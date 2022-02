En Gómez Palacio en medio de tamborazos, banderines y vitoreos el candidato del PRI a la gubernatura, Esteban Villegas, alzó la mano a Lety Herrera luego de su registro como carta fuerte de este partido para contender por tercera vez por la alcaldía local en un mitin aledaño al Comité Municipal donde nadie se acordó del ómicron, pero sí de don Carlos Herrera, cuyo nombre los militantes corearon. Ausentes estuvieron las dirigencias estatales del PRI, PAN y PRD, aunque no los líderes locales del PAN y del PRD. Escondido por los rincones, temeroso de que alguien lo viera, estaba el presidente del PRI en Gómez Palacio, Juan Moreno, integrante de la Comisión de Aplausos y Felicitaciones de la hoy candidata de Morena a la gubernatura, Marina Vitela, en el cabildo gomezpalatino en estos casi tres años. Acudió el diputado Javier Castrellón y Marcelo Torres Cofiño, delegado del CEN del PAN.

La gomezpalatina Rocío Rebollo, secretaria general del tricolor en Durango, también justificó su ausencia, pero sí asistieron los liderazgos sectoriales del PRI y hasta cerraron dos carriles del bulevar Alemán...

***

Y el registro de Lety Herrera también fue tomado como una señal de que doña Marina Vitela ya logró imponer a su directora del DIF, Betsabé Martínez, como precandidata a la alcaldía gomezpalatina de la 4T en lugar de su peor enemigo en este momento, que es el diputado federal con licencia Omar Castañeda, a quien ya le corrieron más de su gente en la presidencia la última quincena y de quien dicen ya recibió las malas noticias. Betsabé, nacida en los noventa, tiene como mayor mérito ser amiga de una de las hijas de Marina. Betsa es nacida en Durango capital, es de los "duranguitos", pues, y tiene apenas dos años viviendo en una colonia "fifí" de Torreón. Pero quien piense que Betsa no ha sido vista en Gómez Palacio está equivocado, pues gracias a una enorme fotografía suya tipo "Playboy" colocada por la propia Administración municipal en la explanada de la presidencia, so pretexto de una campaña de salud, el año pasado se hizo más popular. El semidesnudo gratuito, por supuesto, fue retirado del edificio público casi de inmediato porque parecía que estaba haciendo cualquier cosa menos previniendo el cáncer de mama.

***

Y en Lerdo días antes del registro del presidente Homero Martínez como el abanderado del PRI a la alcaldía en busca de la reelección llamó la atención la difusión del costo de las nuevas oficinas del Sapal, cuya justificación dejó mal parada a la Administración al dividir el gasto en metros cúbicos en lugar de metros cuadrados, quizá contemplando alguna sorpresa como una lujosa fuente en el interior. ¿Quién asesora al presidente? ¿Babalucas? ¿Ninel Conde? Total, que los metiches subagentes, que no tienen vida propia, están ansiosos esperando los acabados de lujo, mejores que los de Polanco, mejores que los de Las Villas, que habrá de tener el edificio más caro de Ciudad Lerdo. Nada de plafones de los que se ven en los videos del lugar, nada de pisos simplones ni muebles que no sean de caoba o roble que desmerezcan lo que será el nuevo Partenón lerdense. Del equipamiento, superior a los 3 millones de pesos, se espera que mínimo se cuente en los sanitarios con bidet con mecanismo de chorrito de agua caliente, templada y fría para garantizar la pulcritud de las partes nobles de los pocos ciudadanos que acuden a pagar. Loable es que el Ayuntamiento gaste millones en las oficinas de un organismo que no le aporta casi nada de recursos al Municipio y desde luego pensando en el bienestar de la ciudadanía.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de vacuna contra el COVID, nos informan que a doña Maribel Aguilera, a quien durante su encargo como diputada federal por el Distrito 03 Federal, que abarcaba Lerdo, no se le vio nunca ni el polvo, y quien ahora es la flamante superdelegada federal en Durango ya planea realizar cambios al interior. Dicen los que saben que ya comenzará a mover sus fichas, pues de las tres direcciones regionales de Bienestar en las que está dividido el estado para llevar a cabo diversos programas, entre ellos el de la vacunación anti-COVID, los titulares de la zona 01 y 03, esta última comandada por Humberto Sánchez, ya le cantarán Las Golondrinas para acomodar a la gente de Aguilera.También cuentan otros subagentes, disfrazados de siervos de la Nación, que aunque con la salida de Édgar Morales Garfias del cargo que ahora ocupa la diputada federal con licencia todo trabaja mejor, tanto las entregas de tarjetas y los arranques de las jornadas de vacunación, doña Maribel detuvo algunas acciones, pues es medio controladora.

