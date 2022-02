"Amor con amor se paga", posteó en sus redes la precandidata morenista a la gubernatura de Durango, Marina Vitela, frase utilizada por el diputado federal con licencia y quien fuera su síndico municipal, Omar Castañeda. Dicen los subagentes, disfrazados de uno de los cuatro agentes del Escuadrón Asesino Víbora Letal de la película Kill Bill (que hace toda una oda a la venganza), que doña Marina pareciera estar enviando un mensaje cuya connotación sería a la inversa y más cuando no se tomó ni una sola fotografía con el "suspirante" a la alcaldía de Gómez Palacio durante el pasado lunes en su registro ante el IEPC, donde fue arropada -metafóricamente- por los líderes nacionales de todos los partidos que irán en coalición con la 4T. ¿La razón? El séquito cercano a la alcaldesa aspiracionista con licencia ha difundido a los cuatro vientos desde hace varias semanas que don Omar habría hecho previamente acuerdos con un fuerte grupo de enfrente, en el PRI, que busca la misma alcaldía que doña Marina Vitela quiere para su discípula Betzabé Martínez, quien sí salió en todas las fotos y muy cerca del dirigente nacional, Mario Delgado, a quien nuevamente le arrojaron huevos tras el evento… Amor con amor se paga.

Otro hilo suelto en la 4T es el senador con licencia José Ramón Enríquez, a quien se le atribuyen principalmente los huevazos para Delgado, que además se pusieron de moda en diferentes partes del país. De poco sirve el berrinche cuando la Comisión de Honor y Justicia de Morena cumplió con la orden del Tribunal Electoral del Estado de Durango nada más para darle nuevamente una patada al senador Enríquez Herrera, declarando como infundados los agravios que presentó y que buscaban mermar el proceso de designación de los coordinadores de los comités de defensa de la 4T de donde salió la precandidatura de Marina Vitela. Hoy está más que confirmadísima, recibiendo un doble espaldarazo ya irreversible a estas alturas para su campaña, que habrá de arrancar en abril. Ella luce más que feliz.

***

Y en el registro del priista Esteban Villegas, quien también va por la gubernatura de Durango, se contó con el respaldo de los líderes estatales y nacionales del PAN, PRD y por supuesto del dirigente nacional del tricolor, Alito Moreno, ya que van en coalición. Por fin dejó de hacerle el "fuchi" el dirigente nacional cenecista y exgobernador duranguense Ismael Hernández Deras, aunque más a fuerza que de ganas, pues mal se habría visto al faltar de nuevo a otro evento del PRI en Durango, salvando el protocolo en los anteriores con la presencia de su hija, la diputada local "La China" Hernández, mientras que el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, y el descoordinador de los becados del partido, Rubén Moreira, sí estaban presentes.

***

Y hablando del mandatario de Coahuila, para aquellos a quienes no les quedaba claro el nivel de apoyo que el inquilino del Palacio Rosa brindará al municipio de Torreón y a su alcalde, Román Cepeda, pues que echen cuentas en los programas en los que habrá mezcla de recursos, algo que no se vio mucho que digamos con la administración de don Jorge Zermeño. Ahí están por ejemplo las brigadas de limpieza de "La Ola", el equipamiento con nuevos vehículos para la DSPM, la rehabilitación de la Línea Verde y también el respaldo que se le dará en cuanto a la perforación de 8 pozos de agua potable en Torreón. Con el programa de rehabilitación del pavimento allá por La Jabonera, donde harán una bolsa de 80 milloncillos, a ver si es cierto que ahora disminuyen los cráteres en el pavimento. Por cierto, don Román habló a nombre de los nuevos alcaldes y alcaldesas en la firma del Pacto Coahuila y muy seguido es invitado a diversos eventos estatales allá en la "capirucha" del sarape.

***

Vino, vio y se fue, así fue la reciente visita del "preciso" de Palacio Nacional a Coahuila. Y es que atorado igual que como estaba se quedó el programa de regularización de carros "chocolate"; fue boicoteado por los representantes de organizaciones que no quieren pagar nada por la legalización. En la revisión a la aduana de Piedras Negras anunció que se ampliaría, pero no dijo cuánto y cuándo. Los deudos de los mineros muertos en Pasta de Conchos se quedaron sin ver claro lo de la indemnización ni el rescate de cuerpos. En el evento en honor a los militares siguió con sus ataques a los medios de comunicación. Llamó la atención que al presidente estatal de Morena, Diego del Bosque, no lo dejaron entrar y el delegado federal Reyes Flores no fue requerido.

***

Y aunque el horno no está para bollos en el Gobierno de la 4T tras los escándalos recientes por los hijos de AMLO y sus presuntos conflictos de intereses, que lo traen con rostro desencajado, ahora sale la ASF de David Colmenares Páramo con sus "otros datos" y resultan interesantes las observaciones por más de 49 mil millones de pesos a dependencias que tienen participación estelar en las "travesuras" de la Cuenta Pública 2020 en el sector salud. Los intrigosos subagentes hicieron memoria de que en ese año el sampetrino Javier Guerrero García todavía fungía como secretario general del IMSS, que, según el reglamento, tenía entre otras funciones la presentación del presupuesto de egresos-ingresos, balances contables, informes financieros y todo lo relacionado. El caso del Hospital General de Acuña del IMSS es el mejor ejemplo de construcción a precios inflados, según el informe.

***

Y donde persiste la Ley Mordaza... Perdón, la información selectiva, es en el Gobierno municipal de la Perla de La Laguna, donde el jefazo de Tránsito y Vialidad, Luis Morales, ha resultado además ser más ruido que nueces. Y es que luego de que no han funcionado sus estrategias para bajar las escalofriantes cifras de accidentes automovilísticos, que cerraron en enero con la suma de 336 en los que solamente 25 fueron por ebriedad y 219 por falta de precaución, ya se arrancó ahora con una nueva estrategia para evitar accidentes viales ocasionados por el alcohol, por lo que "plantará" a sus muchachos afuera de bares y restaurantes para "cuidar" a los que salgan pasados de copas, pero no se sabe si los transportarán en patrullas o les contratarán Uber. Los dueños de estos negocios sospechan que van a ir a "cazar" conductores.