución… Ni tampoco para que manden seguir a los chismosos periodistas. El diputado Eduardo Olmos, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila, también exigió respeto a la libertad de expresión, por lo que todos hicieron bien la tarea.

***

Por cierto, el "góber" Riquelme todavía ayer allá en Torreón con la asistencia de los 38 alcaldes y alcaldesas, incluyendo los de oposición, representantes de la IP de todo el estado, rectores de universidades, legisladores locales, federales y organismos de la sociedad civil, arrancó el mes de marzo con el anuncio del nuevo esquema de desarrollo social que pretende con obras y programas diversos atender la marginación en rubros como agua potable y electrificación de la mano de los alcaldes; "of course" que el encargado de este programa, bautizado como Mejora Coahuila, será el delfín… Perdón, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, que prácticamente en La Laguna asentó su segunda casa. Habrá que esperar un mes más, después del 10 de abril, que se termina la veda por la revocación de mandato, para empezar a ver estos beneficios. Será, pues, el segundo pacto que promueve don Miguel, luego del que en materia laboral firmó recientemente. Sus malquerientes dicen que si la "M" del programa es de "Manolo"...