Desde la "capirucha" del esmog, nuestros subagentes, disfrazados de funcionarios "amlovers", nos reportan de la próxima visita que por la última semana de este mes de febrero hará a Coahuila el "preciso" de las reformas y consultas ciudadanas justificadas mediante la gran egoteca nacional, quien de seguro vendrá otra vez con el fin de platicar con las viudas de los mineros que murieron en la mina de Pasta de Conchos aquel febrero del 2006. Y como nada se ha cumplido desde que ofreció que la CFE estaría a cargo del rescate de 63 cuerpos y la Secretaría de Gobernación realizaría la negociación para indemnizar a familiares y viudas , veremos qué otros "datos" traerá a 16 años de esa tragedia. Otro motivo, dicen los obradoristas, es que personalmente informará de la llamada regularización de los autos "chocolate" en la frontera de Ciudad Acuña, ahora bajo el gobierno municipal morenista, por lo que se espera escuchar los coros de "¡Es un honor estar con Obrador!" al tiempo que se programan desde ya abucheos a los representantes del Estado que acudan como se ha venido operando en las últimas visitas de Andrés Manuel en zonas del país comandadas por aspiracionistas contrarios a la 4T.

Y hablando de "chocolates", resulta que ni reglas de operación ni comunicado alguno de parte de la Secretaría de Hacienda se han recibido en Coahuila para saber el nivel de participación que tendrá en el proceso de regularización (importación masiva) de autos "chuecos", y de los cuales se supone que el cobro de los 2 mil 500 pesos será destinado para realizar obras de pavimentación (ajá). La chica Bond ya está con tremendas uñas para señalar el monto de la partida, que habrá de paliar aunque sea en una pequeñísima parte los millonarios recortes que le ha aplicado el Gobierno de la 4T a la entidad, donde creen que se quedarán como el chinito, "nomás milando". Como van las cosas, todo parece indicar que las ganonas van a ser las agencias aduanales que cobrarán por la infinidad de certificados que van a emitir, unos 12 mil pesillos. Son 10 los estados que vienen incluidos en el decreto de regularización, entre ellos Coahuila.

Los subagentes, disfrazados de contratista sin pago, reportaron que a un mes cumplido de la administración municipal del "mini bien peinado" alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, su flamante director de Obras Públicas, Juan Adolfo von Bertrab Saracho, parece que no aprendió nada en su paso durante 4 años como presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Coahuila, pues lo único que ha hecho es enmendar la plana al Gobierno anterior panista de Jorge Zermeño y hacerle la chamba, pues se puso a acabar las 10 obras que tranquilamente dejó tiradas, sin que nadie finque responsabilidades ni en cuanto a los montos ejercidos ni en cuanto a las especificaciones técnicas y mucho menos la calidad de los trabajos. Los insidiosos subagentes señalan que es lo único que hace, pues los trabajos de rehabilitación integral de la Línea Verde los realiza la Secretaría de Infraestructura del Estado.

En una danza de los 7 velos se convirtieron las cifras por multas que reporta la Dirección de Tránsito Municipal también en la Perla de La Laguna. Nuestros subagentes, disfrazados de semáforo descompuesto, nos informan que, de acuerdo con el director Luis Morales Cortés, pasaron de 23 mil 170 multas que hubo en diciembre, último mes de la administración, a solo 5 mil 491 en el mes de enero, el primero de la administración de don Román. Según Morales, la estrepitosa caída de multas se debe a que sus "muchachos" ya no son utilizados para recaudar dinero para cuotas de sus jefes y se aplican a su trabajo. ¿Será? Veremos y diremos en tres meses si no regresa el famoso "tequiliú" que popularizó el polémico exdirector, Pedro Luis del Mal… Perdón, Bernal. Curioso es que bajen las multas, pero no la percepción ciudadana de que los "muchachos" siguen pidiendo "moches" en lugar de redoblar la vigilancia en zonas como la calle Degollado, entre Abasolo y Allende, donde es común escuchar tristes historias de "cristalazos" e intentos de robo de vehículo.

La chica Bond nos comenta que el inquilino del Palacio Rosa, Miguel Riquelme, ya "planchó" con las nuevas autoridades de los 38 municipios de Coahuila la coordinación que deberá haber con la figura del Mando Único o Mando de Coordinación, lo que no los excluye de tener sus propios responsables de la policía municipal y finalmente esta semana firmará con todos el convenio legal, en el marco de la Reunión del Consejo Estatal de Seguridad. Será un modelo de coordinación que es referente nacional, mismo que ha permitido buenos indicadores en incidencia delictiva. El modelo le significó a don Miguel el espaldarazo del embajador estadounidense en México, Ken Salazar, por el trabajo de coordinación realizado por la Policía Investigadora coahuilense al capturar en Acuña a un hombre culpable de asesinato de un policía en Houston y que, según nos confirmó el sheriff Hoot Kloot y su caballo blanco "Fester", era de los 10 delincuentes más buscados en Texas, razón por la que don Miguel, quien ha estado duro y dale con el tema de la seguridad, anda muy contento.

Y pasando el lecho seco del río Nazas, en La Laguna de Durango, este 10 de febrero concluyen las precampañas y los "suspirinos" irán con todo por los diferentes huesos... Perdón, puestos de elección popular, hasta el 3 de abril, cuando inician formalmente las campañas. En Morena siguen sin hacer oficial el nombre de candidatas o candidatos a las alcaldías de Gómez y Lerdo, siendo en la Ciudad Jardín donde son cuatro los morenos aspiracionistas, de acuerdo con los reportes de los subagentes disfrazados de enfermeras: José Jacobo Femat, Yanko Vázquez y quien apenas hace 7 meses andaba en Movimiento Ciudadano, el exjefe de la Jurisdicción Sanitaria, Felipe Sánchez; mientras que por las mujeres va de nuevo Sanjuana Teresa González, quien perdió la diputación por el distrito local contra la priista esposa del alcalde de Lerdo, Susy Torrecillas, y también busca la alcaldía por Morena la dama que ha sido una piedra en el zapato de las dos últimas administraciones priistas, la más odiada y atacada por el presidente que busca la reelección, doña Georgina Solorio, dueña del restaurante "Conchita" y quien dicen podría aglutinar no solo el voto de Morena sino de varios panistas inconformes en Lerdo. Molestillos andan todos porque el Dr. Felipe ya menciona que es el ungido de doña Marina Vitela, quien no hace mucho dijo en estas tierras que los que venían de otros partidos deberían "hacer cola".