Qué difícil es cuando las cosas no van bien... Y peor aún previo al Día del Amor y la Amistad, cuando el "preciso" de la reafirmación de mandato -que revocación es otra cosa y motivo legal que la justifique no hay por lo pronto- decidió dedicarle a la Madre Patria un "vamos a darnos tiempo", como lo diría el Príncipe de la Canción y al parecer por el mismo motivo... Para entretener. Total, que "ya saben quién" lo hizo de nuevo y logró desviar la atención de los reflectores sobre las revelaciones acerca de la lujosa vida de su hijo en el extranjero y la lata que ha puesto el Instituto Nacional de Transparencia, que ha fastidiado a la 4T con exigencias a la Lotería Nacional de aclarar el destino los 2 mil millones de pesillos usados para pagar los billetes premiados del Gran Sorteo Especial alusivo al Avión Presidencial, rifado el 15 de septiembre del 2020. Quizá el Instituto no ha escuchado que el Gobierno no roba, no miente ni engaña al pueblo.

Y hablando de robos de aviones, el que según cuentan los subagentes de la fuerza aérea que salió bien librado fue nada menos que el gobernador de Durango, pues resulta que el "güero" Aispuro recibió luego de semejante acusación algo así como un "disculpe las molestias" de parte del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado, que antes era el SAE de la Secretaría de Hacienda. El mencionado Instituto, a cargo de Ernesto Prieto, exdirector de la Lotería Nacional, al parecer ya dejó en firme la solicitud de dejar sin efecto el proceso de comercialización del avión que usaba el mandatario duranguense que fue subastado por el Instituto prácticamente sin avisarle, motivo por el cual a finales del mes pasado andaban reclamándolo unos empresarios queretanos, siendo que el Instituto fue el que lo subastó sin que tuviera posesión del mismo ni papeles, de lo cual se dieron cuenta después de que les pagaron los 6.4 millones de pesos que costaba el avión; por cierto, también más barato que el nuevo edificio del Sapal de Lerdo; así que con la pena...

***

"¿Quién puede hablar de pobreza si no la vivió?", dijo Marina Vitela en su evento de cierre de precampaña como precandidata de la 4T a la gubernatura de Durango... Quien tampoco la vive y prueba de ello han sido los costosos viajes que sus hijos han presumido por Europa en los últimos años, así como algunas propiedades nada económicas de las que se ha hecho. Lo cierto es que doña Marina sigue avanzando y, fiel a su origen priista, ha sumado a personajes de la ultraderecha conservadora como Óscar García Barrón, exlíder estatal del MC, y el expanista Manuel Espino, de la Ruta 5, mientras el candidato priista de la alianza Va De Nuez, Esteban Villegas, se entretenía cantando canciones de Los Mier para sus redes sociales previo a sus recorridos. Lo único cierto es que ambos van bastante parejos, aunque ninguno "pega" como quisiera entre la muchedumbre. Lo único seguro es que en este 14 de febrero seguirán celebrando la amistad que hay entre ambos y en este 2022 Durango tendrá, gane cualquiera de los dos, un priista en la silla de gobierno.

***

El que anda un poco distraído y solamente penas acarrea al gobierno de la 4T es el delegado federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, especialista en enredar los ya de por sí caóticos procesos de vacunación. Y es que dicen los subagentes, disfrazados de biológico, que donde mete la mano hay desorden y mientras las demandas de amparo ante los juzgados de Distrito siguen llegando por parte de padres de familia urgidos de que les vacunen a sus hijos menores de 12 años a los de la Secretaría de Bienestar se les caducaron nada menos que alrededor de 8 mil dosis del biológico Moderna y aun así pretenden aplicarlas. ¿Cuál es la razón de que se esperen a que caduquen en vez de organizar jornadas extraordinarias para desplazarlas? Don Reyes, mientras, en la grilla y preparando su próximo videoclip.

***

Si bien Coahuila regresó al color amarillo del Semáforo de Riesgo Epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal debido a la disminución ya por varios días de los contagios del funesto COVID-19 en su contagiosa variante ómicron, están con el Jesús en la boca las autoridades sanitarias estatales, que ya pidieron más vigilancia a los municipios. Y es que con la celebración del Super Bowl este domingo 13 de febrero y al día siguiente la celebración del Día de San Valentín, día en el que Durango también regresa al color amarillo y con toda la melcocha de los festejos que representa la fecha, se incrementa el riesgo de que los avances se reviertan. El temor es que este fin de semana la gente se olvide de los cubrebocas y se den abrazos de oso y no precisamente de peluche.

***

Nuestros subagentes, que merodean por los pasillos del edificio más caro de la ciudad (de Torreón), nos reportan que de parte de la Contraloría Municipal, donde cobra Miguel Ángel Zúñiga, ya se acordaron fechas para emprender auditorías contables y hasta revisiones de banquetas, trabajos de pintura, construcción de bardas en escuelas y el arreglo de plazas que fueron las obras de don Jorge Zermeño. Por lo pronto, los intrigosos subagentes reportan que ya se mandaron sendos citatorios para que rindan explicaciones los extitulares de la constructora... Perdón, de la dirección de Obras Públicas, Tomás Galván Camacho; de Servicios Administrativos, Antonio Loera; de la Dirección de Urbanismo, Aldo Villarreal; y del Sistema Integral de Mantenimiento Vial, Humberto Niño Muñoz. En el caso de este último, dejó máquinas chatarra y no precisamente por usarlas en rehabilitar el maltratado pavimento, sino porque fueron "prestadas" a particulares consentidos.

***

Los municipios de Torreón, Acuña y Monclova, que durante 4 y 3 años respectivamente fueron gobernados por alcaldes de oposición y que le hicieron "fuchi" a trabajar con el Gobierno del inquilino del Palacio Rosa en el tema de seguridad, finalmente le entraron al Convenio de Coordinación Policial, que significa recibir el respaldo de las polis estatales y las fuerzas armadas para hacer frente a las travesuras de los grupos delincuenciales. Fue mucho el cabildeo realizado con los ediles morenistas, panistas y udecistas. Llamó la atención la leída de cartilla que dio para todos los ediles entrantes para que no se "pierdan" en otros temas y hagan su chamba, alertas a la prevención de los delitos sin dejar sueltos a sus policías. ¿Les quedaría claro a los que asistieron a la reunión de la firma que no fue solamente una pasarela?