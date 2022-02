Dicen que la cabra siempre tira al monte... Y quizá por ello Marina Vitela, precandidata de Morena a la gubernatura de Durango, por la alianza que está haciendo historia, recién compartió la mesa en conocido restaurante con Rafael Herrera Piedra y otros invitados cuyos nombres nos reservamos por ahora. Fiel a sus orígenes priistas, doña Marina avanza en acuerdos que reporta a su jefe político, el también exgobernador priista Jorge Herrera Caldera, primo y cuñado de Herrera Piedra, quien "pagó" en 2017 algunos de los platos rotos del primero y duró algo así como 16 meses en la cárcel porque el entonces Gobierno entrante de la alternancia del "Güero" Aispuro le detectó operaciones simuladas por más de 24 milloncillos. Don Rafa logró salir del Cereso pidiendo arresto domiciliario por causa de enfermedad pagando una fianza de unos 5 millones de pesos (es decir, por fortuna le habrían quedado unos muy buenos 19 milloncillos para comprarse vitaminas). Total, anda ocupado operando con el exgobernador los temas a favor de la alcaldesa aspiracionista con licencia, a quien ha tutelado por casi 3 años.

***

Y en las tierras de Santiago Lavín, hace apenas 3 años la transformación llegó a Gómez Palacio, pues antes se veían feas las calles, las carreteras y los parques públicos, a diferencia de ahora… Que se ven espantosos... Se puede ver al suspirante a la alcaldía por Morena, Omar Castañeda, sacando la frustración por no recibir el merecido apoyo de la 4T para consolidar sus sueños, cocinando albóndigas para su club de fans en las redes sociales mientras que la pupila de doña Marina para la misma posición, Betzabé Martínez, ya tiene incluso lista la publicidad para su campaña, y eso que ni de Gómez Palacio es oriunda. Del otro lado del bulevar Alemán, en la tierra de las aves kamikazes, que dejan sin agua a la población de la Ciudad Jardín, todavía no deciden quién irá de Morena por la alcaldía, si el doctor Felipe Sánchez o el ajonjolí de todos los moles que se sirven en el restaurante Conchita, Georgina Solorio.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de medidor de agua descompuesto, nos informan que el gerente del Simas, Lauro Villarreal Navarro, no se anduvo con rodeos y tras un prolongado análisis del Simas Torreón dijo -sin pelos en la lengua- que el organismo tiene un 50 % menos en recuperación de cartera vencida. No mencionó la gran cantidad de contratos "negociados" por la gerencia comercial para que los dueños de industrias y empresas paguen mucho menos de lo que deberían. Simas está en números rojos y durante su comparecencia ante la comisión de regidores el exfuncionario estatal -de colmillo retorcido- ya verificó un pasivo heredado por unos 246 millones de pesillos. Varias empresas consentidas de la anterior administración recibieron millonarios contratos por asignación directa, dicen, para ejecutar obras innecesarias y para colmo mal hechas. ¿Seguirá Simas siendo una caja chica?

***

Nuestros subagentes, disfrazados de integrantes de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, nos comentan que en forma unánime los "becados" estatales liderados por Eduardo Olmos Castro acordaron exhortar a todos los alcaldes y alcaldesas, aun las más rijosas, como la de Múzquiz, la morenista Tania Flores Guerra, mejor conocida como "lady Gucci", para que se vayan preparando, pues el fenómeno climatológico de "la niña" causará serios estragos como una fuerte sequía, por lo que deben ponerse las pilas ya desde ahora y tener los pozos necesarios en operación y la logística necesaria para brindar el agua suficiente a los ciudadanos. Para que luego no les echen la culpa a fallas en la CFE o cualquier otro pretexto que luego dé pie a manifestaciones ciudadanas, pues ya de mentiras los ciudadanos están cansados. Avisados están.

***

¿Un espía en la Administración municipal? Nuestros subagentes, que deambulan por el sexto piso del edificio más caro de la ciudad (de Torreón), nos reportan que Omar Reyna Sifuentes, excompañero del exdirector de Comunicación Social Antonio Zamarrón Luna, en los tiempos del exalcalde Jorge Zermeño, es ahora el flamante "asistente" de la décima regidora priista, Elba de Alba Galarza, que se coló al Gobierno municipal por la sección 38 del SNTE. Reyna ganaba todavía hasta diciembre del año pasado más de 38 mil pesos. Y ahora, nada más por cargarle la bolsa a la regidora y ser una buena "oreja", gana del erario 30 mil pesos. ¿Seguirán contratando? Seguramente el "mini bien peinado y boleado" alcalde de Torreón desconoce estos asuntos de poca importancia; total, ¿qué importan unos pesillos más, unos pesillos menos en la nómina municipal?

***

Nuestros subagentes, que no se separan de su cubrebocas, están más que contentos porque la próxima semana esperan que Coahuila entre en el semáforo epidemiológico verde y con eso la llegada de la reactivación económica y las clases presenciales al 100 por ciento como lo prometió Riquelme. El "góber" se aventó la primera de lo que serán varias ferias del empleo, allá en la "capirucha" del pan de pulque. Y para no quedar en meros buenos propósitos abrió una bolsa de trabajo a nivel estatal, enfocada a apoyar a los recién egresados de todo tipo de carreras profesionales y que por falta de experiencia batallan en acomodarse en el mercado laboral. Por lo pronto 40 empresas se unieron al llamado.

***

En Chávez el alcalde, Jonathan Ávalos, quien acaba de regresar de Cuba de algún curso de prácticas esotéricas, ya se está preparando y entrena cual Rocky Balboa en el gimnasio, donde diariamente esculpe su figura al tiempo que visualiza -porque soñar no cuesta nada- ser el abanderado de Morena para la gubernatura de Coahuila en un futuro próximo. Sus esfuerzos son documentados en sus redes sociales, donde incluso se mostró puchando como cualquier mortal un vehículo varado de un conductor caído en desgracia. Quizá así distraiga a la población, que no ha visto un solo arranque de obra desde el inicio de su gestión luego de que amablemente se entregó a él mismo los estados financieros de la pasada administración, en diciembre, ya que fue reelecto. El fan del dióxido de cloro no se distrae y postea sus recorridos como catador de tamales, taquitos, gorditas y demás delicias altamente calóricas. Quizá por eso el "gym" no surte el efecto deseado.