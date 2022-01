Luego de que en Durango por fin saliera humo blanco y se acomodaran las fichas rojas y azules... ah, sí, y lo que queda de las amarillas, don Esteban Villegas se salió con la suya y abandera a la coalición Va Por Durango, en busca de la gubernatura, representando a los priistas, panistas y perredistas del estado (quizá por ello sus espectaculares quedaron de un extraño color azul petróleo), y a partir de este momento terminó con la mesura que había mostrado en días anteriores como consecuencia de la amarga experiencia que le dejó la contienda de hace casi 6 años, cuando perdió la gubernatura contra el hoy gobernador José Aispuro. Don Esteban hoy se ve más maduro, menos sobrado. El panista Héctor Flores, quien buscaba la misma posición, mostró tener oficio político y mientras muchos esperaban una fractura o una pataleta del panista él ni tardo ni perezoso expresó su solidaridad al proyecto llamado de unidad, al igual que la dirigente estatal del blanquiazul, Verónica Pérez.

El mensaje fue contundente y ya está cocinándose el "TUCOM" (Todos Unidos Contra Marina), en el cual mucho tendrá que ver también el gobernador duranguense, José Aispuro.

***

Y como en el proyecto de unidad de don Esteban Villegas todos caben y todos suman, dicen los subagentes, disfrazados de asesores preparando eslogan, no dudó en reconocer de inmediato a la priista Leticia Herrera Ale, quien está a nada de ser la carta del PRI a la alcaldía de Gómez Palacio (sí, por tercera ocasión), misma que ya también publicó fotos con el ungido en señal de reciprocidad. Y es que es el mismo partido quien estaría haciendo la llorona a doña Lety, pues hace varias semanas el tricolor mandó hacer sus propias encuestas, donde destaca que entre las cartas más fuertes para contender por la alcaldía en Gómez Palacio contra la elevada marea de la 4T se encuentran doña Lety y también el exalcalde y empresario Ricardo Rebollo, quien al parecer anda más enfocado en sus negocios vendiendo lijas y lainas que en la política. Rebollo cuenta con muchos años de amistad con "Alito" Moreno, el dirigente nacional del PRI, pero también hay quienes aseguran que tiene credencial de elector de Coahuila. ¿Será?

***

Dolores Padierna, delegada del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, quien perdió no hace mucho la delegación Cuauhtémoc, una de las más importantes de la Ciudad de México, ahora es coordinadora de los alcaldes morenistas. La chica Bond cuenta que Dolores llegó a la región Centro de Coahuila, donde en Frontera, investida de un halo de rectitud y honestidad, se refirió a la "miseria en que han sometido al estado de Coahuila"; lo anterior, teniendo reunidos ahí a los 8 alcaldes morenistas, quienes también se sintieron miserables porque esperaban escuchar noticias de recursos federales que pudieran darles para mitigar los recortes de la 4T, que agarraron parejo. En su lugar les dieron un seminario de ideologías, ética y principios. Por cierto, Padierna es esposa de René Bejarano, el protagonista de aquel videoescándalo de abril 2003 que le generó el mote de "el señor de las ligas", porque fue grabado recibiendo fajos y fajos de billetes bien amarraditos con gruesas ligas del empresario Carlos Ahumada. En fin. Doña Dolores aprovechó la visita para además irse contra la yugular del exalcalde morenista de Piedras Negras Claudio Bres, ahora secretario de Economía del Gobierno derechoso aspiracionista de Riquelme; aunque sea eso.

***

Independientemente de que el "mini bien peinado" alcalde de la Perla de La Laguna, Román Alberto Cepeda González, ya aseguró que no hará una cacería de brujas contra la Administración del panista Jorge Zermeño Infante, hay situaciones que no podría pasar por alto, como las 4 denuncias penales que existen en contra del exalcalde, de acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción. A don Román, junto con todos los alcaldes que entraron en funciones este año, se les agota el plazo de 30 días hábiles a partir del 1 de enero para que rindan cuentas a la Auditoría Superior del Estado de las irregularidades que encontraron. Lo anterior abarca bienes muebles e inmuebles, pasivos y obras inconclusas, como las 10 que se dejaron "tiradas" en Torreón y de las que el flamante constructor y director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab, no dice ni pío. ¿Cuestionará el edil a la ASE por las denuncias penales interpuestas por las observaciones realizadas por cerca de 400 milloncillos que no fueron solventados?

***

El que está que se va, que se va y que se va y no se ha ido, mientras los chismosos priistas están esperando su amor o esperando su olvido, es el rebelde becado… Perdón, el que cobra su desquitada dieta de más de 100 mil pesos mensuales en San Lázaro como legislador federal, más otras prestaciones y ya por tercera vez bajo el cobijo del PRI, Jericó Abramo Masso. Don Jericó ya les hizo "fuchi" a sus compañeros coahuilenses de bancada, a los que empezó coordinando. Ya habló sobre sus aspiraciones políticas a todo micrófono y cámara que se le atravesó a su paso. Recorre sigilosamente cada semana a algunos municipios de las regiones Centro, Norte y hasta en la Carbonífera se le ha visto teniendo reuniones, lo mismo en Saltillo. Nuestros intrigosos subagentes, que lo han seguido en este difícil proceso, voltean cada que ven un letrero de "Se Renta", cruzando los dedos para que no sea el diputado, pues aseguran que es un hecho que en el partido Movimiento Ciudadano no tendrá cabida. El que lo sigue alborotando allá en la "capirucha" del esmog es el también coordinador de esta fracción en San Lázaro, Rubén Moreira, quien ahorita anda ocupado metiendo la mano en las candidaturas familiares.

***

Desde el escritorio de la Subsecretaría de Seguridad y Atención Ciudadana, allá en la "capirucha" del esmog, se están fraguando, dicen los subagentes, disfrazados de estrategas de la 4T, otras travesuras en contra del Gobierno aspiracionista de Coahuila (eso sí, no tanto como los hijos del presidente López Obrador, quien tiene muy buen gusto para las mansiones), con el objetivo de hacerlo quedar bastante mal parado en materia de seguridad y este ya sería el segundo intento en pocos meses, razón por la cual el inquilino del Palacio Rosa, Miguel Riquelme, estaría guardando bajo el escritorio ya todos los datos e indicadores que le son favorables y que proceden del mismo Sistema Nacional de Seguridad Pública para el embate de la 4T. Justo el tema de la seguridad fue el que se trató en la reunión del pasado jueves en Guanajuato con el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, así como el mandamás de Jalisco, de MC, Enrique Alfaro, y el tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quienes además trataron los problemas comunes que tienen respecto al manejo de la pandemia, la reactivación escolar y los graves recortes federales. De alguna manera, dicen, les están cobrando la factura por hacerle "fuchi" a la Conago, en la que de plano el "góber" no participa porque considera que para nada ha servido.