***

Nuestros subagentes, que están pendientes de las inestables redes sociales, nos comentan de la encuesta triunfante y con resultados sin precedentes que el antes "hooligan" y "Chico de Barrio" Luis Fernando Salazar Fernández presume, en la que asegura ganaría como candidato a la gubernatura de Coahuila; y nada más ni nada menos que un "apabullante" 33 % de votación recibiría del electorado y por encima de los candidatos de otros partidos, como el resucitado PRI, con el "Delfín" de Riquelme, Manolo Jiménez. La encuesta fue contratada a la empresa Grupo Compacto Gii360. Y es que tanto se puso a presumir su triunfo el expanista y ahora disfrazado de morenista que no se fijó en el pequeño detalle que refleja de nueva cuenta sus sueños guajiros y que tal vez se trate de una broma, pues las cifras que dice recibir a favor son de las Elecciones 2022, y en Coahuila la llamada "Madre de Todas las Batallas" todo mundo sabe que será ¡hasta el 2023!

***

Mientras que los integrantes del actual cabildo de Torreón rechazaron las cuentas públicas del último trimestre, igual del mes de diciembre y ahora se preparan para analizar y seguro rechazar también el Avance de Gestión Financiera de todo el año 2021 de la Administración del panista Jorge Zermeño Infante, este, desde la comodidad de alguna parte de la Ciudad de México, donde vacaciona, ni suda ni se abochorna. A través de sus redes sociales, muy festivo, hizo alusión a la tradición de disfrutar los deliciosos tamales del Día de la Candelaria y hasta acompañó la imagen con un "muy buen provecho". En tanto, los priistas juran y perjuran que "no hay cacería de brujas" y los morenistas amenazan con que no serán cómplices de las irregularidades cometidas en el anterior cuatrienio blanquiazul. Sin duda tiene razón don Jorge en estar tan tranquilo, pues el fiscal en Delitos por Hechos de Corrupción, Jesús Flores Mier, con todo y las 5 denuncias penales que tiene en sus carpetas, nomás se la pasa diciendo "ahí viene el lobo", pero nada. Y en el mismo caso están Viesca y Parras de la Fuente, entre otros.

***

Por cierto, ¿alguien se acuerda de quién es el tesorero municipal de la Administración del "mini bien peinado" Román Alberto Cepeda González? Nuestros chismosos subagentes nos informaron que la figura mejor guardada del Municipio es justamente el contador, Óscar Gerardo Luján Fernández, quien curiosamente fue el auditor externo en la administración de Jorge Zermeño en los 4 años. Ante la cara de sorpresa de los subagentes, les llegó el contrato 016-2020-T-E, por la suma de 1 millón 461 mil 600 pesos por la prestación de servicios y que se le pagaron en mensualidades de 121 mil 800 pesos. La tarea de don Óscar Gerardo era realizar auditorías a los estados financieros de la Tesorería, colaborar para que los informes financieros del Municipio y los organismos descentralizados y paramunicipales que se reportaran ante el Congreso del Estado cumplieran con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y entonces, ¿cómo es que ocurrieron los desórdenes financieros que hoy tienen en la mira al exalcalde y varios funcionarios municipales?