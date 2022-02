Desde el desierto se escuchan el canto de las sirenas y las risas terapéuticas de los delfines. Aunque falte poco menos de dos años para la elección en Coahuila, nos comentan nuestros intrigosos subagentes, disfrazados de paneles solares "a medias", que don Rubén Moreira no se quiere quedar atrás y, así como el "góber" Riquelme tiene a Manolo Jiménez, ya también está preparando, si no a un delfín, al menos una foca de las que brindan aplausos y en este asunto de ganar-ganar pudiera estarse trabajando la aprobación de la Reforma Eléctrica desde la propia coordinación de la bancada de los priistas en San Lázaro, ya que al "preciso" de Palacio Nacional no le caerían nada mal los diez votitos que le faltan del PRI en el Congreso federal. Nuestros malpensados subagentes comentan sobre la exposición del diputado federal Jericó Abramo Masso en las "benditas" redes sociales. ¿Será acaso que se busca una negociación ganar-ganar, usando la teoría del economista, premio Nobel, John Nash? Los subagentes del PRI del jefazo del Palacio Rosa se empeñan en asegurar que dicha reforma no pasará así como está y que hacerlo sería un error garrafal del tricolor. Ya veremos y diremos.

No fue de las recepciones multitudinarias de años anteriores, pero simpatizantes de AMLO tuvieron preferencia para acercarse a su llegada a Piedras Negras, adonde arribó a bordo de una aeronave jet Gulfstream G550 de la Fuerza Aérea Mexicana matrícula 3910. Peticiones diversas, sobres grandes cartulinas, de trabajadores de la Secretaría de Salud, de la Universidad del Bienestar, de organizaciones que protegen los carros chuecos fueron los que pudieron acercarse porque después se abocó a reuniones en la Zona Militar para luego enfilarse a recorrer las instalaciones de la aduana en el Puente Internacional II. En tanto, familiares de los mineros fallecidos en la explosión de Pasta de Conchos hoy hace 16 años estuvieron esperando una explicación de por qué hace 3 días la secretaria del Trabajo federal, Luisa María Alcalde, estuvo en la mina 8 con casco, zapatos de seguridad, maquinaria, trabajadores y camionetas, solo para grabar un video y luego se fue, sin que se hiciera ningún trabajo.

***

Y hablando de Jericó, dicen que también ya encontró refugio en las siglas del casi inexistente Partido Movimiento Ciudadano en Coahuila con el sueño guajiro de que ahí les harán caso a sus caprichos. Pero en tanto, a manera de estrategia en sus cuentas oficiales, le metió presión a sus argumentos contra lo que él llama "la cúpula" y ahora en modo víctima se puso intenso en su pataleo, pues jura y perjura que a todos sus fans les mandan mensajes poco amables. Tal vez se incomoda cuando le preguntan qué fue lo que logró como diputado federal en aquella comisión que integró para llevar a cabo la investigación de la explosión en la mina Pasta de Conchos en 2006 y que cobró la vida de 65 trabajadores, cuyos cuerpos siguen sin rescatarse.

***

Al que le encanta lustrar muy bien sus zapatos es al 'mini bien peinado' y mejor boleado alcalde de la Perla de La Laguna, Román Alberto Cepeda, quien en las inestables redes sociales sorprendió a propios y extraños al dar a conocer que uno de sus pasatiempos es bolear su calzado. Y mientras el edil se esmera como siempre en su arreglo personal, los subagentes, disfrazados de boleros de la Plaza Mayor con competencia, comentan que sería interesante conocer a través de redes sociales, ya que al parecer es una vía de comunicación más rápida, veraz y oportuna que el propio departamento de Comunicación Social, cómo van a quedar las direcciones que aún se encuentran acéfalas, las auditorías de la Administración pasada, el programa para prevenir accidentes o el control y las estrategias de urbanismo y vialidad. ¡Ah!, y la estrategia de embellecimiento de la ciudad; en fin, hay tanto que se puede dar a conocer en las redes sociales.

***

Tal vez ya se cansó el "preciso" de la 4T de andar en los cansados vuelos de aerolíneas comerciales como todos los mortales, además de tener que utilizar cubrebocas en ellos cuando eso no es lo de él y es poco práctico para su actividad de promoción electoral por el país… Perdón, de giras de trabajo; de ahí que echó mano ya de la infraestructura militar y en la gira iniciada el jueves en Tijuana se desplazó de ahí cómodamente en aeronaves de la Fuerza Aérea hacia Sonora, luego a Ciudad Juárez, en la noche, para presidir temprano ayer viernes su "mañanera", visitar las aduanas; y alrededor de las 3 de la tarde ya estaba en Piedras Negras. Nuestros subagentes, disfrazados de empleado aduanal, nos reportan que todo parece indicar que en lo sucesivo las aeronaves militares operarán como taxis. Por cierto, también en helicóptero oficial el presidente viajará hoy sábado temprano a la exhacienda de Guadalupe, en Ramos Arizpe, para presidir el Día del Ejército.

***

No hay denuncia penal y se duda que vaya a haber; pero es un secreto a voces, no solo en la región Centro sino también a nivel nacional por la relevancia de la empresa, el presunto saqueo o fraude millonario cometido en prejuicio de Altos Hornos de México, todavía propiedad de Alonso Ancira y que, se dice, fue cometido por gente de ahí mismo, de adentro, pero del primer círculo de poder a nivel directivo y cuyo estilo de vida en poquísimo tiempo cambió radicalmente y ahora queda más que claro. Si bien es una empresa privada, el asunto no es cosa menor, considerando que supuestamente estaba en "quiebra", además de que hay decenas de empresas de todos los tamaños y hasta sindicatos del transporte de carga que sufren porque no les pagan y también porque la siderúrgica podría ser amonestada por parte de la Bolsa Mexicana de Valores. Peor aún, por la supuesta situación financiera de la acerera, cientos de personas perdieron su empleo, lo que provocó que la región entrara en una franca emergencia económica que persiste porque por más apoyos que se pidieron al Gobierno federal, nomás nada.

***

En lo que parece ya una alianza más fuerte entre el inquilino de Palacio Rosa y los mandamases de Nuevo León, el emecista Samuel García Sepúlveda y el panista de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, como gobernadores del Noreste, se reunieron con el embajador en México del vecino país, Ken Salazar. El despliegue de los gobernadores fue también para impulsar más que nunca la infraestructura binacional para Coahuila; sus dos ciudades fronterizas, Acuña y Piedras Negras, son importantes cruces a los que se quiere sacar jugo y se presentó el plan de ampliación del Puente Dos de Piedras Negras, aunado a que sigue pendiente la construcción de un segundo puente en Acuña. De nueva cuenta, el embajador se deshizo en "apapachos" para los tres gobernadores, que por cierto no son bien vistos en la cúpula de Palacio Nacional. La urgencia de los tres por hacer algo de beneficio para sus estados es porque sufren parejo los embates de la 4T con los "tijeretazos" al presupuesto federal.