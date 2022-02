A don Tiberio Claudio César Augusto Germánico ("Claudio" para su sobrino Calígula), el primer emperador romano nacido fuera de la península itálica, le lanzaron pan duro como protesta ante imposiciones que no fueron del agrado del vulgo; esto sin importar que fuera cojo y tartamudo. Siglos más tarde, en los teatros de la Inglaterra isabelina, el público demostraba su descontento lanzando huevos a los malos actores que no convencían. El sábado pasado algunos morenistas consideraron que les hacían falta huevos al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y al delegado con funciones de presidente del Comité Estatal en Durango de dicho partido, Otniel García Navarro, por lo que decidieron aventárselos en su visita a Gómez Palacio. Delgado había tenido hasta ahora visitas en tono amable a Gómez Palacio, donde las masas de acarreados... Perdón, de personas convencidas en el movimiento ondeaban alegremente los banderines guindas en la ciudad que es "el bastión de Morena" para algunos...

La llegada de Mario Delgado a La Laguna no tenía otro propósito que legitimar la precandidatura de "unidad" a la gubernatura de Marina Vitela.Todo se derrumbó, dice la bocina inteligente "Alexa", que replicó las mentadas y otros improperios que se oyeron en el Club de Leones, donde rugieron dos grupos: los que apoyaban a Marina y los que apoyaban a José Ramón Enríquez, quien sigue molesto porque aunque ganó las encuestas de popularidad en Morena no le dieron la precandidatura. Los simpatizantes del doctor Enríquez gritaban fuerte y coreaban "¡Enríquez!", por lo que el evento se canceló, al no haber las condiciones para tal. Al emprender la retirada los aerodinámicos huevos alcanzaron a impactarse contra la camioneta del dirigente nacional, que huyó a toda prisa, pero otro huevo arrojado con mayor puntería dio en el blanco al estrellarse en la rubia cabeza de don Otniel, a quien, en su afán de ocultar el agravio, uno de sus asistentes terminó por embarrárselo más, razón por la que no pudo más que reírse de su propia desgracia, mientras apresuraba el paso. Tras lo sucedido doña Marina sigue de gira en diferentes ciudades lejos de La Laguna, asegurando en cada ciudad que visita que muy pronto el cambio verdadero llegará a Durango... Enhorabuena, porque los gomezpalatinos, luego de casi tres años, lo siguen esperando.

***

Con muy, pero muy malas cuentas y luego de tres años de estar al frente del Comité Directivo Estatal del PAN, prácticamente por la puerta trasera salió el llamado por sus malquerientes "espurio" Jesús de León Tello, que será recordado porque durante su función ese partido político pasó de la segunda fuerza política a la cuarta, perdiendo Torreón, municipio donde en los últimos cuatro años fue el bastión. El próspero notario fue el artífice prácticamente de la desaparición del Grupo Laguna, que durante varios años encabezó Guillermo Anaya, hoy sentado en la banca aunque con mejor rostro y cada vez más joven, dicen. Con el relevo a partir de ayer de Elisa Maldonado Luna, que lleva a su planilla al lagunero Gerardo "Quillo" Aguado, pretenden fortalecer el único resquicio que les queda a los blanquiazules, que es Monclova. Por la desunión que quedó en el partido, dicen, ese será el principal reto. Triste historia que después de haber tenido 9 legisladores hoy solo le queden 3 y plurinominales. Por eso en los últimos años a muchos de ellos se les vio más en Durango, aunque luego ni les avisan a sus propios correligionarios de las decisiones electorales que se toman, como pasó recientemente con el mejor anfitrión de las 'covifiestas' Marcelo Torres, quien avisó al último a los panistas que el priista Esteban Villegas era el ungido de la coalición Va De Nuez.

***

Desde la "capirucha" del pan de pulque y el sarape nuestros subagentes, disfrazados de árboles frutales, dicen que mientras son peras, manzanas o membrillos respecto a una eventual alianza para el 2023 entre el " resucitado" PRI, el PAN y el PRD, por lo que respecta a este último, ya se vio para dónde late su corazoncito. Y es que en el evento por la inauguración de la casa de gestión del regidor Ángel Mahatma Sánchez, hijo de la líder moral del partido del sol azteca, Mary Thelma Guajardo, su retoño fue tremendamente arropado nada menos que por el alcalde José María Fraustro y el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, el delfín del "góber" Manolo Jiménez Salinas. Y como dicen que amor con amor se paga, la ex primera comadre no dudó en brindarle todo su apoyo al favorito en sus aspiraciones gubernamentales.

***

Mientras que miles de propietarios de vehículos "chocolate" se encuentran decepcionados porque la regularización, o más bien, la importación masiva autorizada vía decreto por el Gobierno de la 4T no resultó como se los había prometido "el preciso" del Palacio Nacional, los que andan temerosos de que merme el negocio son los representantes de las organizaciones que dicen proteger el patrimonio familiar. Y es que ¿de qué van a vivir? Por eso ahora están, dicen, haciendo hasta lo imposible para que la gente no acuda a llevar sus unidades automotrices a Acuña, que extrañamente fue la única ciudad fronteriza de Coahuila elegida por el Gobierno federal para que se hicieran los trámites en las oficinas aduanales, que ya aparecieron como hongos. Los malpensados aseguran que eso se debe a que ahora el Gobierno municipal es de perfil morenista y le hicieron el feo a Piedras Negras, bastión guinda que se perdió en el reciente proceso electoral, pasando a manos del RIP... Perdón, del PRI.

***

El que anda, dicen, preocupado y ocupado por aumentar el flujo de inversiones para Coahuila, como el de la empresa china Hisun Motors, que apenas el lunes firmó el convenio con el Gobierno estatal para establecerse con 152 millones de dólares y mil 500 empleos, es el inquilino del Palacio Rosa. La empresa empezará a partir de mayo a producir los famosos vehículos todo terreno. Dicen las lenguas viperinas -que abundan, por cierto- que varios miembros del Gobierno estatal no pudieron ocultar su júbilo, pues son apasionados de estos vehículos deportivos 4x4, por lo que rápidos y furiosos se pusieron a celebrar con los inversionistas el Año Nuevo chino, que comenzó este 1 de febrero... A ver si no los vemos causando terror a las lagartijas y alguna que otra alimaña en la cercanías del Cerro de Vizcaya o en el Cañón de Fernández, donde ya entran los "racers" como Pedro por su casa.

***

En el tema de las "covifiestas", que se espera ahora estén bajo la lupa de los inspectores municipales y hasta de las fuerzas del orden, llamó la atención del agente 007 que en la administración del "mini bien peinado" alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, haya desaparecido el mecanismo de denuncia que supuestamente se operaba dentro de las acciones del programa "Cero Tolerancia" y hasta por parte de la Dirección de Medio Ambiente, a cargo ahora de doña Susana Estens, para proceder directamente contra los vecinos ruidosos en las colonias que no son ni residenciales ni semirresidenciales, donde también hace aire y se organizan las fiestas familiares con música de aparatos de sonido e incluso de karaoke hasta las primeras horas de la madrugada. ¿Le cambiarán el nombre al operativo? ¿O ante la incidencia se dieron por vencidos?